Babiš, Schillerová i Havlíček jako hollywoodské hvězdy. Setkání zalitá sluncem? Realita je jinde

„Moc děkujeme, jste úžasní! Tady je pár vzpomínek na naši kampaň do krajských a senátních voleb. Potkali jsme se s vámi na desítkách míst, viděli jsme se s tisíci z vás a bylo to moc fajn. Tím to ale nekončí. To hlavní přijde! Už se těšíme na další setkání s vámi,“ píše Babiš, nebo spíše jeho PR tým k videu, které hnutí ANO uveřejnilo hned na několika svých profilech včetně Babišova. A snaží se vykreslit, že předvolební mítinky jsou jeden dlouhý, zábavný večírek. My jsme fikci ve videu porovnali s realitou, kterou autor článku zažil na vlastní kůži.

Jako z Hollywoodu

Epická hudba, letecké záběry. Kdybychom na chvilku odhlédli, k čemu to video slouží, mysleli bychom si, že se koukáme na ukázky z nějakého velkofilmu o politikovi formátu Václava Havla a týmu jeho neohrožených bojovníků za lidská práva. Záběry na zaplněná náměstí prokládané krásami hlavně moravských měst, sluníčko, cimbálovky a usmívající se lidé. To vše na člověka působí velmi pozitivně, zvláště podbarvené pozitivní, nadějnou hudbou. To je ale pouze „nosič“ záběrů tří lidí. Andreje Babiše, Aleny Schillerové a Karla Havlíčka.

Babiš jako superhrdina

Babiš doslova prostupuje celým videem. Tu se podepisuje, tu diskutuje s lidmi, vždy se ale usmívá. Tvůrci videa však zřejmě také dostali za úkol ukázat, že šéf hnutí je také veselý chlapík, který nezkazí žádnou legraci. Babiš tedy křepčí pod pódiem na festivalu, plácá si s roztomilým chlapečkem a starší paní mu dává spontánní pusu. To je chlapík, kterého chcete za souseda, a ne ten člověk, který v televizi pomlouvá své oponenty, na každého má složku a téměř absolutisticky vládne svojí straně. Ano, to je ten člověk, který si ve zpomaleném záběru oplachuje obličej po těžké dřině. Stejně jako všichni superhrdinové má však i tady vykreslovaný Babiš své pomocníky.

Empatická Alenka, chytrý Karel

Alena Schillerová, bývalá profesionální úřednice z finančáku, je tu za ženskou křehkost. Objímá důchodkyně, které jsou „ožebračovány Fialovou asociální vládou“, nebojí se dát najevo své city, lidé se s ní fotí a ona je k sobě přivine blíže. Karel Havlíček je zase za vzdělance a pracovitého člověka. Multiministr je tu zabírán při zanícených diskusích s lidmi, jejich názor je pro něj extrémně důležitý. Video končí pohledem na Babiše, který předstírá jakousi křeč, možná únavu z celodenní služby lidem. Video je filmařsky velmi povedené, pojďme se ale podívat, jak moc odpovídá realitě voleb, které se odehrály.

Mítinky probíhají úplně jinak

Ve videu je jeden obrovský rozpor. Autor článku objezdil s Andrejem Babišem asi desítku mítinků s voliči a z jeho zkušenosti jim vládlo vše, jen ne pozitivní atmosféra. Babišovy patnáctiminutové projevy, jak asociální vláda Petra Fialy rozkládá naši zem, za vydatného přitakávání Schillerové, Vildumetzové nebo kohokoliv z hnutí, kdo byl po ruce, prostě nemůžou být víc vzdálené od sluncem zalitých záběrů šťastných lidí, na které se koukáme na videu.

Voličům odkývají cokoliv

Všichni aktéři videa jsou schopni svým ovečkám doslova odkývat sebeextrémnější názor, ať už se jedná o proticovidová opatření, či obviňování Ukrajinců z jejich vlastních neúspěchů. Ani jeden z politiků hnutí ANO tam rozhodně není od toho, aby jim měnil názory, dobře ví, že když s nimi bude souhlasit a vyslechne si z jejich úst byť i nesmyslné věci, už tento fakt v mnoha voličích vzbudí pocit, že politika zajímají jejich problémy. Odtud už je jen krátká cesta k tomu, aby volič do volební urny hodil hlas právě jemu.

