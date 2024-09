iPhone 16 je nejnudnější jablečný telefon všech dob. Bez Steva Jobse ztrácí věci od Applu kouzlo čím dál víc

Technologická událost roku je za námi, mnoho důvodů k radosti ale není. Apple představil nové iPhony, chytré hodinky Watch a sluchátka AirPods. Spíše než nový a revoluční telefon tu ale máme mírnou evoluci v rámci stále stejného přístroje. Dokáže ještě Apple bez svého guru Steva Jobse udělat díru do světa spotřební elektroniky? Podle jeho nejnovějších výtvorů to moc pravděpodobně nevypadá.

Apple Keynote, jak se tradiční ohlašování nových produktů jablečného výrobce nazývá, bývala obrovskou událostí a pro mnoho technologických nadšenců znamenala v podstatě vrchol sezóny. Ať už Apple představoval telefon, tablet, nebo kdysi nový přehrávač hudby, show a nadšení, které se kolem tolik očekávaných zařízení odehrávalo, dokázaly strhnout mnohé. To bylo ale za dob Steva Jobse a možná ještě v několika letech poté, co osobitý a v mnoha ohledech vizionářský šéf podlehl rakovině slinivky.

Jobs šel proti proudu a tvořil budoucnost

Nic proti Timu Cookovi, rozhodně se nedá říci, že by Apple vedl špatným směrem, a v mnoha ohledech je dost možná lepší než Steve Jobs, nicméně, a na to upozorňují i zahraniční média, Cookova éra jen čerpá z Jobsových nápadů a příliš netvoří budoucnost. Za Steva Jobse vznikla nejvýdělečnější trojice produktů, které kdy firma vyrobila. iPod – malý přehrávač hudby, iPhone – chytrý telefon a iPad – vetší tablet. Jobs šel v mnoha směrech proti proudu – autor článku si pamatuje, jak se prvním iPhonům lidé smáli, že nikdo nebude chtít „patlat“ displej vlastními prsty a že tlačítka jsou nevyhnutelná. Inu, tyhle posměšky dozrály s časem velmi kvalitně.

Punc výjimečnosti

Keynote se Stevem Jobsem byly obrovské show, v jejichž hlavní roli byl nikoliv šéf, který přišel pěkně drahé výstřelky techniky prezentovat v ošoupaných džínech a roláku, ale právě jeho výrobek. Jobs mu zaprvé dokázal vtisknout punc výjimečnosti, zadruhé mnoho funkcí, které vymyslel, nám dnes přijdou jako naprostá samozřejmost a na svou dobu byly v jeho telefonech skoro k neuvěření.

Ten punc výjimečnosti si Apple s iPhonem drží prakticky dodnes. Pomalu se ale vytrácí inovativnost zařízení. Jako by bylo vidět, že firmě chybí puntičkářský, až autistický vizionář, který byl zároveň schopen uvědomit si, co lidé potřebují a zatím o tom neví, a dokázat to implementovat do telefonu takovým způsobem, který nebude mnoho lidí iritovat.

Tim Cook neumí wow efekt

Tim Cook je oproti tomu jiná liga. Jistě by oponoval a ukazoval čísla. Jenže přesně ta čísla lidé vědět nechtějí a Steve Jobs moc dobře věděl, že dobrý „wow efekt“ dokáže prodat mnohem více telefonů než vychloubání se tím, o kolik procent je výkonnější procesor v letošním modelu iPhonu. Ne že by o tom Jobs nemluvil, ale dokázal to úplně jinak.

„Pod Jobsovým vedením se Apple stal jednou z nejhodnotnějších a nejinovativnějších společností na světě. Zaměření společnosti na design, inovace a uživatelské zkušenosti jí pomohlo ovládnout trh spotřební elektroniky a Jobs byl široce považován za vizionářského lídra,“ píše Financial Express. U jeho nástupce zase vyzdvihuje jiné kvality. „Styl vedení Tima Cooka se výrazně liší od stylu Steva Jobse a do Applu přinesl více kolaborativní a týmový přístup,“ píše web. Ale co vaše výrobky, Time?

Bez inovací a kontroverzí

Subjektivně přestaly být iPhony unikátní a sexy. Jistě by se dalo argumentovat tím, že ostatní výrobci telefonů prostě nápady Applu okopírovali. Vymýšlet stále nové prvky, které uživatele donutí cítit jakousi výjimečnost, je tak mimořádně těžké. Ale Jobs to dokázal i v momentech, ve kterých se zdálo, že už nic nového vymyslet nejde. Některé nápady vypadaly jako šílené. Kdo by třeba dával telefonu, který neustále padá na zem, skleněné tělo? Několik let po Applu to dělá celá řada výrobců a vlastně to není vůbec špatný nápad.

Cook je hodný, Jobs byl profík

iPhone 16 je evoluce možná nejlepšího telefonu na světě, ale revoluce, ta už se nekonala hezkých pár let. Tim Cook prostě působí jen jako další z technologických šéfů, který v polo tričku prezentuje produkty v parku před sídlem firmy a snaží se tvářit neformálně, zatímco stojí pod obří duhou a vyzdvihuje lidská práva, diverzitu a všechna podobná témata, která ale existovala a řešila se i za Steva Jobse.

Ten, ač byl renesančním člověkem a na výše zmíněných tématech mu zajisté záleželo, navenek působil zcela jinak – jako ředitel firmy, která vymýšlí nejlepší elektroniku na světě, a jako člověk, kterému nejvíc záleží právě na této oblasti. Neřeší oblek, neřeší jiná témata, ale o to víc se stará o to, aby jeho výrobky fungovaly intuitivně. Ne vždy to byla stoprocentní pravda, ale fungovalo to skvěle. Čím dále jsme ale od Jobsovy smrti, tím více se tenhle duch z Applu vytrácí.

