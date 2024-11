Tiktoker Petr Fiala: Když dva dělají totéž, není to totéž. Navíc na síti, před kterou české úřady varují

Petr Fiala se tak zoufale snaží být in, až se stává parodií sám na sebe. Z váženého vysokoškolského pedagoga se stává influencer na čínské síti TikTok, před kterou české úřady varují. Pokud jste si mysleli, že více bizarní videa než ta od Aleny Schillerové neuvidíte, držte si klobouky. Nebude to ale to, co čekáte.

Záběr na premiéra zezadu. Petr Fiala si nasazuje prsten, náramkové hodinky a brýle, obléká si sako. Ne, tohle není začátek fiktivního seriálu o české politické scéně, ale oficiální účet předsedy vlády na sociální síti určené hlavně pro mladé lidi. Mezi českými politiky na téhle síti svými šílenými tanečky a kreacemi proslula hlavně Alena Schillerová, která se v jejich natáčení evidentně vyžívá. U člověka, jako je Petr Fiala, je působení na TikToku jako pěst na oko.

Schillerová TikTok pochopila, Fiala ne

Nikdo si nemyslel, že na sebe Fiala na TikToku nechá pršet dolary nebo bude křepčit na chodbách Poslanecké sněmovny jako bývalá ministryně financí. To ostatně říká i sám v jednom z pár videí, která na sociální síť jeho tým zatím nahrál. Jenže to je ten problém. Na TikToku totiž lidé vzpomínané křepčení očekávají. Jakýkoliv vážně míněný obsah se tam míjí účinkem. Tohle prostě není intelektuálně se tvářící Twitter neboli X.

Proč?

„Možná se ptáte proč,“ říká Petr Fiala, jako by trochu předpokládal, že si takovou otázku bude klást spousta lidí. „No protože jsou tu moji kolegové, třeba Donald Tusk, Emmanuel Macron a mnozí další. Ale hlavně jste tu vy, přátelé,“ vysvětluje Fiala. A v tom je přesně problém. S takovým obsahem na síti určené pro šíření zábavných videí nemá šanci kohokoliv oslovit. TikTok není v žádném případě vhodný k propagaci jakýchkoliv vážně míněných myšlenek v obleku s kravatou.

Odpovídá tomu i počet sledujících, který se po necelých dvou týdnech existence účtu pohybuje na necelých třech tisícovkách. To je na TikTok tragicky málo a odpovídá to i tragicky malému počtu lidí, které podobným obsahem může Petr Fiala oslovit. Co by tedy měl premiér dělat, aby to bylo lepší?

Nemusí mít všechno

Upřímně nic. On i jeho tým poradců by měli pochopit, že snaha být na všech sociálních sítích je zbytečná, pokud pro ni nedovedou tvořit adekvátní obsah. Premiér může TikTok klidně přenechat některým ze svých kolegů, kteří nebudou působit tak toporně jako člověk, jenž si po celou svou kariéru buduje image vysokoškolského profesora, kterého na opičky moc neužije, ale dokáže odpovědně řídit vládu. Pokud to poslední jmenované bude dělat dobře, jeho fanoušci profil na čtvrté sociální síti jistojistě oželí.

Úřad: TikTok je bezpečnostní riziko

Nejbizarnější ale na celé věci je, že právě před TikTokem varoval Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. „Množství sbíraných dat a nakládání s nimi, v kombinaci s právním prostředím v Číně a rostoucím počtem uživatelů v České republice, nám nedávají jinou možnost než označit TikTok za bezpečnostní hrozbu,“ oznámil ředitel úřadu Lukáš Kintr s tím, že aplikaci by neměli využívat politici a lidé ve veřejných a rozhodovacích funkcích, aby neriskovali únik dat do Číny. To samé doporučil i široké veřejnosti.

Jak se k tomu staví tým Petra Fialy? „Museli jsme samozřejmě zajistit v první řadě bezpečnost. Aplikaci máme v telefonu určeném jen pro ni a nikde jinde, díky tomu se vyhneme možnému zneužití citlivých dat,“ uvedl mluvčí vlády Václav Smolka. Skvělé, pan premiér je tedy v bezpečí a jeho sledující si zřejmě budou muset nějak poradit sami. Důležité je, že je bude moci oslovovat na jejich hacknutých telefonech.

