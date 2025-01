Prokletí Lídy Baarové. Jeden zloduch a další osudoví muži na plátně i v životě

Do konce života Baarovou provázela noční můra, jejíž příčinu lze spatřovat ve vztahu s válečným zločincem. Byla v tom vlastně docela nevinně, i když po válce to dost schytala. Díky svému vlivnému milému se jí ale dostalo té cti hrát v Národním divadle, odkud tehdy vyštípala Olgu Scheinpflugovou, která musela odejít, protože ji už „nepotřebovali“.

Hitlerův satanáš

Herečka ve svých polistopadových pamětech píše, že mezi ní a Goebbelsem nikdy k ničemu nedošlo. Prý. Jak to vlastně bylo doopravdy, to si vzali oba dva do hrobu. Vztah, který byl pro Baarovou zničující, začal setkáním v roce 1934, kdy se na natáčení filmu Barkarola přišli podívat Hitler s Goebbelsem. Herečka tehdy nacistického ministra propagandy vůbec nezaregistrovala. Zato Goebbels jí věnoval zmínku ve svém deníku. Byl asi zamilovaný.

Následně Hitler pozval Baarovou na čaj. „Při natáčení filmu přišel do ateliérů jednou Hitler a Goebbels. Hned druhý den jsem byla pozvána k Hitlerovi. (…) Najednou na mě spočinuly Hitlerovy oči, modrošedé jako nejstudenější ocel, zkoumavé, skoro pichlavé. Zamrazilo mě v zádech,“ dočteme se v knize Stanislava Motla Prokletí Lídy Baarové. Nebyl to ovšem nakonec Hitler, kdo se stal její osudovou láskou, ale jeho druhá ruka Joseph Goebbels. Je možné, že se jednalo o lásku platonickou bez erotického naplnění. Sama sice ve svých pamětech, vydaných ve Škvoreckého exilovém nakladatelství, popisuje vztah s Goebbelsem jako bouřlivý milostný román, ale v pozdějších pamětech vše popírá.

Dva partneři od biografu

Měla tedy osudovou lásku v životě, ale jako herečku ji věrně doprovázeli i filmoví partneři – Hugo Haas a Oldřich Nový. Hugo Haas musel emigrovat z důvodu svého židovského původu, a tak jej v jeho poslání vystřídal kolega Oldřich Nový. S Haasem měla herečka velkolepý úspěch v komedii Švadlenka, kde si spolu užili mnoho radosti. Garde jí tehdy dělala maminka Ludmila Babková, možná proto, aby měla dceru pod dohledem a aby se s Haasem nespustila. Haas a Baarová si spolu zahráli i v jiných filmech, třeba v dramatu Lidé na řece.

Za protektorátu jí režisér Otakar Vávra zvolil za hereckého partnera Oldřicha Nového, se kterým perlila ve filmu Dívka v modrém. Ohromný úspěch měla též v Panenství, kde vystupovala i Adina Mandlová. Ve filmu se obě hodně přetvařovaly, protože v reálném životě se nesnášely a vládla mezi nimi tichá rivalita hraničící s nenávistí. „Mandlová má oči barové a Baarová má oči mandlové,“ sděluje bonmot herce Josefa Grusse, jak se dočteme v knize od Pavla Taussiga Hvězdy českého filmového nebe.

Ti další praví bez naděje

Nelze mluvit o tom, že její postelí prošel regiment mužů. Vypadá to, že mnoho jejích lásek mělo platonický ráz. Byl do ní zamilovaný i král komiků Vlasta Burian, který se kvůli ní chtěl dát dokonce rozvést. Oba si zahráli v komedii Lelíček ve službách Sherlocka Holmese a Baarová Buriana velmi okouzlila a byl z ní celý paf. Nakonec k rozvodu nedošlo, ale Baarová mu něco zůstala dlužná a měla vůči němu vroubek. Po válce se totiž herečka ke slavnému komikovi nezachovala dobře, když lhala o jeho kolaboraci.

Dalším mužem, kterému dávala naděje, byl německý herec a režisér Gustav Fröhlich. Vypadalo to velice nadějně. Umělec se rozvedl a doufal, že jeho vztah s Baarovou najde požehnání. Happy end se ale nekonal, protože herečku oslnil jiný muž, všem moc dobře známý nacista Joseph Goebbels.

Jak už to bývá, sláva a láska jsou vrtkavé, což se nevyhnulo ani Lídě Baarové. Přízeň publika a milého ochladla a po letech pomalu její sláva ustupovala do pozadí. Načas se uchýlila do Itálie, kde si jí v padesátých letech všiml filmový režisér Federico Fellini, který ji obsadil do filmu Darmošlapové. Hereččina hvězdička ale pomalu pohasínala.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Na plátně jako slavní manželé, v pečlivě střeženém soukromí měli každý svého partnera.