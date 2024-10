Brzobohatý by skončil v zaplivaném vězení. Stačilo žít o pár let dřív

Ondřej Brzobohatý vzbudil jako drag queen Tiffany Richbitch velký rozruch. Přiznal se k zálibě v převlékání do ženských šatů a nutno říct, že mu to dost sekne. Než si však drag queens vysloužily uznání, byly několikrát blízko „záhubě“. Vynořily se ze dvou odlišných světů. „Za prvé šlo o muže napodobující ženy v němých filmech a v divadle. A pak tu bylo něco jako podzemí, kde byly součástí pulzující LGBTQ subkultury na konci 19. a počátku 20. století,“ uvedl pro Čtidoma.cz historik Dalibor Moravec.

Ondřej Brzobohatý dnes může být relativně v klidu. Nikdo ho za jeho zálibu v drag queen nebude pronásledovat, zpěvák neskončí ve vězení s vrahy a násilníky. Maximálně se najde pár hlupáků, kteří se mu budou vysmívat. Tedy nic, co by se nedalo přežít. Pravdou však je, že kvůli stigmatu, které drag queens obklopuje, je část historie tohoto „koníčku“ poněkud zamotaná. „Průkopníky byli černošští a latinskoameričtí umělci. Samotnou ranou historii dragu však lze vysledovat do divadla ve starověkém Řecku a Římě, kde muži hráli ženské postavy,“ vysvětloval Moravec.

Simon Doonan, autor knihy Drag: The Complete Story, píše, že zosobnění ženy bylo také součástí divadla kabuki v Japonsku a pekingských operních představení v Číně v 17. a 18. století. „Mimochodem, i William Shakespeare v alžbětinském divadle k této formě divadla inklinoval. Třeba když se ve hře Večer tříkrálový převlékla Viola za Cesaria. Na druhou stranu se najde i řada názorů, které říkají, že skutečný původ drag queen je o něco novější.“

Černoši byli zřejmě průkopníky

Slovo „drag“ se podle všeho poprvé objevilo v Anglii v 60. letech 19. století, kdy Ernest Boulton z dua Boulton and Park popsal své vystoupení jako „drag“. Některé zprávy naznačují, že slovo bylo inspirováno spodničkami, které muži nosili a které se při vystoupení táhly po podlaze. „Všimněme si, že přibližně ve stejnou dobu vznikala rasistická představení, ve kterých běloši většinou měli začerněnou tvář, aby zobrazili rasové stereotypy Afroameričanů. Obvyklou postavou v těchto představeních minstrelů byla ‚yaller‘ – dívka nebo muž oblečený jako černoška světlé pleti,“ uvažoval Moravec.

Jak se populární divadlo v 80. letech 19. století vyvinulo ve styl „vaudeville“, posunula se tato zobrazení k napodobování okouzlujících bílých žen s tenkými pasy a elegantním make-upem – možná nejlépe reprezentovaným Julianem Eltingem, superstar němého filmu. Ale i když v populární kultuře bylo zosobnění ženy v módě, v USA se objevila subkultura drag balls – a objevila se první „žena“, která se sama označila za „drag queen“.

Kdo byl první drag queen?

Po prvních soutěžích neboli drag ballech zůstalo jen málo stop, protože účast na nich byla extrémně riskantní kvůli genderovým a společenským stigmatům. Ovšem podle všeho tyto akce probíhaly pod taktovkou černých umělců, kteří byli vyloučeni ze soutěží pro bílé. „Panuje názor, že masivní produkce se konaly zejména v newyorské čtvrti Harlem koncem 60. let 19. století. Ovšem jiná skupina lidí se domnívá, že prvním konkrétním důkazem o drag ballech jsou taneční večírky Williama Dorseyho Swanna ve Washingtonu, D. C.“

Swann se narodil jako otrok v roce 1858 v Marylandu a začal pořádat drag bally již v roce 1882. Byl také prvním v historii, kdo se popsal jako „královna drag“, předchůdce moderní drag queen. Swannův příběh vyšel najevo v roce 2005, kdy Channing Joseph, spisovatel a historik, našel v The Washington Post zprávu z roku 1888 o policejní razii ve Swannově domě. Zpráva uvádí, že Swannovi hosté měli na sobě saténové šaty. Swann se snažil zabránit policii ve vstupu, což podle Josepha umožnilo několika hostům uprchnout, než byl on sám zatčen.

Riziko zatčení bylo veliké

Tyto večírky probíhaly v tajnosti po mnoho let, pozvánky se šířily pouze „šeptandou“. „Každý samozřejmě čelil riziku, že bude odhalen a zatčen a obviněn v rámci nějakého paragrafu souvisejícího s prostitucí nebo homosexualitou,“ objasnil Moravec. Ovšem Swann a jeho drag queens byli také průkopníky v jiném smyslu. Jako zřejmě první obránci práva queer komunity se shromažďovali a komunikovali. Swann dokonce v roce 1896 napsal prezidentu Groveru Clevelandovi, v dopise pro sebe žádal milost. Ovšem byl odmítnut.

Fenomén drag balls začal vzkvétat v New Yorku na vrcholu harlemské renesance na počátku 20. století, jak je zaznamenáno v autobiografii Langstona Hughese z roku 1940. Dnes drag balls stále pokračují po celém světě a jejich vliv se promítá nejen do dragové kultury, ale i do mainstreamové kultury. Například voguing se stal základem pro Madonninu hitovku Vogue.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Americkému exprezidentovi je 100 let a byl volit. Kritici křičí, že je moc starý a ukazují video z narozenin.