Chili Ta nemůže vyhrát StarDance. Češi to nedovolí

StarDance by klidně mohla vyhrát, pokud by nežila v České republice. Když přijde na lámání chleba, sympaťanda narozená ve Vietnamu bude mít asi smůlu. „Na Vietnamce se mnoho Čechů stále dívá skrz prsty. Pořád jsou schopni přijít do obchodu a začít jim tykat přesto, že je v životě neviděli. Chili na to ‚dojede‘, za mě bohužel, protože je velmi dobrá,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.