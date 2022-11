Babiš, Nerudová a Pavel: Každý z nich má Achillovu patu, která je může stát prezidentské křeslo

Andrej Babiš oznámil svou kandidaturu a rovnou prohlásil, že bude „laskavý kandidát“. To je zajímavá otočka, která je zřejmě dílem jeho PR specialistů. Hru na hodného seniora, který smaží vajíčka a sbírá po lese houby, už Babiš hraje na své voliče delší dobu. „V prezidentském klání se to může hodit. To je jiný druh voleb, čeká se důstojnost, nadhled, nikdo se nechce dívat na kandidáta, který se neustále s někým překřikuje a všem nadává,“ říká Charvát. Jenže pro Babiše to není úplně komfortní poloha, což nejspíš využijí jeho soupeři. „Myslím si, že mu to není vlastní a bude velmi snadné ho v nějaké přímé konfrontaci před televizními kamerami rozhodit a on se pak zase vrátí k tomu svému útočnému stylu. Ostatně toto jeho skalní voliči ocení víc, protože ti jej znají jako politický buldozer, líbí se jim jeho razance a konfrontační styl, takže těm to vadit nemusí,“ dodává Charvát.

Jako hlavní vyzyvatel a největší favorit se jeví dlouhodobě generál Petr Pavel. Jeho kampaň není nikterak bombastická, ale má gradující tendenci a jeho volební tým zjevně ví, co dělá. Pavel už také vyzval Babiše na politický duel před kamerami, což šéf ANO odmítl. „Pavel staví na tom, že je voják, je sošný, dobře vypadá, má relativně čistý štít. Jak obstojí v debatách, je ale otázka. Ty rozhovory, co dává médiím, to je všechno velmi přesně připravené, ale v televizním duelu musí improvizovat, mluvit spatra, to se teprve ukáže, jak mu sedí tahle disciplína,“ myslí si Charvát.

Když je válka, hodí se generál

Jeho Achillovou patou je jeho předlistopadové působení v armádě a vojenské rozvědce, což samozřejmě využívá nejen Andrej Babiš, ale i ostatní kandidáti. Některým také vadí samotný fakt, že je voják. „Koho chcete mít v čele státu, když je válka? Já v tom vidím určitou přednost. Pokud se bude válka na Ukrajině táhnout nebo se vyvíjet špatně, pak hodně lidí bude chtít mít v čele státu člověka, který rozumí vojenským otázkám,“ vysvětluje Charvát.

Nerudová jako česká Čaputová

Černým koněm pelotonu je Danuše Nerudová, která v průzkumech stoupá a pohybuje se na třetím místě. „Je to ale s poměrně velkým odstupem. Do voleb je daleko, může se stát hodně věcí, ale čeká na ni hodně práce, pokud by chtěla postoupit do druhého kola. Nahrává jí, že je žena, je to taková česká Čaputová, má i podobný elektorát jako Čaputová. Je také jediná žena v tom čelním pelotonu. Má také přednost, že je z akademického prostředí, umí diskutovat, rétoricky je na tom dobře,“ shrnuje Charvát.

Tyhle kandidáty asi neznáte:

- Jaroslav Turánek (biochemik)

- Lumír Láska (buddhista)

- Vladimír Boštík (exstarosta)

- Pavel Zítko (aktivista)

Všichni ostatní kandidáti jsou prakticky bez šance. Množí se proto výzvy, aby kandidáti z protibabišovského tábora, jako je Marek Hilšer nebo Pavel Fischer, odstoupili a netříštili tak hlasy. Pravdou je, že oba pánové už si prezidentskou volbu zkusili a neuspěli a není moc důvodů předpokládat, že by tomu nyní mělo být jinak, jejich šance jsou minimální. Hilšer si znepřátelil řadu voličů účelově založenou politickou stranou, která mu zajistila miliony ze státních příspěvků, Fischer se zase tradičně zamotává do svých podivných úvah o homosexuálech, které jsou proti srsti liberální části voličů.

Museli by odstoupit všichni

„Jako politolog chápu to volání po jejich odstoupení. Dává to smysl zejména pro ty, kdo tyto volby interpretují jako zásadní souboj o podobu demokracie jako nějaký osudový střet. Tam prostě člověk musí počítat a kalkulovat, aby vyhrál ten jeho tábor. Na druhou stranu spousta voličů to takhle nevidí, ostatně o každých volbách se říká, že jsou zásadní, takže už je tím vším hodně lidí unavených a prostě chce volit toho, kdo se jim líbí. Oba přístupy jsou naprosto legitimní, nelze říct, který je správný,“ dodává Charvát. Šance, že by Babiš vyhrál kvůli tříštění hlasů, je podle něj velmi malá. „Pavel by mohl teoreticky vyhrát už v prvním kole, kdyby stáhli svou kandidaturu nejen Fischer a Hilšer, ale také Danuše Nerudová, což se určitě nestane,“ uzavírá Charvát.

