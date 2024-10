Trump se musí stát prezidentem! Jinak je to konec, tvrdí slavný vizionář

Do prezidentských voleb v USA zbývá méně než týden a situace v zemi se začíná pořádně přiostřovat. Elon Musk, šéf automobilky Tesla a společnosti SpaceX a vlastník sociální sítě X, který svou podporu Donaldu Trumpovi v posledních měsících pořád stupňuje, teď varoval před vítězstvím Kamaly Harris. Podle něj jsou letošní prezidentské volby ty poslední, ve kterých budou doopravdy rozhodovat Američané. V těch dalších si už totiž podle něj přivezou demokraté vlastní voliče ze zahraničí.

Demokratická mašinerie přiváží uprchlíky

„Můj pohled je takový, že pokud volby nevyhraje Trump, jsou to poslední volby, které budeme mít,“ říká Elon Musk v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem, bývalým moderátorem Fox News. „Demokratická mašinerie importuje tolik ilegálních přistěhovalců, oni transportují tolik lidí do rozhodujících států, že jsou tu třímístné procentuální navýšení v těchto státech,“ poukazuje Musk na to, že tito ilegální přistěhovalci budou samozřejmě za svůj příchod do USA vděční demokratům. A rozdíly mezi kandidáty v rozhodování takzvaných swing states jsou často 10 až 20 tisíc hlasů. „Takže co se stane, když přivezete do rozhodujících států statisíce lidí?“ ptá se Musk.

Přistěhovalci budou zavázaní demokratům

„Tito lidé dostanou zelenou kartu (zajišťující povolení k pobytu, pozn. red.) a pak i občanství a mohou plně legálně volit. A když půjdou volit, budou volit ve většině demokraty,“ vysvětluje miliardář mechanismus, podle kterého si demokraté následnými programy pro to, aby imigranti mohli přivést své rodiny z třetích zemí, zajistí další hlasy. Musk tak pokračuje v podpoře Trumpa, která se začala stupňovat poté, co na exprezidenta spáchal střelec atentát na jednom z předvolebních mítinků. Co ale Musk za svou podporu dostane?

Dostane Musk místo ve vládě?

Podle zjištění Wall Street Journalu dokonce Trump s Muskem probíral jeho možné angažmá v Trumpově vládě. Musk by tam podle některých zdrojů měl sloužit jako poradce. To však ještě Muskova podpora Trumpovi nebyla veřejná. Vše se ale změnilo po pokusu o atentát, který byl na Trumpa spáchán. Musk od té doby podle webu Business Insider věnoval svému novému spojenci na kampaň kolem pětačtyřiceti milionů dolarů. Musk také s Trumpem udělal interview, které spíše než jako kritický rozhovor vyšlo jako pomoc starému příteli s kampaní, při které se Musk neptal na žádné citlivé věci.

Dva rozdílné světy

Otázkou však zůstává, zda bouřlivá podpora od Elona Muska dokáže v očích běžných voličů Trumpovi pomoci. Kamala Harris se snaží být světová a oslovit své voliče spolu s lidmi, kteří jsou respektovaní nejen v USA, ale i v Evropě či na jiných světadílech. Donald Trump naopak velmi hraje na patriotismus a domácí notu a celebrity, které se jeho voliče nesnaží měnit, ale naopak podpoří jejich pohled na svět. Už za méně než týden uvidíme, který kalibr je silnější.

