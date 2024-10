Babiš se snažil provrtat prezidenta Pavla. Kdyby pohledy mohly vraždit

Ani ochranka by prezidenta Petra Pavla nezachránila! Andrej Babiš, Alena Schillerová a Václav Klaus měli nabito ostrými. Hradní pán a zástupci současné vlády mohou být rádi, že nejde vraždit pohledy. Slavnostní předávání vyznamenání by se jinak mohlo zvrhnout v politický masakr.

Předávání státních vyznamenání je ojedinělou příležitostí, kdy se ve Vladislavském sále setkají nejen současné, ale i bývalé ikony české politiky. A to letošní nebylo žádnou výjimkou. To, že na Hrad dorazili nejen podporovatelé prezidenta Pavla, ale i jeho názoroví oponenti, dalo vzniknout mnoha zajímavým situacím. Ty se sice obešly beze slov a konfliktů, nicméně už z pohledů, které si jejich aktéři mezi sebou věnovali, lze soudit, že válečná sekera mezi nimi nebyla zakopána.

Klaus nezvládl ani úsměv

Jeho předchůdce Václav Klaus na ceremoniál dorazil i s chotí Livií. Když do Vladislavského sálu přicházel Petr Pavel s první dámou Evou, Klaus jej doslova probodával pohledem a jeho výraz bez jakýchkoliv pochybností vyjadřoval, že rozhodně není jeho fanouškem. Podobně přísně se pak Klaus tvářil při tom, když Pavel pronášel svůj projev, a po něm s potleskem velmi šetřil. Ani pokus o úsměv při odchodu prezidentského páru po skončení mu příliš nevyšel. Když použijeme jeho slova, byl poněkud „falešný“.

Vražedný pohled Schillerové

Svůj výraz v obličeji neuhlídala ani bývalá ministryně financí a první žena hnutí ANO Alena Schillerová. Ta dorazila na Hrad spolu s dalšími opozičními politiky a velmi opozičně se tvářila, když kolem ní procházela současná vláda. Jestli je to součást politické kampaně, nebo prostě jen Schillerová neovládla svoje emoce, je diskutabilní, nicméně kdyby pohledy mohly ubližovat, je jisté, že ze současné vlády by toho příliš nezbylo. Schillerová je prostě bojem proti Fialově vládě zaměstnaná tak moc, že na něj nedokáže (nebo nechce) zapomenout ani v takové slavnostní večery.

Babiš tleskal jako leklá ryba

Podobně jako Alena Schillerová na tom byl i Andrej Babiš. Toho sice kamery nezachytily při probodávání oponentů pohledem, ale jeho výraz v momentě, kdy tleskal jednomu z oceněných, napovídá, že ani on při ceremoniálu vedeném Petrem Pavlem, který jej porazil v boji o prezidentské křeslo, rozhodně nebyl nadšený. Strnulý obličej, skelný pohled a chabý potlesk spíše z povinnosti hovořily za vše. Ani Babiš prostě nedokáže překročit svůj stín.

Zhrzený Zeman nedorazil

Jedním z mála bývalých státníků, kteří si předávání nechali ujít, byl Miloš Zeman. Ten se už podruhé nechal před ceremoniálem slyšet, že se jej nezúčastní. Osmdesátiletá bývalá hlava státu se pro Blesk vyjádřila, že bude doma. „Státní svátek rozhodně neoslavím na Pražském hradě. Budu si doma číst v knihách a setkám se s řadou svých přátel,“ Zeman na předávání nedorazil ani loni, kdy dal přednost jiným akcím. „Z nostalgie se asi budu dívat na televizi a vzpomínat, jaké to bylo, když jsem státní vyznamenání předával já,“ dodal exprezident.

S kritikou Petra Pavla přispěchal i Miloši Zemanovi vždy věrný novinář Luboš Procházka, který kritizoval hlavně to, že svůj projev četl a nepřednášel spatra jako jeho předchůdce Miloš Zeman. „Projev tak zní nedůvěryhodně a nic lidem nemůže dávat,“ napsal na Twitter. Procházka zřejmě zapomněl, že projevy četli kromě Petra Pavla také Václav Klaus i Václav Havel. To, co tři jmenované také spojuje, je to, že se dokázali oprostit od osobních útoků na své oponenty a vyznamenávání svých dlouholetých podporovatelů a přátel.

