Drew Barrymore měla blízko ke sklence a nemohla najít toho pravého. Nakonec se pro mnoho žen stala idolem

Od šesti let je globální hvězdou, ustál by to málokdo

S alkoholem má hollywoodská hvězda problémy prakticky celý život. Například v rozhovoru pro Los Angeles Times prozradila, že její pití po rozvodu s Willem Kopelmanem bylo důvodem k tomu, aby s ní její terapeut přerušil sezení. Řekl, že ji nezvládne léčit, dokud bude neustále namol.

A její přátelé ji varovali, že jednoho dne přijde i o ně a zůstane pouze ona a láhev. „Potřebovala pomoc, všichni jsme se museli zapojit,“ uvedla pro USA Today Cameron Diaz. Její blízká kamarádka a blonďatá spolubojovnice z filmu Charlieho andílci při ní stála v době, kdy to nejvíce potřebovala. A vyplatilo se, Barrymore se dostala z nejhoršího.

Odsoudit ji by bylo snadné

Je pravda, že Barrymore měla k pití „našlápnuto“ i kvůli prostředí, ve kterém vyrůstala. Jako s dětskou hvězdou se s ní zacházelo spíše jako s dospělým. „Takže v devíti letech začala pít, ve dvanácti kouřila marihuanu a užívala kokain. Ve třinácti ji matka donutila, aby se šla léčit. Nepomohlo to,“ tvrdil Čtidoma.cz Pavel Rousek. Vyšel až druhý pokus o něco později. Ale jak ukázaly události po rozvodu, definitivně vyhráno asi nebude mít nikdy.

Každopádně už dala sbohem večírkům, které prakticky nikdy nekončily. Své zkušenosti s Hollywoodem a s drogami, ale i další milníky svého života shrnula v autobiografii, kterou nazvala naprosto výstižně – Ztracená dívka. „Je snadné ji odsoudit jako alkoholičku a feťačku. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, do čeho spadla. V šesti letech se stala globální hvězdou, to si nikdo z nás neumí představit. Navíc pochází z herecké rodiny, ten tlak musel být obrovský.“

Tři marné pokusy

Aby toho nebylo málo, otec Drew Barrymore rodinu opustil, když jí bylo devět let. Zřejmě odtud pramení její ne zrovna ideální vztah k mužům. „Poprvé se vdala už v devatenácti letech. Jenže s majitelem baru Jeremym Thomasem to vydrželo sotva několik týdnů. Druhý pokus s producentem Tomem Greenem dopadl také nevalně. Vypadalo to, že si správného chlapa prostě nikdy nenajde. Ona sama už to asi začínala vzdávat,“ myslel si Rousek.

Jenže pak přišel herec Will Kopelman a zrodila se láska jako z romantického filmu. Herečka měla pocit, že našla pana dokonalého. Spletla se přesto, že se vzali v létě 2012 a měli spolu dvě dcery – Olive a Frankie. „Štěstí si užívala čtyři roky, pak se jí zase všechno zhroutilo jako domeček z karet. Prostě zjistili, že k sobě nepatří. Alespoň se rozešli jako přátelé, dodnes se stýkají a hlavně se oba podílejí na výchově potomků.”

Vzor pro mnoho žen

Barrymore moc toužila po tom, aby její rodina byla kompletní. Hledala si partnera na všech možných místech, dokonce vyzkoušela i online seznamku. Všechno ale bylo marné. „Po mnoha pokusech to vzdala. A vzhledem k tomu, co má za sebou, je to zřejmě dobře. Má své holčičky, na které samozřejmě nedá dopustit, a došla k poznání, že chlapa k životu nepotřebuje,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Herečka se navíc naplno vrhla do dalších aktivit, například vlastní úspěšnou kosmetickou firmu a velmi oblíbená je i její talk show. Navíc se pro mnoho žen stala idolem a důkazem, že i když je člověk na dně, může se zvednout a jít po další, byť třeba o něco odlišné cestě.

