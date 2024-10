Tykání a arogance. Čunek ze sebe ve sporu s Filipem Nerudou udělal hulváta

Konzervativní lidovec Jiří Čunek se chce vrátit do politiky a ne všichni to vítají. Mezi takovými lidmi je i Filip Neruda, syn prezidentské kandidátky a europoslankyně za Starosty. Byl aktivní v její kampani a tu a tam oglosuje nějakou z politických myšlenek na sociálních sítích. „Ne asi, KDU je až moc liberální, chce to přitvrdit,“ komentoval sarkasticky Neruda příspěvek České televize na síti X, který Čunkovu kandidaturu oznamoval, stejně jako desítky dalších lidí. Čunek ale zřejmě z dřívějších neshod tušil, o koho jde, a nenechal si takový komentář líbit.

Arogantní odpověď

„Tvůj politologický rozbor si, chlapče, vezmu k srdci, až v životě dokážeš i něco jiného než být synem,“ odpověděl Čunek na Nerudův komentář a nechtěně tak ukázal, že se na jeho populismu, hulvátství a nerespektu k mladší generaci za roky, co nebyl v celostátní politice, vůbec nic nezměnilo, spíše naopak. Jeho reakce na jeho, byť lehce ironický komentář totiž vykazuje několik faulů, kterých by se člověk v Čunkově postavení rozhodně měl vyvarovat. Pojďme si je postupně rozebrat.

Oslovuje ho jako děcko

Čunek zvolil tykání a oslovení „chlapče“. Obojí jen proto, aby zdůraznil, jak moc má nad osmnáctiletým studentem posledního maturitního ročníku navrch. Skutečně to má politický matador zapotřebí, zjednávat si respekt tím, že bude dospělému člověku tykat a oslovovat jej „chlapče“? Čunek zřejmě zapomněl, jak mladým lidem vadí, když z nich někdo dělá z pozice staršího člověka děti. Je to skrytý vzkaz pro mladou generaci, že na její názor nebere žádné ohledy.

Co jsi dokázal? ptá se Čunek

To je asi největší argumentační faul, jakého se kdokoliv v diskusi může dopustit. Ne, člověk skutečně nemusí být úspěšným politikem či politologem na to, aby měl vlastní názor na politiku a mohl jej veřejně projevit. Stejně jako nemusí být profesionálním kuchařem na to, aby mohl říci, že mu jídlo v restauraci nechutná. Naopak, Čunek tím projevuje slabost. Kdyby nechal Nerudův komentář bez odpovědi, rozhodně by udělal lépe.

Je syn Danuše. No a co?

Že je Filip synem Danuše Nerudové, je prostě fakt a Čunek by rozhodně nebyl správný populista, kdyby na to nepoukázal. Pokud by totiž někomu Nerudův názor mohl být sympatický, ještě by mu totiž nemusela být sympatická jeho máma. Upírá mu to snad právo na to mít názor? Jistě že ne. Podobný výkřik do tmy však Čunkovi pomáhá rozšířit počet lidí, kteří se proti Filipu Nerudovi postaví. Pomůže Čunkovi dělání ramen na Nerudu vyvolat sympatie u jeho fanoušků? Rozhodně. Jedná se z jeho strany o ukázkový příklad hulvátství? Nepochybně.

Dělí je názor na telefony ve školách

Není to poprvé, kdy se názory Jiřího Čunka a Filipa Nerudy dostaly do konfliktu. Naposledy Neruda veřejně kritizoval plošný zákaz mobilních telefonů na středních školách, který ho podle jeho slov jako dospělého člověka a studenta maturitního ročníku velmi omezuje, a to hlavně v učení. Čunek je na druhou stranu zastáncem absolutního zákazu smartphonů na školách a zamykání těchto zařízení do kovových skříní. Prosazuje to ve všech školách, které Vsetín, jehož je starostou, zřizuje. Je tedy možné, že Čunkova averze k Nerudovi začala už zde.

Čunek chce pozvednout lidovce

Čunek ohlásil svou kandidaturu na šéfa lidovců před několika dny. „KDU-ČSL jsem věnoval 30 let života a nehodlám se smířit s tím, že skončí v propadlišti dějin. Proto budu kandidovat na jejího předsedu. Co chci, nejspíš už víte – vrátit stranu zpět ke konzervativním, tradičním hodnotám, na nichž vznikla,“ ohlásil na svých sociálních sítích. Jedno je ale jisté. Pokud se ke všem mladým lidem s rozdílným názorem bude chovat jako k Filipu Nerudovi, jeho cesta zpět do nejvyšší politiky bude zbytečně složitější.

