Rusko otevírá humanitární program pro utlačované Čechy. Peníze nikdo nedostane

„Vyšel seznam zemí, jejichž občané budou moci využít dekretu prezidenta Ruské federace o poskytování humanitární podpory osobám, které sdílejí tradiční ruské duchovní a morální hodnoty,“ píše radostně Jakub Zieba na svém facebookovém profilu s tím, že na seznamu zemí je také Česká republika. Má jít o pomoc, v rámci které by Češi měli dostat možnost za zvýhodněných podmínek odejít právě do Ruska. Mezi fanoušky, kteří se z velké většiny rekrutují z takzvané dezinformační scény, to vyvolalo bouřlivé ohlasy a radost, že konečně budou moci opustit prohnilé Česko.

Rusové Čechům vyhrožují i nabízí azyl

„On ten Putin ví, jak tady normální lid trpí,“ píše jeho fanynka Denisa Petřeková, která má na profilové fotce českou vlaječku, zřejmě jako připomínku trpícího lidu. „Rusko má vůdce, kterému tleskám. Naše země je obklopena nepřáteli, ale Rusko to rozhodně není,“ píše fanoušek Roman o zemi, která nás jako jediné spolu se Spojenými státy zapsala na seznam nepřátelských zemí a jejíž propagandisté v televizi provolávají, jak bude naše hlavní město po nukleárním útoku hořet. To totiž přátelé dělávají. Drtivá většina Ziebových sledujících prostě v Rusku vidí spásu, a to hlavně díky kampani, kterou Zieba dlouhodobě vede.

Český propagandista z Plzně

Pětadvacetiletý zastupitel prvního plzeňského obvodu, který je v Rusku na dlouhodobém pobytu, totiž Rusku slouží jako prodloužená ruka jejich propagandy, a to zřejmě jen za možnost studia. Neustále se totiž snaží dokázat, že Rusko je na tom lépe než prohnilá Evropa a zvláště Česko.

Tu ukazuje, jak levné jsou v Rusku potraviny a že v obchodech nejsou prázdné regály, tu zase, že tamní obchody běžně prodávají zboží, na které jsou uvaleny západní sankce. „Jak jste se sami mohli přesvědčit, ruské obchody jsou plné a nic tady nechybí. Některé zboží je dražší, některé levnější, některé stejně drahé jako v Česku,“ hlásá Zieba v jednom z videí. To, že plechovka západního piva tam stojí tolik, že si ji člověk s běžným platem rozhodně nemůže dovolit, se však do jeho videí zřejmě už nevešlo. Ruský průměrný plat je totiž v přepočtu asi osmnáct tisíc korun, medián je pak ještě mnohem níž.

Boří neexistující mýty

Zieba také podle svého „boří“ mýty o tom, že lidé v Rusku často ze svých platů a důchodů nevyžijí, že v domech nemají pořádné záchody a podobně. Bořit takové mýty v milionovém velkoměstě je zajisté velmi jednoduché. Škoda, že se Zieba nedostal na dálný východ, kde ceny zboží raketově stoupají a životní úroveň lidí naopak rapidně klesá. To se do propagandy, kterou nezištně šíří do Česka, pochopitelně nehodí. Jak to tak vypadá, Zieba se totiž chystá být jedním ze strůjců hromadného českého exodu do země, kde zítra znamená včera.

České migranty zajímají sociální dávky

Budoucí emigranti už se také zajímají o to, co je pro ně nejdůležitější – sociální dávky. „Prosím, kde se dočtu, co to vlastně znamená? Poskytnutí humanitární pomoci. Dostanu nějaké sociální dávky, dobře, ale na jak dlouho, kolik cca to bude? Bude existovat nějaký program, kde nás budou učit ruštinu, zapojí nás nějak do běžného fungování života, dostaneme práci?“ ptá se Zieby jedna z fanynek. „To není zatím jasné. Ale řekl bych, že peníze nikdo nikomu vyplácet nebude,“ sděluje plzeňský zastupitel nepříjemné zprávy.

Sluhou Ruska z přesvědčení?

Ani ten zřejmě nemá finančně na růžích ustláno. Jednou z citelných injekcí bude pro Jakuba Ziebu zajisté odměna pro člena městského zastupitelstva v Plzni, tedy řádově desítky tisíc korun ročně. Zieba také své fanoušky na sociálních sítích vybízí, aby mu podporu posílali přímo na jeho bankovní účet. Zda má nějaké benefity za šíření ruských lží do světa i přímo od kremelského režimu, nebo zda si vystačí pouze s příspěvky důvěřivců, není jasné. U podobných lidí není neobvyklé, že svou úlohu vykonávají zcela dobrovolně.