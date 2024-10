V Moskvě prodávají pračky, objevil slovenský europoslanec. V Rusku je za hrdinu díky bizarnímu videu

Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha vyrazil do Ruska, aby Slovákům ukázal pravdu. Zejména těm „západní propagandou zaslepeným“. Těžko říci, zda dělá Putinovu režimu užitečného idiota, nebo se celý jeho výlet do Ruska pořádá z jiných zištných důvodů.

Jedno je ale jisté: Propagandistická média jej ukazují jako jediného hrdinu ze Západu schopného přiznat si pravdu. Blagu, jak zní poruštěná verze jeho příjmení, oslavuje třeba deník Komsomolská pravda. „Upozornil, že Slováci nikdy nezapomenou na oběť ruského lidu ve druhé světové válce a udělají vše pro to, aby zastavili extremisty, kteří šíří proti Rusku chorobnou rusofobii a další fašistické narativy,“ píše o Blahovi ruský deník.

Podívejte, v Moskvě mají pračky

„Vzpomínám si, jak kdysi o ruských vojácích tvrdili, že chodí krást na ukrajinskou frontu ledničky a pračky. Protože prý v Rusku nic není a potřebují nějaké čipy. Tak se schválně podívejte kolem sebe, vidím tu množství praček,“ rozhlíží se na videu na svém telegramovém účtu Ľuboš Blaha, slovenský europoslanec za Ficův SMER. To ale není všechno. Včera se také omlouval Rusům za údajně neoprávněnou nenávist k Rusku. „Fašismus a válka přicházejí ze Západu, svoboda a mír z Východu,“ říká na dalším videu.

Pravda o krádežích

Pojďme si jeho výroky rozebrat. Nejdříve k oněm pračkám, kde Blaha spojil několik zpráv dohromady, až vznikl neuvěřitelný slepenec, proti kterému se snadno ohrazuje. Existuje mnoho záběrů, na kterých ruští vojáci opouští ukrajinské vesnice se zvláštní válečnou kořistí. Na tancích jsou ledničky, pračky a další bílá technika. Důvod ale rozhodně nebyl v tom, že by z nich Rusové kradli čipy. Pravda je mnohem prozaičtější a spočívá v jednom z aspektů ruské ekonomiky.

Rozdíly mezi jednotlivými částmi Ruska jsou totiž doslova propastné. Dotkli jsme se toho už ve článku o dani za bezdětnost. Zatímco v Moskvě se průměrná mzda pohybuje okolo 124 tisíc rublů, což je přibližně 30 tisíc korun, v Murmansku už je v přepočtu průměrný plat 9,5 tisíce korun a v republice Dagestán u hranic s Gruzií činí průměrná mzda 7 tisíc korun. Nutno podotknout, že jde o průměr a medián, tedy mzda, kterou bere největší počet lidí, bude ještě podstatně níž.

Pračka jako bohatství

Ceny elektroniky se ale od Česka tolik neliší a nejlevnější pračku tam tak podle nejpopulárnějšího ruského internetového obchodu seženete v přepočtu asi za 4 300 korun. To je s platem z Dagestánu či Murmansku pořádná čára přes rozpočet. A protože ve válce na Ukrajině byli nasazeni prioritně vojáci z chudých oblastí, nelze se divit, že pračky a ledničky pro ně byly lákavá kořist, kterou by mohli přivézt nebo poslat domů. Svědectví z podobných akcí přinesl i ruský opoziční web Meduza.

Ukradené bílé zboží se tak stalo smutným symbolem invaze na Ukrajinu. Když byl autor těchto řádků na jaře tohoto roku v Kyjevě, dali Ukrajinci zkrvavenou pračku, ledničku, a dokonce i záchod před ruskou ambasádu jako připomínku toho, že zločiny Putinova režimu nebudou zapomenuty.

Vymyšlené historky

Tolik k historce o pračkách, kterou Blaha prezentuje jako jednu z největších lží Západu. Přesně to ale popisuje způsob, jakým proruská propaganda postupuje. Moskva ale není Rusko a v kontextu obrovské země je to podobné jako tvrdit, že se celé Česko má stejně jako Praha nebo že východ Slovenska je na tom stejně jako Bratislava. A to jsou rozdíly ve srovnávaných zemích mnohokrát menší. Blahovi je to ale jedno, protože bojuje proti historce, kterou nikdy nikdo neřekl.