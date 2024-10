Nemoc Miloše Zemana. Tým vědců po něm pojmenoval virózu polárních lišek

Český vědec pojmenoval nemoc způsobující průjem a zvracení po Miloši Zemanovi. Onemocnění postihuje polární lišky. S úsměvem to sdělil moderátorce pořadu Sama doma Martině Hynkové Vrbové. Ta na to zjevně nebyla připravená.

Virolog Jiří Černý mluvil v pořadu Sama doma o virových onemocněních, která se v populaci šíří zejména na podzim, tedy třeba o zápalu plic, chřipce a angíně. Rozhovor to nebyl úplně pozitivně laděný a moderátorka pořadu Martina Hynková Vrbová se jej alespoň v závěru snažila skončit v trochu optimističtějším duchu. Zvolila proto obligátní otázku, která se v novinářském žargonu nazývá „vtipnou historkou z natáčení“.

Po Zemanovi pojmenovali virus

„Abychom nekončili tak těžce, tou nemocí a smrtí, máte třeba nějakou zábavnou věc o virech, kterou ten virus dělá?“ zněla otázka moderátorky. Už za pár vteřin ale litovala, že na něco „zábavného o virech“ vůbec pomyslela. „Máme jednu historku, kdy jsme před pár lety zkoumali viry v polárních oblastech a našli jsme virus, který infikuje polární lišky, způsobuje u nich průjmy a zvracení, a bylo to v době, kdy byl prezidentem ještě pan inženýr Miloš Zeman. Takže my jsme tento virus způsobující průjmy a zvracení nazvali na jeho počest Miloš Zeman virus,“ řekl s lehkým úsměvem Černý.

„Já vám děkuji za návštěvu,“ řekla šokovaná moderátorka a neubránila se smíchu. Režie ji nakonec zachránila střihem. Nelze však říci, že by si Miloš Zeman a jeho hradní tým na tuto originální vědeckou smeč tak trochu nenaběhli sami. Jiří Černý totiž se stoprocentní jistotou naráží na kauzu z roku 2013, kdy bývalý prezident nebyl zřejmě zcela svěží při odemykání korunovačních klenotů.

Vypadal jako opilý

Jeho skelného pohledu, usínání, kolébavé chůze a nejistého postoje, který ze všeho nejvíce připomínal opilost, si tehdy všimli nejen přítomní hosté, ale i diváci, kteří Zemana sledovali v televizi. Zemanova tehdejší mluvčí Hana Burianová přišla s vysvětlením, kterým se celý národ bavil ještě několik let. „Velké množství pracovních schůzek, různých pietních aktů a státnických akcí v posledních dnech a bohužel lehká viróza se trochu podepsaly na panu prezidentovi,“ sdělila tehdy Novinkám. To, že Zeman předtím na ruské ambasádě slavil Den vítězství, s takovou situací jistě nesouviselo.

Němcová chtěla odejít

O rok později však tehdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny prozradila pro DVTV, že Zeman byl skutečně opilý. „Bylo to při výstavě odhalení korunovačních klenotů, což byl duben nebo květen roku 2013. Poznala jsem to proto, že jsem byla těsně vedle něj, a z toho dechu cítíte, jestli má virózu, nebo je tam jiný důvod,“ řekla v rozhovoru a zdůraznila, že tehdy vážně uvažovala o tom, že ceremoniál opustí i se svým klíčem od klenotů.

„Já jsem v jednu chvíli přemýšlela, že bych s tím klíčem odešla, že by se vůbec ta ceremonie nemohla odehrát, ale pak mi došlo, že bych na sebe zpětně strhla vlnu kritiky, protože kdyby vznikl prostor pro to, mě obvinit, že jsem si něco vymyslela bez důkazu, že by to ti soudní lidé viděli na vlastní oči, zůstal by na mně jakýsi cejch, že jsem tam hrála jakousi politickou a divnou hru,“ dodala.

Zeman: byla to horečka

Zeman však nadále trval na tom, že jeho podivný stav byl způsoben horečkou. „Když jsem viděl to video, naprosto se nemohu zlobit na lidi, kteří se domnívali, že jsem byl opilý. Skutečnost je bohužel daleko odlišnější. Měl jsem teplotu 39,2 a jsem opravdu rád, že Milan Štěch potvrdil, že jsem opilý vůbec nebyl,“ řekl měsíc po incidentu v Hyde parku na ČT24.

