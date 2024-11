Známá moderátorka se fotí nahá. A tohle je jako fakt normální?

„Jak zoomerky a mileniálky prožívají první intimní zkušenosti? Jaké jsou jejich fantazie a očekávání a co je naopak nebaví a brzdí? Kde začíná a končí kontrola nad ženským potěšením? Začíná nový podcast Lindy Bartošové – Slast,“ píše se v tiskovce Radia Wave, které je součástí Českého rozhlasu. Linda Bartošová se tak po ne zrovna ideální zkušenosti vrací do veřejnoprávních médií.

Nechtěla být miss

Dlouho se profilovala jako odpůrkyně jakékoliv objektivizace ženského těla. Bylo jí proti srsti, když si ji lidé spojovali se soutěží miss, které se jako studentka zúčastnila. „Proč mě má někdo vnímat skrze to, co se mi stalo v osmnácti letech? Co dělali v osmnácti ti, kteří mě posuzují?“ ptala se sama sebe třeba v rozhovoru pro iDnes.cz. Kvůli vyhoření pak skončila v České televizi, ale přiznala, že na půdě veřejnoprávního média čelila i vulgárním a sexistickým útokům. „Postupně jsem se částečně smířila s faktem, že ať už jsem devatenáctiletá modelka, nebo skoro třicetiletá novinářka, budu automaticky objektivizována,“ napsala sama. Teď jde ale doslova s kůží na trh.

Svlékla se pro reklamu na svůj podcast

Bartošová totiž začala na Radiu Wave s novým podcastem, pro jehož vizuál se evidentně nebojí obnažit, nalíčit a postavit do sprchy. Použít svoje tělo a obličej jako objekt, který přitáhne diváka podcastu pojednávajícího o ženské sexualitě. Stala se z aktivistky, která se přestala malovat a musela se halit do roláků a svetrů, aby se vyhnula nevhodným poznámkám, zase modelkou, která se nebojí pro čísla svého podcastu svléknout a namalovat?

Lidé jsou zmatení

Lidé, kteří historii Bartošové znají, jsou právem poněkud zmatení a svědčí o tom i komentáře na sociálních sítích. „Proč Linda Bartošová natáčí svůj nový podcast ve sprše?“ ptá se například publicista a glosátor Luděk Staněk, který připojuje fotografii nalíčené Bartošové ze sprchy, jež evokuje, že je moderátorka nahá. „Protože odjakživa nesnáší objektivizaci žen. Čemu na tom jako nerozumíš?“ odpovídá mu ironicky bývalý kolega Bartošové a reportér ČT Jakub Szántó. A rozhodně není jediný, kdo si spojuje moderátorčin boj za nesexualizaci žen s poněkud neodpovídající reklamou na podcast.

Podivná logika

Zatímco Bartošová nechala celou záležitost na sociálních sítích bez komentáře, ozval se její zaměstnavatel, tedy Radio Wave. „Linda Bartošová ho samozřejmě nenatáčela ve sprše, jde o doprovodný vizuál přibližující téma ženského těla a jeho svobody v dnešním světě, zejména pak v intimních a sexuálních interakcích,“ napsal Staňkovi oficiální účet Radia Wave. Znamená to tedy, že tělo Bartošové tady slouží jako reklamní nosič? Bojíme se, že ano. A chudák Linda Bartošová se svým vlastním tělem dělá to samé, proti čemu se tak vymezovala. Měla by na to myslet příště, až ze sebe opět začne dělat oběť.

