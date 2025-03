Romský mafián devadesátek příliš rozumu nepobral. Ale objevil gangstera Mrázka a dotáhl to daleko

Antonín Běla pocházel z poměrně dobře situované romské rodiny ze skupiny kalderašů, česky kotlíkářů. Svou kariéru na hranici zákona začal už v šedesátých letech, kdy se několikrát pokusil překonat železnou oponu do Německa. Nikdy mu to ale nevyšlo. Podle dobových informací Běla při následných výsleších zapíral, že by chtěl utéct, a vypovídal pouze, že chtěl zažít dobrodružství. Nikdy se ale nepolepšil a zákon překračoval dál. V roce 1964 potkal svoji životní lásku, Marii Bělovou. Ženu, která ho nakonec o desítky let přežila.

Boss s podprůměrným intelektem

Antonín Běla zřejmě nebyl žádný myslitel. Neřekl to o něm pouze policejní psycholog, ale Běla to tušil i sám. „Pokud sám zhodnotím své počínání, dospěju k závěru, že asi nejsem po duševní stránce normální. Velmi snadno se rozčílím a podléhám názoru druhých, takže mě snadno k něčemu navedou. Často mě bolí hlava a pociťuji nesnesitelné svědění. Mívám mezery v paměti,“ vypověděl tehdy Běla podle citace, která zazněla v podcastu Hlasy zločinu. Jde o jednu z mála výpovědí, ve kterých Běla mluví sám o sobě. Posudky psychologů mu dokonce připisovaly intelekt na úrovni slabomyslnosti. To mu ale nezabránilo stát se faktickým vládcem československého podsvětí.

Vražda četníka

V roce 1974 byl Běla podezřelý z vraždy četníka, který se neznámým lupičům postavil do cesty při loupeži na poště na pražském Těšnově. Čtyři muži, z nichž jeden byl Běla, tu ukradli 47 tisíc korun. Na útěku zřejmě Běla střílel a zabil strážmistra Velíška. Ironií osudu jde o příbuzného Michala Velíška, který v roce 2005 zemřel rukou vraha Davida Lubiny. Běla se díky úplatkům trestu vyhnul a pokračoval v budování impéria.

Jediné pravidlo: Drogy ne

Bělovo pole působnosti se pomalu rozšiřovalo. Od drobných krádeží a trestných činů přešel k pašování západního zboží a obchodu s kradenými věcmi. Jeho byznys zahrnoval politiky, policisty a další vlivné lidi. Po revoluci v roce 1989 tak byl Běla skvěle připraven a měl kapitál na budování postu gangsterského kápa, kterému lidé volají, když potřebují udělat špinavou práci. Na to měl armádu „chábrů“, které si vydržoval. Zařídil jim byt, auto i živobytí, aby mu údajně nedělali ostudu. Jediné, od čeho se Běla držel dál, byly drogy. Ty nakonec zasáhly hlavně jeho rodinu.

Smrt syna ho zničila

„Já jsem byl vychovávanej, jako že jsem byl něco víc. Ty seš Běla, říkali mi. Nosilo se hodně zlata, luxusní auta. V sedmnácti letech jsem měl nejnovějšího mercedesa pětistovku,“ vypráví v dokumentu Polosvět světských Jaroslav Běla, jediný přeživší člen mafiánské rodiny. Jaroslav měl ještě bratra Marcela, ten ale v osmadvaceti letech zemřel. Vinou bylo to, co jeho otec nejvíce nenáviděl: drogy.

Hořký konec

Bělu to naprosto zničilo. Po smrti Macka, jak synovi Marcelovi říkali, se všechno změnilo. Z Běly se stal brutální mafiánský boss, který přestával mít věci pod kontrolou. V roce 1992 si u něj František Mrázek objednal vraždu jednoho ze svých oponentů. Mrázek dal Bělovi za vraždu tři sta tisíc korun. Právě tahle vražda se stala jablkem sporu mezi jmenovanými mafiány a nakonec vyústila v Bělovu smrt. Té se budeme věnovat v jednom z dalších článků, protože pouze její scénář by vydal na celý akční film.

