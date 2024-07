Petr Nárožný málem vydědil syna. Jeho otec opustil rodinu, šli po něm Stalinovi vrazi

Nový sovětský režim pak do života Petra Nárožného zasáhl ještě jednou. Jeho rodiče mu zařídili krásné dětství, to ale paradoxně skončilo na konci druhé světové války. Petr Nárožný starší byl v očích Sovětů nepřítel, emigrant, který opustil vlast. „Stalinův režim táhl Evropou, získával jedno město za druhým. A využil toho k únosům nepohodlných lidí, které posílal do gulagů, nebo je rovnou střílel. Stalinovi vrazi řádili opravdu ve velkém,“ vysvětlil Čtidoma.cz historik Dalibor Moravec.

Tento osud (nebo ještě horší) by zřejmě čekal i tatínka českého herce. Když se mu nepodařilo přemluvit manželku, aby s ním z Československa odešla, od rodiny odešel. Udělal dobře. „Jeho ruské přátele záhy po devátém květnu navštívili rudoarmějci s puškami. Zaklepali, vytáhli je ven a jejich rodiny je vícekrát nespatřily,“ vyprávěl český herec, kterého můžeme o prázdninách vidět v reprízovaném seriálu Hospoda, v rozhovoru pro magazín Týden. Tatínka už nikdy neviděl.

Chtěl se stát lékařem

Herectví pro Nárožného nebyla první volba, chtěl být totiž lékařem. Ale kvůli špatnému kádrovému profilu mu studium medicíny umožněno nebylo. „Stal se stavebním inženýrem a díky své práci se potkal s Pavlem Bobkem. Díky němu se dostal do Semaforu. Což mu mimochodem nemohli dlouho odpustit členové skupiny Rangers, pro které tehdy Nárožný uváděl jejich vystoupení,“ tvrdil pro náš web Pavel Rousek. V Semaforu se ale našel, s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou vytvořili trojici, která hodně dlouho vyprodávala sály.

Svůj sen o profesi lékaře si však nakonec přece jen splnil, i když jen na televizní obrazovce. „Je to pravda. Zahrál si doktora Mrázka v seriálu Hvězdy nad hlavou, který vysílala televize Prima. Mimochodem, setkal se tam s Terezou Kostkovou, které pak hrál tatínka v Pojišťovně štěstí.“ Spolupráce s pohlednou herečkou mu šla skvěle, ovšem samozřejmě pouze v rámci pracovních vztahů.

Syna málem vydědil

Jeho soukromý život totiž probíhá bez skandálů. Tedy až na jeden, který se ovšem netýkal milenky, ale jeho syna. „Dlouho nemohl překousnout, že jeho syn Petr je gay. Dokonce se říkalo, že hrozí tím, že ho vydědí apod. Opravdu to nebylo hezké. A není žádným tajemstvím, že Petr mladší reakcí svého tatínka dost trpěl. Naštěstí si ale nakonec všechno vyříkali a dnes se normálně stýkají. I jeho partner je nedílnou součástí rodiny.“

Toto však byla jediná kaňka, kterou Nárožný „předvedl“. Pokud by ho snad chtěl někdo spojovat s jinou ženou, než je jeho manželka, ostrouhal by. „Může to být i tím, že si svou partnerku bral v době, kdy mu bylo už čtyřiatřicet. Dá se říct, že byl vybouřený a věděl, co od života chce. Je to úžasný pár, skandály se jim vyhýbají. Samozřejmě proto, že jim nejdou naproti,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Pravdou je, že v poslední době o Petru Nárožném není až tolik slyšet. Jako by se ze scény pomalu vytrácel. Může to být i tím, že se stal dědečkem, jeho dcera Kateřina před časem porodila dvojčátka. Život důchodce si tak zřejmě moc užívá.

Zdroj: autorský článek

