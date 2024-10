Rozzuření diváci StarDance berou Českou televizi útokem. Tohle žádají a mají pravdu!

Zdeněk Chlopčík StarDance nepotřebuje, ale StarDance zoufale potřebuje Chlopčíka. První dva přímé přenosy v plné nahotě ukázaly, jak zoufalý je jeho nástupce Jan Tománek. Snaží se, ale prostě na to nemá, sorry jako. „Je to jako chtít dojet do Chorvatska trabantem a mercedesem. Oba vás tam pravděpodobně dovezou. Ovšem za různou dobu a cestu si různě užijete,“ glosoval situaci v taneční soutěži fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Jan Tománek neměl snadnou pozici, to si řekněme zcela otevřeně. Usednout do křesla porotce po Zdeňku Chlopčíkovi, který se těšil všeobecné popularitě, je hodně složitý úkol. Bohužel Tománek se nedokázal se situací vypořádat. „Pan Tománek je trapný. Bez šťávy, suchar, který nebaví. Je jako stroj, kterému dali úkol, a on ho plní. Chápu, že nemá zkušenosti, ale ne, tohle opravdu ne,“ řekla Čtidoma.cz Marie Popelková z Brna, pro kterou je třináctý ročník StarDance tak trochu utrpením.

A stejně hovoří i celá řada lidí, stačí si přečíst komentáře v některé diskusi na sociálních sítích. Například ve veřejné skupině StarDance, když hvězdy tančí, ročník 2024, která má přes 12 tisíc členů, se to ataky na Tománka jenom hemží. A kolují tam i docela povedené vtípky na jeho adresu, které si jinak výborný tanečník za rámeček určitě nedá.

Chlopčík všem vytřel zrak

Pravdou je, že i Zdeněk Chlopčík některým lidem vadil. Odsuzovali jeho někdy až „bezcitné“ verdikty směrem k soutěžícím. Ale vzbuzoval emoce, dělal zábavu. Tedy přesně to, co od porotce StarDance očekáváte. „Nahradit Chlopčíka nejde, byl svůj a jedinečný. Každý, kdo by ho chtěl kopírovat, by na to dojel. Ovšem Jan Tománek coby porotce nudí, nedokázal dát StarDance prakticky nic. A to je špatně,“ vysvětlil Pavel Rousek s tím, že chápe, proč jsou lidé naštvaní. „Vím o několika známých, kteří dokonce nelenili a do České televize napsali. Tak moc jsou rozzuření. A já se ani nedivím.“

Mnoho diváků StarDance žádá návrat Chlopčíka. A i když je možné jim dát za pravdu, budou mít smůlu. Oblíbený „kat“ vzal totiž práci u konkurence. „Udělal to nejlepší, co mohl. Před každým dílem seriálu Taneční bude diskutovat s režisérem Jiřím Vejdělkem na nováckém webu. Od všech zúčastněných je to parádní trefa. Bude to sledované, vždyť jméno Chlopčík rezonuje v médiích už pořádně dlouho. A ještě dlouho bude. Takže Tománek má ostudu a Chlopčík se může potutelně chichotat, jak nad všemi vyzrál.“

Mimochodem, Chlopčíkovi může jeho sláva pomoci i jinak. Není jen uznávaným tanečním mistrem a vtipným komentujícím, ale také se aktivně činí v komunální politice. Je totiž místostarostou Malenovic v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji, kde žije.

Brzobohatý: Stejné, jako kdyby skončil Eben

Asi se nedá předpokládat, že by Česká televize musela řešit odliv diváků. Ano, možná jednotlivci na StarDance zanevřou, nebude to ale žádná citelná rána. Zatím. „Pokud na sobě Tománek nezapracuje, může být hůř. Přeci jen máme před sebou ještě pořádnou porci přímých přenosů. Jestli teď otrávil třeba sto lidí, kteří už StarDance nezapnou, příště to může být tisíc, následující přenos pět tisíc atd. Kdo ví, jak velkou trpělivost diváci ukáží,“ doplnil pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Pro Českou televizi by „kauza Chlopčík“ měla být především poučením. „Pro mě je to stejné, jako by skončil Marek Eben. Kdyby to nemoderoval, tak to pro mě není StarDance. A stejný symbol StarDance je pro mě Zdeněk Chlopčík. Tomu rozhodnutí vůbec nerozumím a přijde mi chybné,“ řekl Ondřej Brzobohatý a zřejmě tak víceméně promluvil za většinu národa. Budiž to pro vedení České televize facka, která bude znamenat, že se podobná chyba už nebude opakovat.

Zdroj: autorský článek

