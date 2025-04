Vzpomínka na Nazareth. I dnes, když z rádia zazní McCaffertyho chraplák, naskočí husí kůže

Nazareth a zpěvák Dan MacCafferty vycházeli ve své tvorbě z bluesového britského rokenrolu 60. let a zahájili éru muziky ze stadiónu

Nazareth ovlivnili AC/DC a další kultovní hudební skupiny. Jejich skotský původ pronikal celou jejich hudbou. Kdyby byli z Londýna, vše by bylo zajisté jinak. McCafferty hrál dokonce na dudy. Zemřel ve věku 76 let kvůli špatnému zdraví.

Když mladíci budoucí rockové skupiny zvažovali, jak se budou jmenovat, inspiraci hledali v biblických bájích. Slovo dalo slovo a řekli si, že to bude Nazareth podle Starého a Nového zákona. Na sklonku života plánovali, že město navštíví. Dan McCafferty se toho bohužel nedožil.

Bolest nad ztrátou nejlepšího přítele

V roce 2022 oznámil na facebooku basista Nazareth Pete Agnew smrt zpěváka Dana McCaffertyho: „Toto je nejsmutnější oznámení, jaké jsem kdy musel učinit. Danova rodina ztratila úžasného milujícího manžela a otce. Ztratil jsem svého nejlepšího přítele a svět přišel o jednoho z nejlepších zpěváků, jací kdy žili.“ McCafferty pocházel ze skotského města Dunfermline, kde v roce 1968 spolu s Mannym Charltonem, Petem Agnewem a Darrellem Sweetem založili kapelu Nazareth. Od roku 1970 působili rozruch v Londýně a postupně stoupali vzhůru po schodech slávy.

Svědectví jedné písně o tom, jak láska bolí

Nejznámější hity od Nazarethu: Bad Bad Boy, Broken Down Angel, Hair of the Dog.

Už od samého začátku měla kapela řadu pecek a našlápla si moc hezky. Když ale přišla s megahitem Love Hurts, zajistila si v rockovém světě nesmrtelnost. A prorazila i v Americe, kde se píseň o lásce, která bolí, ocitla v top desítce singlů. Jde o coververzi skladby od Everly Brothers. Drsný, vášnivý a kvílivý hlas McCaffertyho dal této písni jiný rozměr. Nazareth našel oblibu nejen u fanoušků, ale i u konkurence. Axl Rose ze skupiny Guns N’ Roses si přál, aby Nazareth vystoupili na jeho svatbě. Rockeři jej však hrdě odmítli. Vždycky si střežili svůj styl a jedinečnost. „Když spolu píšeme, snažíme se, aby písničky zněly jako Nazareth, a do toho se evidentně zapojuje vkus každého,“ vyjádřil se McCafferty.

Hráli spolu šťastně až do smrti

Členové Nazareth měli to štěstí, že koncertovali a vydávali alba celá desetiletí. Vyhnuli se nevkusným drogovým aférám, ačkoliv nelze tvrdit, že nikdy nic tvrdšího nezkusili. Někdy však došlo ke změnám v sestavě z důvodu neshod nebo smrti. Ještě před Danem hudební svět opustili bubeník Darrell Sweet a kytarista Manny Charlton. Z původní sestavy zbyl pouze Pete Agnew. Na své mezinárodní kariéře si muzikanti cenili především cestování a zkušeností. „Od našeho prvního alba jsme ušli dlouhou cestu. Viděli jsme různé věci a místa. Kromě toho naší výsadou vždy bylo dělat hudbu, která se nám líbí, a doufám, že se líbí i fanouškům,“ uvedl McCafferty.

Zdá se to jako pohádka, že spolu vydrželi až do konce. Jejich umělecké soužití nebylo určitě bez mráčků, tak jak to bývá v jiných mezilidských vztazích. Někdy zajisté zažili sluníčko a blankytná období a někdy hřmělo, bouřilo a snad i padaly kroupy. Kluci z Nazarethu vše překonali a hráli a tvořili dál a v jejich hudebním přátelství nic a nikdo nezabránili tomu, aby byli kamarádi na život a na smrt.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Poslední dny Kurta Cobaina. Co předcházelo tichu, které následovalo po výbuchu grunge?