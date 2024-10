Zaorálek: Prodavačka v Kalifornii bere 75 tisíc, potraviny stojí stejně jako u nás. Akorát že vůbec

Prodavačky v Los Angeles berou trojnásobek toho, co v Česku, a potraviny stojí stejně, rozčiluje se Lubomír Zaorálek, když brojí proti vládě Petra Fialy. Vychází prý ze zkušeností svého kamaráda, který strávil osm let v Los Angeles. Redakce Čtidoma.cz se rozhodla informace, které Zaorálek ve svém videu tvrdil, ověřit. A nestačili jsme se divit.

„Mám přítele, který se vrátil po osmi letech pobytu v Los Angeles ze Spojených států do České republiky a šel nakupovat,“ říká Zaorálek ve videu, které zveřejnil na svých profilech na sociálních sítích. Místopředseda SOCDEM líčí, že jeho známý byl prý v šoku, když zjistil, že potraviny v L. A. stojí stejně jako v Česku. „Rozdíl je v tom, že když jsem se v Americe zeptal prodavačky, kolik má příjem, tak to bylo na naše peníze asi 75 tisíc korun. Tak jsem si říkal: Taková drahota? A všichni tady to klidně kupují,“ sdělil prý známý Zaorálkovi.

Podivná Zaorálkova čísla

Přijde vám to neuvěřitelné? Když se redakce Čtidoma.cz rozhodla využít moderních technologií a ověřit Zaorálkovo tvrzení, narazila na nesrovnalosti téměř ve všem, co politik tvrdí. Pokud mu to skutečně říkal kamarád, tak než něco takového pustí do volební kampaně, bylo by dobré říci i to, co se do jeho socialistické rétoriky nehodí. Pojďme ale zpět k cenám. Na internetu existuje mnoho nástrojů, které dokážou srovnat ceny jednotlivých potravin – my jsme je ještě pro jistotu ověřovali přímo na webových stránkách amerických řetězců.

Všechno je dražší

Web numbeo.com, který se takovými srovnáními zabývá, pak umožňuje srovnat si přímo dvě města vedle sebe, co se průměrných cen potravin týká. A ukazuje se, že Zaorálek nemohl být dále od pravdy. Ve srovnání s Prahou je totiž Los Angeles neuvěřitelně drahé. Jediné potraviny, u kterých jsou ceny jakž takž srovnatelné, jsou sýry a mléko. Zatímco v Praze dáte za litr mléka průměrně 24 korun, v L. A. zaplatíte korun 28. Kilo lokálního sýru je v Praze za 281 korun, v americkém městě pak za 325. Pak ale začíná doslova americký cenový masakr. Čerstvá jablka vyjdou skoro na 138 korun za kilogram, dvanáct vajec na 112 korun, kilo rýže na 125 korun a kuřecí prsa na 375 korun. Připomíná vám to české ceny? Nám také ne.

Druhý údaj, který redakci Čtidoma.cz zarazil, je udávaný plat prodavačky – 75 tisíc korun měsíčně. Prodavačka v Česku si vydělá asi 25 tisíc korun čistého za plný úvazek, jak ukazují inzeráty Lidlu, podle webu indeed.com, který shromažďuje informace o platových podmínkách v USA, je průměrný plat prodavače v obchodě asi 2 200 dolarů čistého, tedy asi jednapadesát tisíc korun. Zaorálkova čísla tedy zásadně nesedí a je s podivem, že si je on nebo někdo z jeho týmu neověřili, trvá to doslova pár minut.

Nejdražší stát v USA

Kalifornie je jeden z nejdražších států v Americe a Los Angeles patří po Sacramentu k těm vůbec nejdražším městům v Kalifornii. Když jsme například srovnávali cenu kuřecích prsou jako jedné z referenčních potravin, zjistili jsme, že rozdíl mezi Los Angeles a Dallasem ve státě Texas je neuvěřitelných 51 procent. To je v rámci jedné země doslova propastný rozdíl. Platy v Kalifornii jsou však jen asi o pětinu nad celostátním průměrem.

Nájmy za dvojnásobek

Velmi drahé je také třeba nájemné bydlení. Za garsonku v centru L. A. dáte v průměru 56 tisíc korun. Američané tak mají skutečně levnější snad jen pravidelné platby v domácnosti. Elektřina, topení, chlazení, vodné a odvoz odpadu tam souhrnně vyjdou asi o třetinu levněji než v Česku. S tím souvisí i cena paliva, benzín je levnější asi o pětinu.

Omyl, nebo záměr?

Bývalý ministr zahraničí a kultury si tak informace od kamaráda měl zřejmě pořádně ověřit. V případě videa, které natočil, to totiž vypadá, že nemá správné informace. Mohl jej mystifikovat kamarád, mohl mu to špatně připravit realizační tým, nebo to může být typický populismus, vůči kterému se tak vymezuje v další části videa. Rozhodnutí necháváme na čtenáři.

KAM DÁL: Putin má narozeniny. Neměl charisma, tak se fotil na koni a získal krásnou Kabajevovou. Dnes se osamělý vůdce uzavírá před světem