Elton John a tři věci, které o něm možná někteří neví

Elton John je třetím nejúspěšnějším světovým hudebníkem v pořadí za Beatles a Madonnou. Hudbu miluje tělem i duší. „Cítím se neuvěřitelně šťastný, že hudba je stále tak významnou součástí mého života,“ tvrdí zpěvák. Některé věci o něm ale málokdo ví. Třeba to, že jako tříletý chlapec zahrál na klavír podle sluchu píseň The Skater’s Waltz, jak se dočteme na eltonjohn.com.

Za všechno může inzerát

Kdyby si dva mladíci v roce 1967 nepřečetli reklamu v hudebním týdeníku New Musical Express, nikdy by Elton John neexistoval. Muž, který podal inzerát, hledal mladé talenty, a když si poslechl nahrávky dvacetiletého Rega Dwighta a sedmnáctiletého Bernieho Taupina, ani vteřinu nezaváhal. Nakonec to nejdál dotáhl Reg a bohužel Bernie spočinul v jeho stínu. Již jako Elton John vydal debutový singl I’ve Been Loving You. A netrvalo dlouho a zrodila se píseň Your song, která z něj vytvořila hvězdu první velikosti. Jeho sláva stoupla do astronomických výšin a trvá dodnes.

Vystoupení v Sovětském svazu

Ještě předtím, než padla železná opona, Elton John vystupoval jako jeden z mála západních muzikantů v tehdejším Leningradu. „Rozhodli jsme se zkusit hrát na místech, kde jsme nikdy nehráli. Většina rockerů obvykle jezdí tam, kde mohou vydělat peníze, ale já už toho mám dost. Chci vidět různé lidi po celém světě,“ vyjádřil se zpěvák, jak se dočteme na theweek.com. Při koncertu všudypřítomní funkcionáři komunistické strany ani uniformovaní policisté nezabránili běsnění křičícího a tleskajícího davu fanoušků.

Odmítá mobilní telefon

Již dlouhá léta odmítá vlastnit mobilní telefon. V roce 2016 se při jedné chatové show vyjádřil: „Jen nechci telefon.“ A dva roky poté vyslovil o Vánocích naději: „Doufám, že lidé budou trávit méně času na svých telefonech. Miluji výhody, které nám technologie poskytla, ale nic nepřekoná živou konverzaci a smích.“ Ani sociální sítě nemá příliš v lásce, ačkoliv jeho zaměstnanci pro něj provozují twitter. Nebo jeho manžel David se stará o instagram. Zkrátka lze tvrdit, že Elton John je mimo všechny moderní technologie a sociální média. Není to pro něj důležité, protože celý jeho svět je hudba a její zvuky a melodie.

Možná těch otazníků a věcí, které o něm nevíme, bude více. Třeba to, že je fotbalový fanoušek a fandí Watfordu, nebo za zmínku stojí jeho sbírka slunečních brýlí. Sbírá je už od 70. let, a tak se nelze divit, že jejich počet se pohybuje kolem 250 tisíc. Spekuluje se o tom, že při jednom turné si pronajal samostatný hotelový pokoj, kde si ukládal brýle. Zdali je toto tvrzení pravda, je však dalším otazníkem.

Zdroje: autorský článek spolu s dalšími zdroji (theweek.com, eltonjohn.com)

