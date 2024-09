Lidé prezidenta Trumpa: Vlivný židovský finančník byl členem tajného spolku

Schwarzman přispěl Trumpovi zatím částkou asi 400 000 dolarů, tedy přibližně 10 milionů korun, jak píše Business Insider. „Dramatický nárůst antisemitismu mě přivedl k tomu, že se s větší naléhavostí zaměřím na důsledky nadcházejících voleb,“ uvedl ve svém prohlášení, proč se rozhodl pro podporu Donalda Trumpa. Jak třicátý nejbohatší člověk přišel ke svému jmění?

Otec se držel při zemi

Narodil se do rodiny židovského obchodníka se suchým zbožím, který prodával ložní a koupelnové prádlo, závěsy a domácí potřeby v malém městě Huntingdon Valley v Pensylvánii. Už od mládí měl podnikavého ducha. Ve čtrnácti letech si založil „firmu“, která sekala lidem trávu, přičemž zaměstnal své dva mladší bratry. Ti skutečně sekali trávu a on se staral o nabírání nových zákazníků mezi sousedy. Když bylo Stephenovi patnáct, oslovil svého otce s plánem otevřít další obchody a expandovat do národního řetězce.

To ale jeho otec odmítl, stejně jako další návrhy na expanzi firmy. Byl prostě spokojený tak, jak to je, a Schwarzman to nikdy nepochopil, jak řekl New Yorkeru. „Obdivoval jsem ho,“ řekl Schwarzman o svém otci. „Věděl, co chce, a dosáhl toho. Ale to není pro mě. Chtěl jsem mnohem větší pódium. Nevěděl jsem, co to je, ale věděl jsem, že tam něco musí být,“ řekl miliardář.

Tajný univerzitní spolek

Po střední škole nastoupil na známou univerzitu Yale. V rámci té se stal členem prestižního spolku Skull and Bones (v překladu Lebka a kosti). Jeho členové pocházejí často z prominentních rodin a obestírají ho nejrůznější konspirační teorie. Spolek se objevuje v různých teoriích jako součást globálního spiknutí bojujícího za totální kontrolu nad celým světem. Dokonce se objevily bizarní spekulace o tom, že jde o odnož iluminátů.

Miliardový úspěch

Firmu, která stojí za Schwarzmanovým bohatstvím, založil podnikatel v roce 1985. Jmenovala se Blackstone a založil ji s miliardářem Peterem Petersonem. Poskytovala poradenství v oblasti fúzí a akvizic firem a během let se vypracovala na multimiliardový byznys. Zajímavé ale je, že své zaměstnance si Schwarzman nikdy příliš nehýčkal, a co se týče firemních nákladů, vždy je (na poměry Wall Street) držel poměrně zkrátka.

Žádné tryskáče, 25 dolarů na večeři

„Kanceláře společnosti na Park Avenue jsou zařízeny lehce ošuntělými tradičními koberci a nábytkem a směsí skromných tisků a fotografií. Blackstone nevlastní korporátní letadlo. Místo toho využívá Schwarzmanův soukromý tryskáč a všechny lety schvaluje Schwarzman,“ píše v jeho portrétu výše zmíněný New Yorker. Obědy si jeho zaměstnanci platili sami, pokud museli zůstat dlouho v práci, mohli si dát firmou placenou večeři za 25 dolarů. Jeho patrneři si musí také sami platit třeba předplatné Wall Street Journal, které Schwarzman považuje za osobní výdaje.

Obří charitativní projekty

To, kde Schwarzman ale rozhodně nešetří, jsou jeho filantropické aktivity. Sto padesát milionů dolarů dal do založení nadace Blackstone, která podporuje na 75 amerických univerzit a do jejíchž programů se zapojilo 45 tisíc studentů. Do charity se zapojuje devadesát procent zaměstnanců Blackstone. Schwarzman také podepsal závazek, že po své smrti věnuje drtivou většinu svého jmění na charitu. Podle odhadů Forbesu má jeho majetek cenu 47,6 miliardy dolarů, tedy jen těžko uvěřitelný bilion korun.

Smrtelné nebezpečí

Redaktorovi, který s ním v roce 2008 dělal rozhovor k jeho šedesátým narozeninám, řekl Schwarzman jednu z mála osobních věcí, které na sebe prozradil. „Schwarzman mi řekl, že v roce 1993, ve svých šestačtyřiceti letech, se u něj zjistil vzácný nedostatek krevních bílkovin, který ho vystavil riziku krevní sraženiny nebo embolie, což je stav, který zabil jeho dědečka ve stejném věku. Každých pár týdnů je testován a každý den bere pilulku, což by mu podle něj mělo pomoci zaručit normální délku života,“ svěřil se reportér. Prý je to i pro člověka jeho bohatství připomínka, jak moc je život pomíjivý.

Investuje do AI

V současné době Schwarzman investoval stovky milionů dolarů do výzkumu umělé inteligence, dokonce po něm byl pojmenován ústav na prestižním MIT, zároveň však varuje proti jejímu zneužití. „Zločinci obecně nejsou příliš bystří, ale s umělou inteligencí už nejsou tak hloupí,“ prohlásil na nedávné konferenci právě o etice AI.

KAM DÁL: Kdo bude prezidentem v USA: Za Kamalou Harris jsou Taylor Swift, George Clooney a Barbra Streisand. A kdo další? A stačí to vůbec?