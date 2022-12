Babiš nemůže dělat prezidenta, protože je nevzdělaný ignorant. Usvědčily ho děti

Nejslavnější dílo Jaroslava Haška – nevím. Nějaké dílo Karla Čapka – nevím. Nebo vlastně Válka s mloky. Co je napsáno na oponě Národního divadla – nevím, ale my jsme rekonstruovali Státní operu a Národní muzeum. Planety sluneční soustavy – Měsíc, Slunce, kráva vyrábí mléko žaludkem, … podobné perly padaly z úst bývalého českého premiéra a kandidáta na prezidenta Andreje Babiše. Žáci jen těžko potlačovali smích, ale k smíchu to moc není.

K čemu jsou Babišovi prestižní školy?

Pojďme si říct jedno – vzdělání je důležité, na tom panuje ve společnosti relativně shoda. Kdo z nás neslyšel věty dobře se uč, ať z tebe něco je nebo když se nebudeš učit, budeš hloupej. Hloupý nechce zůstat nikdo, takže základní školu u nás absolvuje prakticky každé dítě, tedy i Andrej Babiš. Ten chodil na základku při Československém velvyslanectví v Paříži, pak šel na prestižní Collège-Rousseau, v Bratislavě pak na Gymnáziu Ladislava Novomeského, což byla elitní škola s rozšířenou výukou jazyků.

Nakonec získal titul inženýr na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě (dnes se jmenuje Ekonomická univerzita), i když jeho závěrečná práce s názvem Všeobecná dohoda o clech a její vliv na liberalizaci mezinárodního obchodu, se nedochovala a neví se, co v ní je. Tolik škol, všechno prestižní instituce, domácí i zahraniční, rozšířená výuka jazyků. A pak z vás vypadne, že planetou sluneční soustavy je Měsíc a Slunce?

Ví budoucí prezident, jestli je Země kulatá?

Babišovy neznalosti jsou evidentně hluboké a mohou vyvolávat další pochybnosti. Co ještě vlastně Babiš neví? Co když neumí napsat bez chyb ani jednoduchou větu nebo neví, kde leží Indie? Ví vůbec, že je Země kulatá nebo se domnívá, že je to kopule, kterou drží na svých hřbetech čtyři sloni a ti zase stojí na krunýři obří želvy? Má ponětí o tom, že mamuti už vyhynuli?

Nikdo není dokonalý, ale prezident by se o to měl alespoň snažit

Na Primě si zřejmě na vzdělání potrpí, protože kdysi tam běžel jiný pořad, který se jmenoval Nikdo není dokonalý. Náhodně vybraných lidí na ulici se ptali na různé triviální otázky a všichni se skvěle bavili nad tím, jak lidé neví nebo odpovídají úplné nesmysly. Bylo to k popukání, jenže to tam nevystupoval bývalý premiér a možná budoucí prezident. Pak ten obraz nabývá najednou děsivých kontur.

Vždyť naším prezidentem byl Václav Havel, dramatik světového formátu, Václav Klaus se pyšnil profesorským titulem, Miloši Zemanovi lze vytýkat leccos, ale nachytat ho na nějaké triviální neznalosti bylo vždy téměř nemožné. Vážně chceme, aby na tuto tradici navázal Babiš coby totální ignorant? Prezidentský úřad nejsou nějaké kupecké počty, žádný krizový management, není to o rozkazech podřízeným ani organizaci čehokoliv, což asi Babiš možná dobře ovládá.

Prezident je především symbol, měl by být zdrojem zajímavých myšlenek a postojů, měl by oplývat širokým kulturním rozhledem a orientovat se v mnoha oblastech, být schopný konverzovat na nejrůznější témata. Jeho role je ceremoniální a společenská.

Namalujte soudruhovi Žižkovi lehký kulomet!

Ve slavném filmu Černí baroni je scéna, kde se major Terazky ztvárněný vynikajícím Landovským dívá na kresbu Jana Žižky držícího nad hlavou palcát a ptá se, proč „súdruh Žižka drží hen taků halůzku“ a požaduje, ať mu tam namalují lehký kulomet. Vojín Kefalín mu odporuje, že to je absurdní, v 15. století přece lehké kulomety nebyly. Terazky se na něj přísně podívá a zeptá se ho: Povedztě mi, vojín Kefalín, čo si predstavujete pod takým slovom absůrdny?“ Absurdní je, když favoritem na českého prezidenta je naprostý hlupák, který se domnívá, že kráva tvoří mléko v žaludku nebo že Slunce je planeta.

