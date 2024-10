Pagáčová je všude, kdy vykoukne z pračky? Tohle nedopadne dobře

Z praní obyčejného prádla se stala adrenalinová záležitost. Co když tam bude? Patricie Pagáčová je totiž všude. Televize Nova ji obsadila do třech svých stěžejních seriálů. Zadělává si na pořádné potíže. „Lidé ztrácejí přehled. Vidíte ji ve třech různých rolích, tři různé postavy, děje, teoreticky chování. Jenže to nejde. Je to pořád jeden a ten samý člověk,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Seriál Ulice a Tereza Jordánová. Seriál Jedna rodina a Olga. Nově také seriál Specialisté a kapitánka Ema Králová. To vše v podání Patricie Pagáčové. „Hrát kriminalistku je pro mě tak trochu splněnej hereckej sen. Vždycky jsem ráda četla detektivky, koukala na kriminálky nebo různý dokumenty o vraždách. Jsem moc vděčná za tuhle příležitost,“ napsala si půvabná blondýnka na profil na Instagramu. Má to ale dvě roviny. První, že jde Pagáčová z role do role, což tedy znamená, že je úspěšná. Gratulace a jistě může být spokojená.

Vondráčková stačila, teď ještě Pagáčová

Jenže je tu ještě druhá rovina, což jí ostatně dali najevo i lidé v komentářích pod výše uvedeným příspěvkem. „Už vás je všude hodně,“ zněl například jeden z ohlasů. Pagáčová zcela v souladu reagovala, že je to její práce – být vidět. A má pravdu. Na druhou stranu je velmi zvláštní, když je jeden herec či herečka takto vidět ve třech seriálech na jedné televizi. „Není to běžné, já osobně nepamatuji jiný podobný případ. Na různých stanicích, to ano. Z mého pohledu se toto příliš nepovedlo,“ uvažoval Rousek.

Už proto, že Pagáčová ve Specialistech nahradila oblíbenou Zuzanu Kajnarovou a je jasné, že to bude mít těžké (nechme teď stranou důvody, proč Kajnarová odešla). „Člověk aby se opravdu bál jít vyprat prádlo, že tam na něj vykoukne. Nemluvě o noční cestě do ledničky, to už je úplná bojovka,“ usmíval se Rousek. Samozřejmě jde o nadsázku, pokud by to náhodou někdo chtěl brát vážně. A není to ani o tom, že bychom to Pagáčové nepřáli. Vypracovala se, skvělé, budiž jí to přáno.

V rámci pohledu televizního diváka je to však velmi nepřehledná situace. „Kouknu na Ulici, kde řeší cosi s manželem, budou se rozvádět, nebo nebudou, co já vím. A za dvě hodiny uvidím stejného člověka, jak se sklání nad mrtvolou. Jsem z toho rozpačitý. Učitelka Jordánová a kapitánka Králová vypadají stejně, mluví stejně, mají stejná gesta. Sorry, to já nechci. Už mi stačí Lucka Vondráčková jako mrcha Soňa z Ulice a kočka ve StarDance,“ snažil se Rousek vžít do kůže seriálového konzumenta. „Tohle pro Novu nedopadne dobře. Bude to muset řešit, dřív nebo později začnou lidé remcat, že je Patricie Pagáčové moc.“

Rozchod s manželem jí prospěl

Ať je to jakkoli, zdá se, že Patricii Pagáčové velmi prospěl rozchod s manželem, dramaturgem Tiborem Pagáčem. A zřejmě i nový vztah s holohlavým a svalnatým Alexem. „Jasně, že to může souviset. Spadly z ní stresy, jestli se s manželem nějak hádali, nemuselo to být dobré, atmosféra na prd. Najednou je volná, má čas na sebe, novou známost. Samozřejmě je stále maminka malé Bibiany, ale prostě už v pohodě, bez nervů,“ načrtl možnosti Rousek.

Uvidíme, kde všude ještě Pagáčová „vyskočí“. Možností má na Nově poměrně hodně. Příští ročník StarDance, aby se to nepletlo se Specialisty, tak třeba Kriminálka Anděl apod. „Jen si dělejte srandu. Ale počkejte pár měsíců a uvidíte. Budete ji mít na tapetě počítače, jaká bude hvězda,“ dodal se smíchem Pavel Rousek.

