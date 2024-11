Rozhodne veverka o americkém prezidentovi?

Mark Longo měl veverku jménem Peanut sedm let. Pak k němu domu přišli úředníci, zvíře zabavili a utratili

Americké úřady nechaly zbytečně utratit veverku Peanut, která byla hvězdou sociálních sítí. Bezohledné chování státních úředníků okamžitě využili příznivci Donalda Trumpa a dojemný příběh o nesmyslném utracení domácího mazlíčka se začal šířit jako lavina. Mohl by dokonce rozhodnout blížící se prezidentské volby.

Mark Longo, řemeslník ze státu New York, našel před sedmi lety malou veverku, jejíž matku přejelo auto. Muži se zvířátka zželelo a veverku zachránil a poskytl jí domov. Peanut, jak zvíře pojmenoval, se okamžitě stala absolutním hitem sociálních sítí a na Instagramu nasbírala více než půl milionu fanoušků. V uplynulých dnech se ale stalo něco, pro co člověk jen těžko najde pochopení.

Úřad ochrany životního prostředí státu New York Longovi veverku zabavil, a protože údajně jednoho z úředníků kousnula, byla kvůli následným testům na vzteklinu utracena. Nemoc se přitom ve státě neobjevila už 30 let.

Chladné chování úředníků

Příběh Peanut doslova obletěl celý svět, informace o nešťastném konci oblíbené veverky přinesla i agentura AP. „Dne 30. října se úřad zmocnil mývala a veverky, kteří sdíleli domácnost s lidmi, což vytvořilo potenciál pro vystavení lidí vzteklině. Veverka navíc pokousala osobu, která se na vyšetřování podílela. Za účelem testování na vzteklinu byla obě zvířata utracena,“ cituje agentura prohlášení úřadů.

Peanut pomohla zachránit další zvířata

„Rve nám srdce, že tu byli zlí lidé, kteří nám tě vzali,“ píše majitel Peanut v příspěvku na Instagramu. „Nikdy na tebe nezapomeneme, Peanut. Jsi navždy v našich srdcích a naše vzpomínky nás povedou, když se budeme starat o naši rodinu.“ Mark Longo popularitu veverky využil k tomu, aby vybíral peníze na záchranu opuštěných zvířat, která potkal stejný osud jako Peanut, a jeho organizace z vybraných peněz zachránila desítky dalších tvorů s podobně pohnutým osudem. „Chci jen poděkovat z celého srdce za podporu, kterou jste mně a mé ženě ukázali. To je absolutní tragédie, doufáme, že se dočkáme spravedlnosti,“ vzkázal zdrcený majitel.

Republikáni: Úřady demokratů jsou bezohledné

Protože se v USA blíží finále prezidentských voleb, bylo zřejmě jen otázkou času, kdy se tématu chytnou politici. „Úředníci by si měli utřídit svoje směšné priority,“ napsal si na sociální síť X newyorský republikánský kongresman Nick Langworthy. „Namísto toho, aby se zaměřovali na kritické potřeby, jako je zmírňování povodní, například v okrese Steuben, kde místní úředníci musí bojovat, jen aby získali povolení od úřadu k čištění vodních toků plných trosek, zabavují veverky,“ dodal politik, který se přidal na stranu desetitisíců lidí, kteří podepsali petici za propuštění Peanut. Bohužel marně.

Elon Musk spustil lavinu

Opravdový politický význam však smutný příběh dostal v momentě, kdy jej na síti X sdílel její majitel a nejbohatší muž světa Elon Musk. Ten věnoval Peanut hned několik příspěvků na svém profilu. „Vláda by měla nechat lidi a jejich mazlíčky na pokoji,“ napsal v jednom z nich. „Přehnaná péče vlády v akci,“ napsal do dalšího. Sociální síť se pak začala plnit obrázky veverky, které její smrt spojovaly s nezdravou snahou demokratů zasahovat do lidských životů. A příběh teď doslova hýbe Amerikou.

Rozhodne Peanut volby?

Jak píše Business Today, tenhle příběh by se klidně mohl stát tím rozhodujícím jazýčkem na vahách ve velmi vyrovnaném souboji Kamaly Harris a Donalda Trumpa o křeslo v Bílém domě. Průzkumy před volbami, které se konají už v úterý 5. listopadu, jsou totiž extrémně vyrovnané a příběh o nesmyslném zabití roztomilého zvířátka by paradoxně mohl Donaldu Trumpovi přinést body potřebné k poražení jeho soupeřky.

