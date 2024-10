Bernášková ze ZOO opustila manžela. Takhle to probíhalo

Jana Bernášková je nejen krásná, ale mělo se za to, že také žije ve spokojeném manželství. Zatímco to první platí, druhé už nějaký ten pátek ne. S Rudolfem Merknerem přitom byli patnáct let, z toho dvanáct jako manželé. „Jak přicházejí nové lásky, nové začátky, tak přicházejí i konce. Konce příběhu a konce vztahu. A my dva jsme se domluvili na konci našeho vztahu, a to proto, že se naplnil až po okraj,“ napsala herečka ze seriálu ZOO na Facebooku.

Kamarádi, co zajdou na pivo

Někteří lidé si všimli slov, kterými svůj příspěvek uvedla – nové lásky. Už nějakou dobu se zdálo, že má opět velmi blízko ke svému bývalému partnerovi, divadelnímu režisérovi Davidu Drábkovi. Například s ním a jejich dcerou Justýnou byla na dovolené v New Yorku. Navíc sama herečka tvrdila, že si s expřítelem skoro denně volají. „Mohli řešit dceru, spoustu dalších věcí. Ale ano, uznávám, že je to divné. Minimálně v kontextu jejího rozchodu s manželem. Jinak bych to možná ani nezaznamenal,“ uvedl pro náš web Pavel Rousek.

Přitom není žádným tajemstvím, že rozchod s Drábkem probíhal velmi divoce, dokonce se soudili o svěření Justýny do péče. Staré křivdy jsou ale evidentně zapomenuté. Ať už je Drábek důvodem, proč odešla od Merknera, nebo není. Bernášková ve zmíněném příspěvku na sociální síti tvrdila, že za koncem vztahu s manželem nikdo třetí není. „Důvod rozchodu není nikdo druhý, třetí, pátý ani desátý. Ani jiné trable,“ vysvětlovala s tím, že zkrátka dospěli do bodu, kdy se z nich stali skvělí přátelé, kteří klidně i dnes zajdou na pivo.

Tomu by odpovídalo i to, že po rozchodu nijak netruchlí. „Před pár dny zveřejnila zprávu od kamarádky, která ji varovala, že single život je poněkud přebraný. Ona jí odpověděla ve stylu, že je to jako sekáč a člověk vybírá kousek, který nesmrdí. Ať je to jakkoli, rozhodně nevypadá jako opuštěná, smutná chudinka,“ hodnotil Rousek.

Do konce roku nový chlap?

Asi bude zajímavé sledovat, kam budou směřovat další kroky Jany Bernáškové, pokud jde o muže. Ne že by to bylo nějak podstatné. Ale už proto, jak obsáhlý příspěvek na sociální sítě napsala a jak moc chtěla, aby to vypadalo, že v rozchodu není nikdo třetí, se na ni vyplatí upnout trochu pozornosti.

„Kdybych si měl vsadit, tak do konce roku přijde s někým novým. Nebo s panem Drábkem. Ale osobně si nemyslím, že je sama. Tím spíš že s manželem nejsou už delší dobu, jak sama řekla,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

