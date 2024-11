Babiš škrtil Vémolu, pak pro zápasníka dělal levnou reklamu

Andrej Babiš pořád hledá nové voliče a snaží se je oslovit všemi kanály. V poslední době se zřejmě zaměřil i na fanoušky bojových sportů, protože byl hostem pořadu OSSCAST, který uvádí asi nejznámější bojovník MMA v ČR, Karlos Vémola. Jakkoliv by si divák mohl myslet, že Vémola není zrovna nejvýřečnějším a nejpohotovějším moderátorem na české scéně, jedno se jeho pořadu upřít nedá – je plný reklamy. To je pochopitelné – Karlos Vémola má se svým rozmařilým životním stylem obrovskou spotřebu peněz a jeho hvězda v MMA pomalu vyhasíná, a je tedy třeba hledat i jiné zdroje obživy.

Babiš součástí reklamy?

Jakkoliv je moderování podcastu poněkud nepravděpodobné pokračování kariéry člověka, který celý život dostával rány do hlavy, Vémola svou roli vlastně zvládá docela dobře. Teď se mu však podařil doslova husarský kousek. Viděli jste někdy, že by Andrej Babiš na něco dělal reklamu? Vémolovi se do toho předsedu hnutí ANO podařilo „nenápadně“ dotlačit. „To je naše sportovní pití,“ říká Vémola, když se Babiš napije ze sklenice. „Je dobrý. Rostou z toho svaly nebo něco?“ ptá se jej bezelstně Babiš poté, co zřetelně vysloví značku nápoje. Následně se konverzace stočí k Babišově kondici.

Jste ve formě, chválil Babiše Vémola

„No, spaluje to tuk a rostou z toho svaly,“ odpovídá Vémola. „No, to se vás musím zeptat, jak to děláte, protože já mám stále tady tu pneumatiku,“ říká Babiš a začne nahmatávat tukovou vrstvu na svém břiše. „Mám dobrou výživářku, ale stále to moc nefunguje,“ dodává, zatímco dále upíjí ze sklenice s ionťákem. „Tak si k tomu určitě sednem, ale já myslím, že v sedmdesáti letech jste opravdu ve formě,“ pochlebuje mu na oplátku Vémola a uzavírá scénku, která skvěle ukazuje, jak se dělá mediální výměnný obchod, na kterém vydělají obě strany.

Babiš pochválí cokoliv

Andrej Babiš reklamy nedělá a nikdy dělat nebude, pro člověka v jeho postavení to není nutné ani důstojné. Když mu ale nabídnete účast ve sledovaném podcastu, ve kterém může oslovit širokou skupinu lidí, rád si s vámi naoko nezávazně popovídá, doslova o čem chcete. Kdyby byl Vémola světoznámý veterinář, stejně zaujatě jako tady o sportovní výživě by mluvil o odčervování Moničiných psů. Není to pro něj o nic jiné, než když hovoří se svými voliči na jednom ze svých mítinků a odkývá jim cokoliv. Jen u Vémoly je tahle technika díky sledovanosti podcastu mnohem, mnohem účinnější.

Výsledek poslouží oběma

Výsledek v podobě videa, které si pak aktéři uveřejní na svých instagramových profilech, je skvělý pro oba dva. Babiš dělá reklamu Vémolovu sponzorovi, který se po vyjádření předsedy hnutí ANO o chutnosti nápoje bezesporu tetelí blahem, Vémola zase pochválil Babišovi formu, což je ideální „potrava“ zase pro voliče hnutí ANO. Bojovník pomohl politikovi a naopak, všichni jsou spokojení a může se jít domů počítat nové příznivce na jedné straně a zákazníky na té druhé.

KAM DÁL: Trump se musí stát prezidentem! Jinak je to konec, tvrdí slavný vizionář