Blažek ze StarDance měl Benešovou. Ale koukněte na jeho Jolanu, to je kus

StarDance ho vyčerpává, tréninky jsou drsné. Filip Blažek přitom musel řešit i soukromá trápení, když se jeho manželka Jolana nevybíravě pustila do herečky Veroniky Arichtevy. Zdá se však, že to herec ze seriálu Jedna rodina zvládl, v taneční soutěži zatím válí. „Musí být kliďas, vždyť má doma tři ženské. Faktem ale je, že ta kauza byla velmi nepříjemná,“ řekl Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Třináctý ročník StarDance je v plném proudu, dva večery pod taktovkou moderátorů Terezy Kostkové a Marka Ebena už jsou minulostí. Jako první si balil kufry Ondřej Ruml, ostatní soutěžící čeká další vyřazovací bitva už v sobotu. Filip Blažek a jeho taneční partnerka Adriana Mašková budou samozřejmě také u toho. Zdá se však, že oblíbený herec ze seriálu Jedna rodina to nemá vůbec jednoduché ani z jiné stránky.

O jeho manželce Jolaně Blažkové totiž kolují nejrůznější informace, tu o její žárlivosti přitom potvrdil sám herec. „Uvidím ještě, jak se moje paní popere se svou vnitřní žárlivostí. Já bych žárlil taky, pochopitelně. Lidi se na sebe budou lepit a podobně a musí spolu fungovat,“ prohlásil nedávno. Geny se zkrátka nezapřou, paní Blažková je totiž původem z Makedonie a tam temperament a jistý druh touhy „vlastnit“ druhého snad nosí sudičky už do kolébky.

Manželka, která má ráda úpravy

Přitom Blažek má zřejmě pro energické a hlavně krásné ženy slabost. „Jolana je kočka, o tom není sporu. Ovšem jeho bývalka, herečka Lucie Benešová, to je také moc pěkná žena. Zkrátka Blažek je klikař,“ smál se Pavel Rousek. Jedním dechem však dodal, že i na herce se ženy lepí minimálně už od pohádek Princezna ze mlejna či Nesmrtelná teta. „Faktem ale je, že tam měl ještě krásné a dlouhé kudrnaté vlasy. Vlastně tak trochu jako má dnes jeho manželka.“

S Benešovou se Blažek seznámil po odvysílání Nesmrtelné tety. Tenkrát byl hodně „v kurzu“. Přesto, že spolu měli syna, neklapalo to. „Rozešli se tenkrát úplně v pohodě, bez hádek a výčitek. Asi oba cítili, že to nemá smysl. Navíc oba své osudové partnery nakonec potkali.“

V případě Benešové šlo o moderátora Tomáše Matonohu, Blažek zase na jedné společenské akci narazil na půvabnou Jolanu. „Možná to bylo tím, že se živila jako kosmetička, takže dbala na svůj vzhled. Hodně dlouho se pak mělo za to, že jsou svoji. Vzali se však až v roce 2019, předtím se zasnoubili v Římě. Zkrátka romantika jako hrom,“ vzpomínal Rousek. S Jolanou zatím nemají větší skandály, snad i proto, že si paní Blažková potrpí na úpravy, přiznala vylepšená víčka, břicho i ňadra.

Blažek u toho manželce nesvítil

Paradoxně právě poprsí bylo nedávno jádrem sporu mezi Jolanou a herečkou Veronikou Arichtevou, který přerostl v poměrně nepěknou kauzu. Jolana tehdy napsala Arichtevě zprávu, v níž velmi nelichotivě zhodnotila její poprsí. „Tvl ty kozy – hrůza, děs. Cvičení ti nepomůže.“ Herečka ale konverzaci zveřejnila a dala jasně najevo, že si nenechá takové věci líbit. Na její stranu se postavila celá řada známých tváří jako Mahulena Bočanová nebo David Gránský.

Nepříjemné to asi bylo i pro Blažka. „Proslýchalo se, že se kvůli tomu doma několikrát chytli. Samozřejmě on musel poslouchat, koho že to má doma a co si jeho partnerka dovoluje. Na druhou stranu, ať to bylo jakkoli, byl v tom celkem nevinně, Jolaně u toho psaní nesvítil,“ doplnil pro Čtidoma.cz Rousek.

Jestli však panovaly obavy, že by Blažek mohl od diváků v hlasování dostat „bídu“ a ti by ho za názory manželky poslali v prvním vyřazovacím kole domů, ty se nepotvrdily.

Zdroj: autorský článek

