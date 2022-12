Nerudová může působit hloupě a příliš kopíruje Čaputovou. Expert na komunikaci rozebral prezidentskou kandidátku

První kolo prezidentské volby se koná 13. a 14. ledna, případné druhé o dva týdny později. Rozhodne se o nástupci Miloše Zemana. Nerudová patří spolu s Andrejem Babišem a Petrem Pavlem mezi hlavní favority volby. Ovšem podezření z toho, že zanedbala své povinnosti v čele Mendelovy univerzity, nabírají na obrátkách.

Pochybení a střet zájmů?

Do Deníku N a Hospodářských novin před pár dny unikly výsledky do té doby nepublikované kontroly Národního akreditačního úřadu vedeného někdejším ministrem školství Robertem Plagou. Podle té to vypadá, že má Nerudová velký problém.

Zpráva říká, že studenti se na její škole přihlašovali ke zkouškám později, než opravdu proběhly, překročili délku možného studia a uplatňovala se jiná pravidla pro české a zahraniční studenty. Nerudová pochybení podmítá. Prezidentská kandidátka také čelí podezření z plagiátorství a střetu zájmů. Její manžel je totiž partnerem ve vlivné právní kanceláři Havel &Partners, která pracuje i na státních zakázkách.

Petr Vojnar

- specialista na komunikační dovednosti a mediální prezentaci, profesionální řečník a moderátor

- ve své praxi se zabývá primárně školením a tréninkem rétoriky, sebeprezentace, přípravou na veřejná vystoupení nebo vystupování před kamerou

- přednáší a pořádá workshopy či školení nebo semináře pod hlavičkou

- mezi jeho klienty patří mj. firmy a společnosti, top manažeři, ředitelé firem, profesionálové z médií, politici či prezidentští kandidáti - specialista na komunikační dovednosti a mediální prezentaci, profesionální řečník a moderátor- ve své praxi se zabývá primárně školením a tréninkem rétoriky, sebeprezentace, přípravou na veřejná vystoupení nebo vystupování před kamerou- přednáší a pořádá workshopy či školení nebo semináře pod hlavičkou Akademie SEBA – akademie sebevědomého řečníka- mezi jeho klienty patří mj. firmy a společnosti, top manažeři, ředitelé firem, profesionálové z médií, politici či prezidentští kandidáti

Prezidentská kandidátka očima odborníka

Také Danuši Nerudovou si vzal "do péče" odborník na komunikační dovednosti Petr Vojnar. Ten pro náš web postupně hodnotí všech devět prezidentských kandidátů, hodnocená kritéria jsou vždy stejná (první dojem, postoj/gesta, mimika, oční kontakt, vitalita, reakce/pohotovost, rétorika, celkové působení).

První dojem

Na první pohled působí důstojně, elegantně, vzdělaně, mile, sympaticky, žensky, někdy až maminkovsky, klidně, vyrovnaně. To vše by asi mohlo zafungovat v době všeobecného klidu, míru a prosperity. Nebo na druhé straně v případě totálního selhání mužského elementu, jako tomu po vraždě novináře Kuciaka bylo na Slovensku. Pro dnešní dobu však může působit slabě, křehce, nezkušeně. A po Miloši Zemanovi může vznikat obava, že někdo zase bude v zákulisí tahat za drátky.

Obléká se jednoduše, stylově, decentně, ale až moc okatě kopíruje právě prezidentku Slovenska.

Postoj/Gesta

Při projevech a chůzi působí vitálně, energicky, zdravě, elegantně. Gesta má úsporná, ladná, ženská.

Rétorika

V rozhovorech po stránce rétoriky mluví srozumitelně, je však znatelně slyšet moravský přízvuk – zkracování dlouhých vokálů (samohlásek), které na druhou stranu v rozporu s dialektem často zní "nekultivovaně" - roztahování krátkých vokálů na konci slova, jako to dělají teenageři, což může i evokovat určitou frivolnost.

Naopak v projevech mluví škrobeně, bez přednesu, mluví, resp. viditelně čte hyperkorektně, čímž ztrácí určitou osobitost, autenticitu a přirozenost.

Mimika/Oční kontakt

Pokud je pro ni vše bezpečné, má většinou sympatickou a příjemnou mimiku, kvalitně a dostatečně udržuje oční kontakt jak s publikem, tak případně s moderátorem ve studiu.

Když se ovšem dostane pod palbu nepříjemných dotazů nebo vypadne ze své komfortní zóny, projeví se u ní určitá komisnost a sklouzává k emotivnosti.

Vitalita

V souladu s věkem působí zdravě, sportovně, silně.

Danuše Nerudová

- v letech 2018 až 2022 rektorka Mendelovy univerzity v Brně

- v květnu 2022 oznámila svou kandidaturu na prezidentku

- od roku 2002 je vdaná za právníka Roberta Nerudu, advokáta a spolumajitele právní kanceláře Havel & Partners - v letech 2018 až 2022 rektorka Mendelovy univerzity v Brně- v květnu 2022 oznámila svou kandidaturu na prezidentku- od roku 2002 je vdaná za právníka Roberta Nerudu, advokáta a spolumajitele právní kanceláře Havel & Partners

Reakce/Pohotovost

Na otázky moderátorů odpovídá pohotově, srozumitelně. Jednoznačně, s dobře vystavěnými větami. Mluví po smyslu, neodbíhá od tématu, pokud je v něm silná. Při tématech, ve kterých zase až tak "doma" není, se začínají ozývat naučené fráze či floskule. To je při její nezkušenosti a širokém záběru oblastí, na které se jí moderátoři ptají, naprosto normální. Pokud už se rozhodne "improvizovat", dopadne to jako v případě reakce „jsem mladá a krásná, a proto se mě bojí“. Což při vytržení z kontextu pak může působit arogantně, samolibě, sebestředně či hloupě a naivně.

Celkové působení

Zatím dovedně využívá (zneužívá) podobnost s prezidentkou Čaputovou, která je u nás brána jako autorita, morální vzor a předobraz kvalitního a důstojného reprezentanta země. Sazí na svoji eleganci, krásu a milý a přirozený úsměv. Působí klidně a všeobjímajícně.

Rozhovory s prezidentskými kandidáty a další články na téma "prezidentská volba" najdete zde.

KAM DÁL: Fialova a Babišova vláda jsou si dost podobné, říká ekonom. Jeho další slova premiéra nepotěší.