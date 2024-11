Je Vojta Dyk nechutný, nebo geniální? Jde o jeho pozadí

Nejedna fanynka Vojty Dyka nesla hodně těžce, když se před lety „profláklo“, že její idol randí s Tatianou Dykovou (tehdy ještě Vilhelmovou). Nějakou dobu si sice mohly říkat, že ho to brzy přejde, když ona je o nějakých sedm let starší než on. Tyhle úvahy ale vzaly rychle za své. „Někdy vztahy při práci přerostou ještě dál než k přátelství. Jsem šťastná,“ uvedla v roce 2011 herečka pro Novinky.cz. O dva roky později se jim narodil syn Alois, v roce 2019 se pak vzali.

Povídačky o románku

Jenomže jak už to tak v českém showbyznyse bývá, skoro žádný vztah se nevyhne větším či menším skandálům. „Když Vojta točil seriál Pan profesor, hodně se mluvilo o jeho románku s Beátou Kaňokovou. Nevím, jestli to byla pravda, nebo ne. Každopádně stín na vztahu to asi zanechá ať tak, či tak,“ uvažoval Pavel Rousek.

Navíc sama Tatiana Dyková začala dost mlžit a zdálo se, že pořádně neví, kam by se „vrtla“. „Teď jsem v depu a rozhoduji se, po jakých kolejích se vydám. Cítím, že je důležité věnovat se sama sobě. Je těžké si o tom povídat, ale zároveň mám pocit, že stačí naznačit a ženy vědí, co tím myslím,“ prohlásila a nikdo se nemohl divit, že se spekulace o problémech slavných manželů opět roztočily na plné obrátky.

Pak opět uběhla trocha vody a zdálo se, že všechno, co mohlo být špatné, je zase zapomenuté. Tatiana s Vojtou obráželi společenské akce a zdálo se, že jsou tak dokonalí, že to víc nejde. „Zase přišly mráčky. Povídalo se, že na sebe mají málo času, že se vídají prakticky jen po večerech a kdesi cosi. Nevím, mně to prostě přijde, že ti dva pořádně nevědí, co se sebou. Nebo je to naopak, mají všechny úplně na háku a dělají si z novinářů blázny, protože ti jim na všechno skočí. Což by byla ta lepší varianta,“ smál se Rousek.

Moravská specialita

Faktem je, že druhá varianta by mohla dávat smysl. Před pár dny se Dyk v pořadu Inkognito rozpovídal o věcech, které bychom asi normálně slyšet nepotřebovali. Řešil totiž své intimní partie. Jakub Prachař se ho zeptal, zda se mu kolem análního otvoru dělají ožgřudky (zacuchání análního ochlupení), což herec potvrdil. „Ale to je jenom na Moravě, to je moravská specialita,“ doplnil. Pro mnoho lidí je možná nechutná záležitost, takto veřejně mluvit o takových věcech.

Svým způsobem ale také geniální. „Ukázal, že nic není tabu, že si udělá srandu z čehokoli, i ze sebe. Co na tohle říct, jak to komentovat? Prostě nijak. Jasně, můžete ho odsoudit, že je čuně a já nevím, co ještě. Ale vezměte si, že jestli tímhle stylem on a jeho manželka přistupují k povídačkám o milencích či rozvodech, tak čert ví, co je vlastně pravda,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

