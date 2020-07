Martin Hofmann: Landovský se mi hrál dobře, ale s jeho parukou jsem se neskamarádil

Díky koronakrizi a kulturnímu půstu byla premiéra celovečerního filmu Havel očekávanou společenskou událostí, kam konečně mohly vyrazit ty největší hvězdy českého filmového plátna. Není tedy divu, že se v úterý večer v pražské Lucerně sešla celá plejáda umělců, kteří přišli zavzpomínat na našeho prvního polistopadového prezidenta a vzdát hold tvůrcům filmu i kolegům, kteří na něm tvrdě pracovali.

Největšími hvězdami večera byli bezesporu hlavní představitelé manželského páru Havlových Viktor Dvořák a Aňa Geislerová, kteří se na červeném koberci objevili jako první. V závěsu jim byl však dokonalý herecký výkon Martina Hofmanna jako disidenta a Havlova přítele Pavla Landovského. Hofmann ukázal, že má rozhodně na víc, než jen na Luďana ze seriálu Most! nebo Jardu Hejla z nekonečné Ulice.

K výkonu Martina Hofmanna se po předpremiéře vyjádřil i Landovského syn Jakub. „Vidět tatínka na plátně bez toho, aby to byl on, je velmi zvláštní pocit. Martin Hofmann ale dokázal podle mě něco mimořádného. Byl uvěřitelným Lanďákem i bez řvaní, a vystihl to, co charakterizovalo vztah táty s Havlem, totiž opravdové kamarádství,“ pochvaloval si výběr herce Landovský mladší.

A jak se hrála role Havlova přítele a svéráze Pavla Landovského samotnému Martinovi? Jaký podle něj disident byl? Co si myslí o výkonech ostatních kolegů? Vše se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Jak jste se připravoval na roli Pavla Landovského, který je přece jen osobitou postavou českých revolučních dějin?

Přípravy byly příjemné - nakoukával jsem Pavla Landovského, vytvářel jsem si nějaký celistvější obraz jeho osobnosti. No a on byl cokoli jen ne nudný, průměrný a zaměnitelný. Byl to fajný čas s Pavlem!

Co vám na postavě nejvíc nesedělo?

Natáčení bylo fajn, s parukou jsem se nicméně příliš neskamarádil. (smích)

Překvapil vás při natáčení někdo z kolegů?

Z kolegů mě nikdo příliš nepřekvapil. Věděl jsem a vím, že jde o skvělé herce. A navíc mi s nimi bylo moc dobře. Ale ani mě to s dovolením moc nepřekvapilo.

Jaký byl podle vás Pavel Landovský?

Temperamentní, odvážný, opravdový.

Znal jste se s ním osobně?

S Pavlem Landovským jsem se bohužel nikdy osobně nesetkal. A dost by se mi to teď líbilo. Mně 41 let, jemu 41 let - a jsme venku v noční Praze. Asi by nebyla nuda. (smích)

Jak jste přistupoval ke ztvárnění role Landovského?

Vůbec jsem nemyslel na to, jak Pavla Landovského napodobit. Myslím, že to není dobrá cesta - napodobování. To se hodí, když vyprávíte vtipy. Já měl Pavla Landovského hodně nakoukaného a přemýšlel jsem nad tím, jaký skutečně je. Mám pocit, že vedle toho řvaní, tam bylo i dost něhy.

Po projekci jste se sešel s jeho synem. Jaký to byl pocit?

Bylo to zvláštní, ojedinělé. Myslím, že Russel Crowe prostě takovou zkušenost po natočení Gladiátora neudělal. Rád jsem Jakuba poznal a celé to dopadlo dobře.

Jaký máte vztah k Václavu Havlovi?

Na Václava Havla myslím relativně často. A na stole mám teď knihu o něm, kterou jsem dostal jako dárek. Takže ho teď vídám každý den. On je pro mne obrovský pojem a opravdu frajer.

Jak se podle vás ujal role Havla Viktor Dvořák?

K Viktorovi jsem už řekl mnohé, nebudu se opakovat. Za mne je to od něj skvěle zahrané. V jemných valérách. Zevnitř a s dobrou mírou. Bylo mi s ním na place opravdu dobře a mám ho rád.

Myslíte si, že bude film úspěšný?

Zazní hlasy spousty chytrých lidí a také těch, co nic neudělali. Jsme na to připraveni.

