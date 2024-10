Kdo je manžel Paulové ze StarDance a jak vypadá? Svobodu má od 19 let!

Hvězda StarDance Jana Paulová rozhodně nepatří mezi celebrity, co plní přední stránky bulvárních médií milostnými aférkami a náhlými vzplanutími. Je to více než pětačtyřicet let, co si řekli své „ano“. Celkem už spolu kroutí neuvěřitelných padesát společných let. „Furt je to neskutečná sranda a furt ho neskutečně miluju,“ nechala se slyšet stále půvabná blondýnka, která zářila třeba v Troškových Kameňácích.

Skvělý hudebník i člověk

Zatímco herečka ze seriálu Jedna rodina je stále ve světle ramp, její partner Milan Svoboda je alespoň zdánlivě v ústraní. Ovšem není žádným zelenáčem, pokud jde o showbyznys. Právě naopak! „Je to skvělý jazzový hudebník. Mimo jiné má vzdělání z jazzové školy Berklee College of Music v Bostonu. Měl jsem možnost jeho práci několikrát slyšet a fakt je to pecka. Hudbu také skládá, ať už jde o muzikály, nebo třeba filmy. Co vím, tak také diriguje. Prostě multifunkční člověk a hrozně šikovný pán. Slavný je ale spíš v zahraničí než u nás,“ usmíval se Pavel Rousek.

Jeho bratrancem je Jiří Stivín, taktéž jazzová superstar. A aby toho nebylo málo, ten má dceru jménem Zuzana Stivínová. Kdo sleduje například seriál Pustina, má určitě jasno, o koho jde. „Těch talentů mají v rodině opravdu hodně. Třeba když se podíváte na jména rodičů Zuzany Stivínové, skvělou herečku Evu Svobodovou a bývalého šéfa činohry Slovenského národního divadla Milana Svobodu.“

Maminka byla zásadně proti

Jenže nechybělo mnoho a spojení Svobody a Paulové vůbec nevzniklo. „Měla jsem to těžké s mojí maminkou. Ta totiž vůbec neodhadla, že jsem potkala úžasného chlapa. Nechtěla nám jít na svatbu,“ přiznala Paulová. Její mamince se nelíbilo, že její vyvolený nosí dlouhé vlasy a žije dost bohémským životem. V době hluboké totality to byla známka „nesolidnosti“ a budoucí tchyně se tak asi v zájmu blaha své dcery „stavěla na zadní“.

Přitom Paulová si mohla z nápadníků vybírat. „Asi se není čemu divit, že pro ni maminka chtěla doktora nebo jinou kapacitu. Jenže často to bývá tak, že když rodiče něco plánují, děti na ně udělají dlouhý nos a věci si zařídí po svém. Přesně tak to bylo v případě Jany Paulové. Samozřejmě teď víme, jak moc dobře udělala,“ tvrdil Rousek s tím, že herečka to se svou mámou měla opravdu hodně těžké. „Když se v roce 1987 objevila ve snímku ‚Poslední leč‘ nahá do půl těla, maminka s ní hodně dlouho nemluvila.“

Odstěhuje se za dcerou?

Jana Paulová je, pokud jde o vztah, naprosto šťastná. Ostatně je to na ní vidět, i její projev ve StarDance je uvolněný a „na pohodu“. Možná jediná věc ji trápí. „Dcera Adéla se odstěhovala do Indie. A druhá dcera Anežka bydlí na Normanských ostrovech. Paulovou tak svým způsobem trápí, že se s vnučkou Allegrou Janou nevídá tolik, kolik by si přála. Je ale otázka, jak to do budoucna bude. Stále častěji se mluví o tom, že by se za nimi mohla odstěhovat,“ doplnil pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Jestli s manželem, nebo bez něj, to je asi zatím předčasné řešit, šlo by jen o spekulace. Každopádně představa, že Milan Svoboda zůstane v Česku, zatímco ona bude pendlovat mezi rodnou hroudou a Normanskými ostrovy, až tak nereálná není. Jejich vztah je totiž tak pevný, že by to bez problémů ustál.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Blažek ze StarDance měl Benešovou. Ale koukněte na jeho Jolanu, to je kus.