Hes ze StarDance žije s mužem, přitom má holku. Podívejte, jaká je to kočka!

Oskar Hes už během prvního večera StarDance ukázal, že jablko nepadá daleko od stromu. „Jeho tatínkem byl choreograf Richard Hes, který na konci osmdesátých let minulého století založil taneční skupinu UNO. Odtamtud postupně vzešla celá řada brilantních tanečníků. A jeho maminkou je bývalá skvělá tanečnice Marcela Karleszová,“ vysvětloval pro náš web Pavel Rousek. Právě maminka synkovi fandí, nechybí na přímých přenosech StarDance.

Stejně jako jeho přítelkyně. „Vtipné na tom je, že spolu nebydlí. Hes totiž sdílí domácnost s hereckým kolegou Janem Nedbalem. Oba přitom mají partnerky. Asi jim to takto vyhovuje,“ usmíval se fotograf. Třeba si Hes nechává volné pole působnosti. Kdo si vzpomene na minisérii Iveta, ve které exceloval coby Rudolf Hrušínský nejmladší, tak by se nemohl divit, kdyby měl herec zástupy fanynek. „Předloze“ byl totiž téměř k nerozeznání podobný.

StarDance není jen o tanci

Pro mnoho lidí je Oskar Hes favoritem letošního ročníku StarDance. „Já se pod to podepisuji, strašně rád bych ho viděl na prvním místě. Ale vidím velkou konkurenci. Lucie Vondráčková, Patrik Hartl, Jirka Ježek, možná i Jana Paulová. Je to silný ročník, kdokoli může překvapit,“ uvědomoval si Rousek. Každopádně Hes moc dobře ví, že se nebude rozhodovat jen na parketu. Porota je jedna věc, druhá a úplně odlišná jsou diváci, kteří posílají hlasy.

Zřejmě i proto Hes a jeho kolega a zároveň soupeř ze StarDance udělali vtipné video, které se stalo hitem sociálních sítí. „Jirka svými brilantními výkony šokuje celou republiku a pro mě, soutěžního fantoma, to znamená jediné. Začít jednat,“ napsal si Hes ke scénce, ve které konkurenta připraví o nohu. Je to opravdu k popukání i pro lidi, kteří jinak černému humoru příliš neholdují (je všeobecně známé, že Ježek má amputovanou pravou nohu pod kolenem).

Dle komentářů pod videem se lidé skvěle bavili. „Tyto maličkosti mohou nakonec rozhodovat. Bylo by skvělé, kdyby hozenou rukavici chytili i další soutěžící. Představte si, že by začaly vznikat různé scénky a videa, to by byla paráda. Všichni, kdo ve StarDance jsou, mají určitě na to, veřejnost tímto způsobem oslovovat,“ myslel si Rousek.

Má pro strach uděláno

A třeba má esa v rukávu i sám Hes. Nedá se totiž předpokládat, že by v nejbližších kolech vypadl, jeho pozice opravdu vypadá velmi silně. Mohl by tedy vymýšlet další a další věci i ve „volném čase“, nejen na parketu.

Ostatně tam hned v úvodním tanci ukázal, že má pro strach uděláno, troufl si na hodně obtížné zvedačky, kterým se jiný pár ani nepřiblížil. „Ano, byl na něj hezký pohled. S taneční partnerkou Kateřinou Bartuněk Hrstkovou jim to velmi dobře ladí. Těším se na další kola StarDance,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

