Babiš proti všem, na televizní debaty kašle. Stačí mu čekat, až se příznivci Nerudové a Pavla rozhádají

Andrej Babiš. Mírný, hodný, klidný, trpělivě vysvětlující, nekřičící, nevztekající se. Tak se teď prezentuje, a takového ho stvořili jeho poradci. Muselo to dát velkou práci, protože je to tak trochu proti jeho přirozenosti. Babiš ztělesňuje ve skutečnosti pravý opak, ale drží se scénáře do puntíku a zatím se nenechal rozhodit. „Je to výsledek mnoha průzkumů a práce s daty. Prostě si jeho tým vyhodnotil, že takto působí na voliče nejlépe, takže se stylizoval do této pózy,“ vysvětluje Charvát. Je to trochu nuda, na což si postěžoval i generál Pavel, když si v rozhovoru pro Seznam.cz povzdechl: „Co se Babiš představil jako nový člověk, už není tak zábavný.“ No jo, zábavný možná není, ale zase je v čele pelotonu.

Do debat Babiš nepůjde

Dá se říct, že Babiš vsadil na podobnou taktiku jako v minulých volbách Miloš Zeman. Intenzivně objíždí republiku a šikuje své příznivce a odmítá chodit do televizních debat. „Nic by mu to zřejmě nepřineslo. On pochopil, že Pavlovi ani Nerudové žádné voliče nepřetáhne, jediná cesta je mobilizovat co nejvíce svých vlastních voličů a ti se buď na debaty nedívají, nebo jim nepřikládají velký význam. Takže proč by tam chodil,“ myslí si Charvát. Babiš si tak jede svou vlastní reality show a tak trochu ignoruje všechny kolem snad vyjma vlády, kde neustále zdůrazňuje, že by to všechno dělal líp.

Pavel s Nerudovou hrají vybíjenou

Ve zbytku pole se dějí věci poněkud zajímavější. Do samotné volby úřady pustili jen devět kandidátů, odpadli ti, co neuměli sehnat validní podpisy. V devítce jsou jen tři lidé, kteří mají reálnou šanci se stát prezidentem, zbytek je jen do počtu a bude odsávat procenta tu jednomu, tu druhému kandidátovi. Protibabišovský tábor se v současnosti zaobírá právě válkou mezi Nerudovou a Pavlem. Ne snad, že by na sebe tito dva kandidáti útočili, boje vedou spíše jejich fanoušci a podporovatelé.

U Nerudové vadí nejasné vazby na byznys a také působení jejího manžela v největší advokátní kanceláři, u Pavla se donekonečna rozpitvává jeho působení v Československé lidové armádě a vojenské rozvědce. Pavel je pro jedny komunistický lampasák a agent, pro druhé Nerudová zase prázdná nádoba a loutka temných postav v pozadí, která nemá žádný vlastní názor. Oba tábory spolu navzájem hrají vybíjenou, ti nerozhodnutí pak mručí nad oběma, protože vlastně nikdo není dokonalý, dost dobrý, na každém něco je.

Hlavně znechutit druhý tábor

Do útoků na Pavla se navíc zapojují obskurní osoby s vazbami na Rusko a celá věc podle některých zdrojů nese znaky dlouhodobě připravované kampaně motivované osobní mstou. To je přesně ta situace, která nejvíc ze všeho nahrává Babišovi. „On vidí, že ten jeho tábor je semknutý a neklade žádné nepříjemné otázky, zatímco tábor těch dvou protikandidátů se může rozhádat, můžou si tu volbu tak znechutit, že pak ve druhém kole mohou voliči poraženého kandidáta z prvního kola zůstat doma,“ dodává Charvát.

To je ono, o to tu jde – dostat co nejvíce voličů k urnám nejen v prvním, ale i ve druhém kole. Babišovci přijdou, na tom jejich guru pracuje dnem i nocí, proto objíždí republiku, natáčí bizarní videa a točí storíčka na sociálních sítích. Jeho cíl i cesta k němu jsou jasné, do druhého kola propluje naprosto bezpečně, nikoho nikomu přetahovat nemusí. „Voličů, kteří váhají mezi Babišem a generálem Pavlem, je velmi málo. Mezi Nerudovou a Babišem neváhá nikdo, tam ten průnik bude prakticky nula,“ říká k tomu Charvát. Naopak Pavel i Nerudová musí napřed porazit jeden druhého, aby se tam vůbec dostali. Do toho zbytek pole, zejména Hilšerovci, zdatně okopávají kotníky oběma, protože mají z jakéhosi záhadného důvodu pocit, že ještě mohou vyhrát.

Na dvoře stojí tři auta, Rolls-Royce není ani jedno

Skvěle celý ten boj shrnul na Facebooku známý marketér z Kataru Martin Jaroš: „Jsme v situaci, že jsme v půjčovně automobilů a na dvoře jsou tři auta, kterými můžete reálně odjet. Můžete držkovat donekonečna, můžete si stěžovat, že tam není žádný Rolls-Royce, můžete ukazovat na odřené blatníky tady nebo tamhle, ale nakonec musíte odjet jedním z těchto aut. Jo a mimochodem, ten Rolls-Royce vám nepřistaví nikdy, bezchybný není nikdo, a kdyby náhodou byl, tak určitě nepůjde v Česku do přímé volby.“ K tomu není co dodat.

Zdroj: seznamzpravy.cz, neovlivni.cz

KAM DÁL: Babiš, Nerudová i Pavel, každý má svou Achillovu patu.