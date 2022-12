Fialova a Babišova vláda jsou si dost podobné, říká ekonom. Jeho další slova premiéra nepotěší

Zdražování energií, potravin i dalších komodit nutných pro každodenní život. Také to stojí za tím, že je v České republice více než milion lidí na hranici chudoby. Vyplývá to z analýzy projektu Neviditelní. Tito lidé jsou sice většinou schopni z výdělků zaplatit základní životní potřeby, na vytváření rezerv už jim ale nezbývá. Podle stejného průzkumu kolem čtvrt milionu občanů Česka nemá ani na pokrytí základních potřeb.

Podle odborníků se problém může dále prohlubovat, což v rozhovoru pro Čtidoma.cz potvrdil i ekonom Vladimír Pikora. „Stát pomáhá, ale komplikovaně. Normální člověk vlastně ani nemůže tušit, na co vše má nárok. Mnoho lidí proto nabízenou pomoc nevyužije.“ Otázkou také je, jak dlouho bude stát disponovat prostředky na to, aby dostatečně pomáhal.

V jakém stavu jsou veřejné finance v České republice?

V rozporuplném. Jsou i nejsou špatné. Není totiž pravda, že bychom měli velký dluh, jak se často líčí. Velký dluh má Řecko, Itálie, ale třeba i Francie a Německo. My máme dluh k HDP stále hluboko pod 50 %. To jiné státy mají i dvojnásobek. Naším problémem je tempo zadlužování. Tato vláda hodlá zvýšit dluh skoro o 40 %. To je hodně. To je potíž. Pokud by tempo zadlužování, co máme poslední tři roky, trvalo třeba deset let, tak nám hrozí výrazné zhoršení úvěrového ratingu a vnější nerovnováha vedoucí k útoku na měnu. Sečteno a podtrženo, zatím jsem ohledně veřejných financí v klidu.

Vladimír Pikora

- hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group

- zde připravuje ekonomické analýzy a pracuje na prvním komplexním srovnávači dluhopisů na českém trhu

- přednáší na VŠE v Praze

- předchozích 15 let působil jako hlavní ekonom, jednatel a spolumajitel v nezávislé analytické a konzultační společnosti Next Finance

- je otcem sedmi dětí

Hovoříte o dalším zadlužování. Co když to bude pokračovat?

Tak už to bude problém. Bohužel riziko, že to vláda dělat bude, je značné, protože nám do důchodu začnou odcházet silné ročníky a stát to z průběžného systému neufinancuje. Jako bumerang se nám vrátí to, že vlády o důchodové reformě posledních deset let jen mluvily. Asi nejhorší to bylo za minulé vlády a paní ministryně Maláčové. To byla velká PR kampaň kolem důchodové komise, která nakonec nic nepřinesla.

Někteří ekonomové mluví o tom, že nás čeká největší hospodářská krize v novodobé historii České republiky. Souhlasíte s nimi?

Zatím to vypadá na recesi, kde ekonomika sice poklesne, ale nikterak dramaticky. Podniky hlásí, že budou propouštět, ale nemluví o tisících zaměstnancích. Vypadá to jen na mírný nárůst nezaměstnanosti spojený s propadem ekonomiky nepřesahujícím 1 %. Já bych tomu krize zatím neříkal. Předpokládám, že pokud by byla situace vážná, vláda ekonomice pomůže jako za koronakrize, kdy lidé nechodili do práce a dostávali 80 % mzdy. Jinými slovy, domnívám se, že situace nebude horší než v dubnu 2020, kdy udeřila první vlna korony. Proti koroně to ale tentokrát může trvat déle. Rozhodně to nebude nic příjemného. Nicméně myslím, že česká ekonomika ve své historii už zažila horší časy.

Kde se stala chyba?

Já si myslím, že hodně lidí si myslí, že je zásadní rozdíl mezi vládou Andreje Babiše a Petra Fialy. Čistě z pohledu makroekonomických indikátorů tomu tak ale není. Vlády jsou dost podobné. Obě mají ohromný deficit veřejných financí, za obou vlád máme vysokou inflaci a zároveň nízkou nezaměstnanost. Za obou vlád rychle přibývá státních zaměstnanců. Myslím si, že kdyby dnes vládl Babiš, dělal by i podobná opatření jako stávající vláda.

Jaká?

Také by plošně rozdával. Také by zvyšoval minimální mzdu i důchody. Možná by dříve stropoval, možná by měl strop níž, asi by měl i trochu vyšší deficit, ale bylo by to podobné. Byly by to marginální rozdíly. Stávající vládu nelze totiž označit za pravicovou. Je to klasická lidovecká vláda.

Proč si to myslíte?

Optikou Evropského parlamentu a jeho frakcí totiž mezi lidovce patří nejen naši lidovci, ale i TOP 09 a STAN. ODS je vlastně ve své vládě menšinovou stranou. ODS navíc vládne středová moravská větev. Kdyby vládla pravicová větev z Čech, tak by se ke slovu dostal jediný ekonom ODS pan Skopeček. Ten je ale uklizen mimo exekutivu, a tak o ekonomických otázkách rozhodují neekonomové a nechají si radit od různých externích poradců, kteří mají partikulární zájmy a rozhodně nereprezentují pravicové voliče.

Hrozí další sociální propady, mohou se další lidé dostat na hranici chudoby a případně i pod ni?

Ano, mohou. Velmi rychle rostou ceny potravin, bydlení a energií. Mzdy toto tempo nekopírují. Myslím, že pokud by lidé znali dobře sociální systém, tak by jim chudoba nehrozila. Stát opravdu pomáhá. Problémem ale je, že pomáhá tak komplikovaně, že normální člověk ani nemůže tušit, na co vše má nárok. Předpokládám proto, že mnoho lidí nevyužije toho, co jim stát nabízí, a ve své neznalosti do chudoby upadnou. Zkrátka, sociální systém by potřeboval jednu dávku a nikoli mraky dávek a dva mraky papírů a razítek.

Co když začnou lidí situaci řešit tím, že si budou brát další a další půjčky? Můžeme se dostat do brutální spirály, která opravdu může končit lidskými tragédiemi?

To je vážný problém. Naštěstí regulace dnes funguje tak, že už není snadné půjčit lidem, u kterých je malá šance na vrácení peněz. Dluhová spirála se proto nemůže roztočit ve velkém, jak si mnozí představují. Může se ale roztočit v malém, kdy se mnoho lidí zadluží na regulatorní limit. Těmto lidem jde doporučit jediné: dále se nezadlužovat, omezit spotřebu, prodat to, co se prodat dá, a oddlužit se. Řada lidí například prodá i byt, kde bydlí, aby v něm byli následně v nájmu a oddlužili se. Zkrátka, všichni by se měli zadlužovat s rozvahou. Spotřebitelský úvěr je často cestou do pekel. Obecně bych ho nedoporučoval.

