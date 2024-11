Vondráčková během StarDance trpí! Polívka ji opustil

Pro Lucii Vondráčkovou se StarDance může stát noční můrou. Za rumbu to schytala od porotců, není to ale jediná věc, která by ji mohla trápit. Přímé přenosy totiž zatím „úspěšně“ ignoruje její partner, MMA zápasník Zdeněk Polívka. „Já bych ho nechal dýchat. Se vší úctou ke StarDance, on teď má mnohem větší starosti než koukat na tanečky,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Pro Lucii Vondráčkovou je StarDance jen jeden z mnoha rozjetých projektů. Mimo jiné natáčí seriál Ulice či účinkuje v muzikálu Tajemství. Jako matka dvou synů se samozřejmě také musí postarat o domácnost. Alespoň v míře, která zajistí, že po jejím návratu bude dům stále stát a Matyáš a Adam se nesnědí navzájem. Samozřejmě jde o nadsázku, která se ale nemusí od reality až tolik lišit. „Na jednu stranu obdivuji, že je schopna si toho na sebe tolik naložit. Na stranu druhou se ptám, který projekt ‚ošulí‘, kde nebude pracovat naplno, protože zkrátka nebude mít síly,“ uvažoval Pavel Rousek.

Hodně drsná kritika

Už poslední přímý přenos naznačil, že Vondráčkové možná dochází energie. „Říkala jsem si na konci, co se stalo. Jestli je jí zle, nebo co se děje. Celé jste to navíc tančila na pokrčených kolenech. To ani nebyla rumba, ale romantický tanec,“ pronesla v České televizi na adresu herečky, zpěvačky a teď i tanečnice porotkyně StarDance Tatiana Drexler. A nebyla zdaleka jediná, kdo „pálil ostrými“.

Sama Vondráčková se podivovala, jak drsná kritika byla. „No, jdou do nás přísně, ale asi si myslí, že nás tak nakopnou. Jsem ten typ, že když ho někdo seká, tak je smutný jako štěňátko,“ nechala se slyšet. Někteří lidé naznačovali, že kdyby toho neměla tolik, mohla by se víc soustředit na trénink. Pes ale může být zakopán i jinde.

Neúčast Polívky dává logiku

Vondráčková už nějaký ten pátek žije s MMA zápasníkem Zdeňkem Polívkou. Bijec se však na StarDance ještě neukázal, takže se začínalo pomalu šuškat, co za tím je. „Pojďme si říct, že drby k českému showbyznysu patří. A tím spíš ke StarDance. Takže v pohodě. Kdo ale chce znát pravdu, nemusí chodit příliš daleko. Stačí k tomu internet. Polívku čeká 29. prosince zápas s Radovanem Úškrtem. Takže podle mého názoru tvrdě trénuje a všechno podřizuje tomuto mači. Osobně se nedivím, Úškrt je velký favorit,“ tvrdil Rousek.

Přesto to může Vondráčkovou podvědomě trápit. Samozřejmě asi ví, co se děje, to je logické. Na druhou stranu se nemá o koho opřít. A ve chvíli, kdy jsou jiní soutěžící se svými partnery, jí nezbývá nic jiného než „vyklidit pole“. Navíc kdo ví, jak to teď mají doma, jak se s Polívkou potkávají či nepotkávají, jak on má či nemá náladu. Vlastně ani Vondráčková nemusí mít náladu na nic, pokud chodí domů utahaná.

Ulice může rozhodnout

Pak je tu ještě jedna věc, která ve Vondráčkové hlodá jako onen pověstný červíček. Její role Soni v seriálu Ulice je pro mnoho lidí velmi odpudivá. Vzbuzuje dost negativní emoce. Vondráčková už v minulosti přiznala, že z toho má trochu strach. „Bude to napínavé. Soňa nám do toho pěkně hází vidle,“ uvedla s tím, že si snad lidé uvědomí, že ona a Soňa nejsou stejné osoby.

Zatím dvakrát vyřazení unikla, na rozdíl od Ondřeje Rumla a Jiřího Ježka. Je ale otázka, jak dlouho to ještě vydrží. „Lidé, kteří posílají hlasy, mohou z poměrně velké části kopírovat diváky Ulice. Takže naprosto rozumím tomu, že má strach. Opravdu to může být rozhodující,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Vyčpělý Eben sráží StarDance ke dnu. Tohle se mu fakt nepovedlo.