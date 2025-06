Co dělá Kim Novak? Vzdala se slávy. Hollywood vyměnila za ateliér a žije dnes jen a jen pro umění

V roce 2014 se Novak objevila na udílení Oscarů. Donald Trump se nehezky vyjádřil k jejímu vzhledu. Ona si z toho moc nedělala. „Koho zajímá, co si o vás Donald Trump nebo kdokoliv myslí?“ vyjádřila se herečka.

Obrazy jako ze sna

Surrealismus = jedná se o umělecký směr, který klade důraz na podvědomí a zachycuje sny, představy, pocity či myšlenky. Nejvíc jej proslavil Salvador Dalí.

Hvězda, kterou si vybral Hitchcock pro řadu svých snímků, žije již několik desetiletí v ústraní a věnuje se čistě výtvarné tvorbě. Její obrazy jsou výrazně snové, skoro až surrealistické. Často ztvárňuje nepřítomné tváře pohybující se v abstraktních podsvětích. Doprovodnými symboly jsou motýli a temné krajiny. Je z nich cítit klid a mír. „I když tohle bylo v mém životě zvláštní a těžké období plné ztráty, umění bylo mým zachráncem. Chci se s vámi podělit o některé ze svých obrazů, které mě od ztráty spřízněné duše udržely nad vodou,“ svěřuje se na svých webových stránkách Novak.

Únik z Hollywoodu

Nyní herečce již táhne na devadesátku, ale je to pořád kočka. Čas od času se objeví pár škarohlídů a kritizují, jak vypadá, ale ona si z toho nic nedělá. Když si uvědomila, že jí už ve filmové branži pšenka nekvete, rozhodla se naplno věnovat malování. Přiznala si, že nezadržitelně stárne a škatulka rolí krásných žen a dívek přináší stále méně příležitostí. Stejně tak jí bylo jasné, že Hollywood už není to, co býval. Zralé ženě, jako byla ona, už tento svět neměl co nabídnout.

Stále by chtěla něco sdělit

Odešla do důchodu a tvořila od té doby trochu jinak. Každopádně to byla a je správná cesta, protože její obrázky mají duši a jsou zkrátka dobré. Únikem do výtvarného umění chtěla ukázat daňovým úředníkům, že je schopná si takto vydělat a zaplatit daně. Jde jí o byznys. A obrazy bere jako své děti. „Díky neocenitelné pomoci mé drahé přítelkyně Hanny West se z mých webových stránek stalo mnohem víc než jen podnikání. Daly mi příležitost poznat vás – a vám mě. Vaše uznání mě inspirovalo nad rámec slov. Dodalo mi potřebnou energii k tomu, abych dál malovala své pocity,“ vysvětluje.

Kim Novak nám ukazuje, že opravdový umělec nikdy nepřestává tvořit a že seberealizace nezná hranic. Její příběh je inspirací pro každého, kdo se snaží uniknout ze stínu očekávání a najít vlastní cestu k naplnění, ať už na filmovém plátně, nebo s malířským štětcem v ruce.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Jean Marais a jeho miláček. Dva muži na lásku, kteří postavili základ modernímu umění.