Politici na houby! Do lesa vyrazili Babiš, Nerudová, Rakušan i zklamaný Jiří Čunek

Na houbách Andrej Babiš plánuje další vládu, Vít Rakušan filozofuje o průzkumech veřejného mínění a Jiří Čunek se uklidňuje poté, co zjistil, že se svým plánem na „železnou lady lidovců“ narazil. To Danuše Nerudová už je v lese dávno, střídá jej pravidelně se Štrasburkem.

Češi jsou houbaři. Kdo by se o tom ještě odvážil pochybovat, ať se podívá na sociální sítě politiků. Ti totiž zjistili jediné – svůj program můžete na „instáči“ podporovat, jak chcete, jakmile ale ze sebe uděláte člověka „z lidu“, když ukážete stejné koníčky jako prostý lid, získáte plusové body. A navíc obrázkem s košíkem hub v lese jen těžko někoho namíchnete. Vaši podporovatelé mají radost ze společných zájmů a vaši kritici jsou rádi, že právě neškodíte, protože jste na houbách.

Čunek zaháněl smutek z porážky hřibem

Tím nejsmutnějším houbařem byl o uplynulém víkendu Jiří Čunek. „Když už je to na houby, šel jsem radši na houby,“ sdělil na síti X lakonicky příběh jak lidoveckého sjezdu, tak následné relaxace vsetínský politik. Ten se snažil o comeback do čela lidovců a bojoval za konzervativní hodnoty. Nevyšlo to, nezískal podporu ani ve svém kraji, a tak smutně odešel na houby. V lese se mu ale dařilo lépe než na sjezdu a pochlubil se pořádným hřibem. Profesionálním houbařem se ale podle svých slov stát nechystá. „Kdo čekal, že teď prásknu do bot a zahájím přestup do nějaké jiné strany, bude nejspíš zklamaný. Klidná síla je i o umění přijmout prohru,“ napsal ke svému možnému odchodu od lidovců.

Rakušan našel jen poddubáka

Do filozofování u nepříliš plného košíku hub se pustil i ministr vnitra Vít Rakušan. Ten na síť X pověsil obrázek s nepříliš velkým úlovkem, ale zase si pochválil volební průzkumy. „Zatímco poddubák vám v říjnu vyroste sám, preference si musíte odpracovat srozumitelnou politikou. A to se nám očividně daří, protože jako jediná z vládních stran se teď můžeme pochlubit rostoucí důvěrou,“ napsal před pár dny. Lidé mu v komentářích sice vyčetli nesprávné pojmenování „poddubáka“, posílení starostů skoro na úroveň ODS ho ale rozhodně může těšit.

Babišův plný košík

Andrej Babiš je jeden z těch, kteří v přístupu k sociálním sítím často nesklouzávají k filozofii. „Byli jste už letos na houbách? Já jo,“ svěřil se na Instagramu. Jak focení zřejmě probíhalo? Jeho tým mu řekl, co trenduje a jak se přiblížit průměrnému voliči na sociálních sítích. A Babiš to udělal – navlékl tepláky, nejméně luxusní péřovku, jakou doma našel, a vyrazil do lesa. Že si miliardáře a vlastníka obřího koncernu nedokážete představit na houbách? Jeho voliči takhle nepřemýšlejí a nadšeně přejí svému politickému idolu krásný víkend. A co se týče předváděného houbařského úlovku, stejně jako v průzkumech Babiš mezi politiky-houbaři zatím suverénně vede. Hřiby má jako z encyklopedie.

Největší houbařka se nenechala zahanbit

Pokud jste ale zkušený politický mykolog, musíte se ptát na jediné. Kde je Danuše Nerudová? Exkandidátka na prezidentku a europoslankyně se totiž tím, že je zkušená houbařka, neváhá na sociálních sítích nikdy pochlubit. O to podivnější bylo, že za uplynulý víkend žádný košík nevyfotila. Až v době psaní článku se na jejím profilu na X objevily dva plné koše hub a vše se vrátilo do normálu. „O víkendu to u nás na Vysočině byl houbařův ráj. Přes samé čištění a krájení jsem úplně zapomněla se o tu radost podělit. Činím tak z cesty do Štrasburku,“ nechala se slyšet. Svým údajným úlovkem tak na poslední chvíli strčila do kapsy i Andreje Babiše a odnáší si titul houbového politického šampiona.