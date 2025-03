Dva muži a jedna diva: Anny Ondráková, její milostný casting a ona v hlavní roli

Zní to jak z románu. Krásná a pilná dívka ke štěstí přišla a proslavila se jako herečka po celé Evropě. Její roztomilý zjev okouzlil režiséra Karla Lamače, který jí dával filmové příležitosti. Byl tu ale ještě jeden muž – boxer.

Jako dívka absolvovala klášterní školu a otec z ní chtěl mít administrativní pracovnici ve státní správě. Ona si ale postavila hlavu a na truc se stala filmovou hvězdou. „Plavu jako ryba, jezdím jako kovboj a udělala bych to všechno, kdyby to film vyžadoval,“ poznamenala, jak se dočteme na imdb.com.

První byl režisér

Svoji první filmovou roli ztvárnila ve snímku Dívka s malou nožkou, který režíroval Karel Lamač. Tento její úspěch se u rodičů neshledal s pochopením, protože kariéra herečky po první světové válce znamenala žít na úrovni žebráka. Dostala kvůli tomu výprask od svého otce. „Doufala jsem, že se to nikdo nedozví, ale kritika si mne všimla a vše se vyzradilo. Tatínek to v novinách četl – a neptejte se, co se dělo!“ svěřila se Ondráková v knize Hvězdy českého filmového nebe od Pavla Taussiga.

Možná už tehdy se Lamač do Anny Ondrákové zamiloval a ona jeho city opětovala. Ve filmové branži to spolu rozjeli naplno. Dokonce založili veleúspěšné impérium Ondra-Lamač-Film, které si dalo za cíl produkovat filmy. Z jejich dílny vyšly desítky snímků, které trhaly rekordy v podobě vyprodaných biografů. Jejich láska ovšem zaznamenala první trhliny, když došlo na téma děti a rodina. Sice to spolu nějaký čas v pohodě táhli, ale Lamač nechtěl o ženění, natož o dětech nic slyšet.

Boxer se srdcem na dlani

Láska s Lamačem nakonec krachla a v jejím životě se objevil nový muž. Jednalo se o slavného boxera Maxe Schmelinga. Tehdy to byl hvězdný pár snů. Ona půvabná blonďatá umělkyně a on pohledný svalnatý muž. Oba slavní a úspěšní. Chodili spolu tři roky a 6. července 1933 oficiálně vstoupili do manželství na matričním úřadě v Berlíně, o dva týdny později svůj svazek posvětili v kostele.

Ještě před sňatkem se novináři Maxe ptali, jak to s Anny Ondrákovou vlastně má. „Jsme spolu dobří přátelé a ona je fajn holka, ale nebudeme se brát,“ vyjádřil se boxer podle max-schmeling-stiftung.de. Brzy poté dámě svého srdce nabídl sňatek. Šlo o happyend, protože spolu žili až do smrti. V jejich vztahu prosvítal ovšem jeden ošklivý mráček. Nemohli mít děti. Ondráková totiž měla v roce 1936 autonehodu, kvůli které byla neplodná.

Byla to meziválečná filmová hvězdička

Profesní kariéra Anny Ondrákové byla dlážděná filmovými úspěchy. Pod Lamačovou taktovkou oslnila v příběhu Bílý ráj. Režisér prodal snímek do Německa a doufal, že si vydělá třicet tisíc korun. Nakonec získal tehdy závratnou sumu sto tisíc, což vůbec nečekal. Jejich oslnivá kariéra začala. Z Ondrákové se ze dne na den stala světová hvězda němého filmu. Škatulky němé herečky se bohužel nezbavila a nástup zvukového filmu se jí stal osudným. Blýskla se sice ještě v mluvených dílech, jako třeba Lucerna nebo Kantor Ideál, její sláva pak už ale poněkud pohasínala.

Po druhé světové válce upadla do zapomnění a zažila i materiální krizi. Oporou jí vždy byl její manžel boxer. „Je třeba přijímat těžkosti a zklamání právě tak jako radosti, nedat se s nimi strhnout! Umět se přenést přes všechno zlé a nepříjemné a opětně dále kupředu,“ řekla jednou, což svědčí o její velké schopnosti dávat lidem naději a lásku. Dožila se požehnaného věku 84 let.

