Značka jménem Taylor. Poslední hollywoodská ikona byla feministka a postavila se za práva menšin

Elizabeth Taylor se stala sexsymbolem 50. a 60. let minulého století. Byla krásná a inteligentní. Měla všechny předpoklady stát se ikonou

Křehká kráska z plátna a silná žena s vlastním názorem. Elizabeth Taylor bourala stereotypy a bojovala za to, v co věřila. Nebála se postavit za práva homosexuálů a její feministické postoje zaslouží uznání. Hereččin odkaz zůstává inspirací dodnes.

Narodila se v Hampsteadu v Londýně. Proslavila se jako krasavice s výjimečným hereckým talentem a prožila osm bouřlivých manželství. Již v devíti letech poznala, co jsou to světla ramp, a neskončilo u dětského hraní. Zástupy filmů, kde si zahrála, jsou toho jasným důkazem.

Taylor jako symbol ženské emancipace

Ne že by byla zarytá feministka, která nenávidí muže. Pravdou ale je, že jako žena nepatřila do průměru, a tím, že vybočovala z řady a zůstala svá, byla vzorem pro miliony žen. Stal se z ní symbol, ke kterému jí dopomohla její vzdorovitost a netajená sexualita. Tak jako v osobním životě byla kontroverzní a výjimečná, tak i její role se vyznačovaly feministickým nádechem a sexualitou bez předsudků.

Feministické myšlenky naservírovala divákům třeba ve filmu „O velkou cenu“, kde zpochybňuje diskriminaci pohlaví, když jako dívka v přestrojení za žokeje jede důležitý dostih na svém milovaném koni. Nebo film „Místo na slunci“ polemizuje o právu na potrat v době, kdy antikoncepce byla tabu. A konečně kultovní film „Kdo se bojí Virginie Woolfové?“ dává tušit, co se odehrává v hlavní hrdince – matce a manželce –, které nezbývá nic jiného než se vyjádřit skrz děti a manželovu nešťastnou kariéru. (mglord.com)

Bojovala za práva gayů

Homosexuálové ji milovali, protože bojovala za rovnoprávnost a emancipaci nejen žen, ale všech – tedy i lidí s opačnou sexuální orientací. Aliance gayů a lesbiček proti pomluvě (The Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) ji považovala za „mimořádného spojence“. „Je snadné zapomenout, kolik strachu tu bylo před 25 lety a jak velkou hvězdou byla. Byla vzorem toho, jak mohou celebrity využít své slávy k dobru,“ řekl sir Nick Partridge, výkonný ředitel organizace Terrence Higgins Trust.

Konec života věnovala AIDS

Když v 80. letech zemřel její přítel Rock Hudson na AIDS, udělala ve svém životě radikální řez a založila Americkou nadaci pro výzkum AIDS. Řada lidí ji za tento počin velebila, ale našli se i ti, kteří ji kvůli tomu zavrhovali. „Byla první velkou hvězdou, která veřejně bojovala proti strachu a předsudkům vůči AIDS, a dělala to s rozumem a soucitem. Způsobem, který byl pro ni typický, využila svou slávu k získání milionů liber na podporu a změnu postojů k lidem s HIV,“ dal se slyšet sir Nick Partridge na thepinknews.com.

Když herečka zemřela, její kamarád Elton John řekl: „Právě jsme ztratili hollywoodského giganta. A co je důležitější, ztratili jsme neuvěřitelnou lidskou bytost.“ Její cestu do filmového nebe uspíšila srdeční choroba, která ji trápila do roku 2004. Zemřela na srdeční selhání obklopená svojí rodinou.

Zdroj: autorský článek

