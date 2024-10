Lidé jsou schopni přežít víc, než si myslí. Na tyhle důkazy se čekalo dlouho

Přepište dějiny! Člověk je odolnější, než se dosud předpokládalo. Což je dobrá zpráva vzhledem ke změně klimatu, která na naší planetě dnes probíhá. Zatímco většina zvířat se během poslední doby ledové přesunula do teplejších oblastí, například lidé zůstali tam, kde byli, a dokonce přežívali na území dnešní střední Evropy. „Staví to na hlavu všechny předchozí teorie o tom, kde naši předci přežili. Je to o to víc překvapivé, že pocházíme z Afriky a zimě jsme prostě nebyli přizpůsobeni,“ vysvětlil Čtidoma.cz historik Dalibor Moravec.

Podle nové studie se zdá, že lidé se poslední době ledové přizpůsobili podobným způsobem jako vlci a medvědi. Přitom se až dosud věřilo, že moderní lidé se během ochlazování stáhli do jižní Evropy a vrátili se až během pozdějšího zvýšení globálních teplot. „Kvůli dnešní klimatické krizi je zásadní pochopit, co se opravdu stalo. V této době dosáhly evropské ledové příkrovy Dánska a jižního Walesu. Evropa byla studená, ale většinou nezaledněná, pravděpodobně asi jako dnešní Aljaška nebo Sibiř,“ uvedl Dalibor Moravec.

A právě v tom může být „jádro pudla“. Podle všeho se člověk naučil přežít v drsném klimatu, přizpůsobil se, a dokonce slušně prosperoval. „Není zcela jasné, jak to tehdejší lidé udělali. Mohlo to být tím, že šlo o všežravce, tudíž měli stále k dispozici docela rozmanitou stravu. Také měli k dispozici různé technologie a oblečení, stavěli obydlí a ovládali oheň. Což se během chladných podmínek poslední doby ledové jeví jako klíčové.“

Lidé se dokázali přizpůsobit

Z dnešního pohledu je to velmi důležitý poznatek. Mohlo by to totiž znamenat, že některé oblasti planety Země mohou být obyvatelné déle, než se očekávalo. A to se při měnícím se klimatu může ukázat jako zásadní. „Minimálně v tom ohledu, že nám to dá více času. Ale také jsme zřejmě schopni se adaptovat mnohem lépe, než jsme předpokládali. Takže v částech země, kde si myslíme, že nemáme šanci přežít, to nakonec možné bude,“ uvažoval Moravec.

Pro většinu dnešních Středoevropanů je naprosto nemyslitelné strávit nějaký čas například v zasněžených pustinách Laponska. Přesto i tam je život, Sámové si dokáží sehnat potravu a postavit obydlí, vychovávají tam děti. „Samozřejmě žijí jinak, než jsme my tady zvyklí. Ale podstatné je, že žijí a že jsou svým způsobem spokojeni. Tak nějak si představuji, že fungovali lidé v poslední době ledové,“ řekl našemu webu Dalibor Moravec s tím, že to bylo jen na moderním člověku, protože neandertálci byli v té době již zhruba 20 tisíc let vyhynulým druhem.

Proč jsme neutekli?

Člověk žijící v poslední době ledové by přitom neměl mít žádné důvody k tomu, aby zůstával v místech, kde je zima. Alespoň pokud jde o jeho „naprogramování“ jako takové. „Pocházíme z Afriky, proto by dávalo logiku, kdybychom ve chvíli globálního ochlazování brali nohy na ramena. Udělala to většina zvířat včetně lišek, srnek, bobrů, rysů a dalších, tak proč ne lidé, medvědi a vlci? Upřímně řečeno, na tohle zatím nemám jasnou odpověď.“

Ať je to ale jakkoli, z výše uvedeného plyne, že když se dnes potýkáme s oteplováním planety, mohli bychom se jako lidstvo umět novému fenoménu přizpůsobit. Samozřejmě podmínkou je, že nám zůstane planeta v celku. V opačném případě bude veškerá lidská adaptivita úplně k ničemu.

