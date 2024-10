Americkému exprezidentovi je 100 let a byl volit. Kritici křičí, že je moc starý a ukazují video z narozenin

Carter, který sté narozeniny oslavil na začátku října, už na začátku roku vyslovil přání, že by se právě prezidentských voleb, ve kterých je možné předčasně hlasovat už od 15. října, rád dožil. Řekl to podle svého syna už v srpnu, píše The Guardian. Bývalý prezident, který Americe vládnul v letech 1977-1981 žije v hospicové péči, to však ale podle jeho potomka Chipa neznamená, že se o politiku nezajímá, právě naopak.

Podle rodiny ví, co dělá

„Sleduje kampaň, rozhodně," řekl jeho vnuk Jason Carter v září zpravodaji CBS News Marku Strassmannovi. „A víte, když jsme se ho zeptali, jestli je nadšený ze svých 100. narozenin, řekl: Jsem z toho nadšený, ale jsem opravdu nadšený, že budu hlasovat pro Kamalu Harris. A tak je stále v obraze, stále dává pozor. A pořád si drží své názory," prohlásil Carterův syn.

Je vůbec při smyslech?

To ale úplně neodpovídá tomu, co ukazují poslední videa, na kterých je Carter zachycený. Podle jeho strnulého výrazu a nulových reakcí na okolí to totiž vypadá, že kdysi silný demokratický politik už o světě kolem sebe vůbec neví. A mnozí komentátoři proto jeho účast ve volbách vidí jako zneužívání starého člověka k přesvědčení jeho sympatizantů. Podívejte se sami na video níže.

Carter je v hospicové péči už dva roky. Poté, co v minulém roce zesnula jeho šestadevadesátiletá manželka Rosalynn po neuvěřitelných 77 letech manželství, vyvstaly obavy, že jí zdrcený manžel bude následovat velmi rychle. Carter se však ale pozoruhodně zlepšil a v domácí hospicové péči, kde průměrný klient podle výše odkazované CBS vydrží průměrně šedesát tři dní, žije už neuvěřitelných devatenáct měsíců.

Sklidili jeho hlas, zlobí se lidé

„Kamalina kampaň plánuje dnes sklidit hlasovací lístek Jimmyho Cartera v hospici, kde je držen. Někdo v Carterově fyzickém a duševním stavu nemůže volit. Je neverbální, nemůže se hýbat a ani si neuvědomuje, že je naživu.To je trestné a odporné," píše jeden z mnoha twitterových komentátorů a poukazuje právě na výše odkazované video, ve kterém Carter rozhodně nevypadá, že vnímá svět kolem sebe.

Kamala má zatím navrch

Kampaň před americkými prezidentskými volbami spěje do finále. Zřejmě poslední příležitostí přidat na svou stranu nerozhodnuté voliče tak bude poslední debata před volbami, která se odehraje na CNN 23. října. Samotné volby se pak odehrají v úterý 5. listopadu. Šance obou kandidátů zatím odborníci hodnotí jako velmi vyrovnané. Podle volební předpovědi deníku The Economist má ale v současnosti o chlup navrch právě Kamala Harris. Vše se ale může do voleb ještě zásadně změnit.

