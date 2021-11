Seriál Hra o trůny z nich udělal multimilionáře. Poznáte je všechny a kdo z nich už o všechny peníze přišel?

Už více než 10 let fanoušci po celém světě "ujíždějí" na seriálu Hry o trůny. Podle mnohých se kult Game od Thrones začal psát ve Velké Británii, nikoli "doma" v USA. Buď jak buď, projekt televizní stanice Sky Atlantic udělal z hlavních protagonistů seriálu multimilionáře.

„Je zajímavé sledovat, co se s jednotlivými herci stalo. Někteří jen shrábli peníze a začali si je užívat nebo je investovali, jiní dále budovali herecké kariéry,“ zamýšlí se pro deník The Sun finanční odbornice Gemma Godfrey. Podívejme se tedy na čtyři muže a jednu ženu, kteří zbohatli díky Hře o trůny.

Sean Benn (62) - 19,6 milionu liber

Přesto, že byl zabit na konci první série, stal se nejbohatší hvězdou Game of Thrones. Faktem je, že Benn nebyl žádným nováčkem, který by přišel odnikud. Už v roce 2011 měl za sebou roli Boromira v sérii Lord of the Rings, zahrál si v bondovce Golden Eye či ve snímku Troy Brada Pitta.

V současné době produkuje vězeňské drama Time for the Beeb a hraje ve sci-fi eposu Netflixu The Snowpiercer. Podle Godfrey navíc velmi chytře investuje, pokračuje v úspěšné kariéře a své jmění tak systematicky rozmnožuje.

Nikolaj Coster-Waldau (50) - 11,6 milionu liber

Herec a producent hrál Jaimeho Lannistera ve všech osmi sériích. Kariéra v jeho rodném Dánsku není příliš zajímavá, proslavil se až jako Gary Gordon ve filmu Ridleyho Scotta Black Hawk Down z roku 2001. V roce 2013 se objevil po boku Toma Cruise ve snímku Oblivion a tak dále. V roce 2019 založil produkční společnost Ill Kippers.

Godfrey má pro něj jen slova uznání. Podle ní napsal Game of Thrones tak, aby seriál mohl pokračovat prakticky donekonečna. „Založení vlastní společnosti ukazuje, že myslí na budoucnost. Jde na to dobře.“

Peter Dinklage (51) - 10,9 milionu liber

S herectvím začínal v roce 1995 a jelikož trpí nanismem (poruchou růstu způsobující malý vzrůst), v seriálu odmítl vzít roli elfa či skřítka. Stal se tedy Tyrionem Lannisterem a mezi fanoušky se těší velké popularitě. Do té doby se objevil v několika hollywoodských filmech například Avengers: Infinity War nebo X-Men: Days Of Future Past.

V roce 2016 Peter a jeho manažer David Ginsberg založili produkční společnost Estuary Films. Poté produkoval a sám si zahrál v postapokalyptickém dramatu I Think We’re Alone Now z roku 2018, což je o dvou přeživších globální pandemie. Podle Godfrey je jasné, že malý herec prostředí filmu velmi dobře rozumí.

Jason Momoa (41) - 10,2 milionu liber

Když byl v roce 2011 obsazen do role válečníka Khala Droga, málokdo tušil, o koho jde. A říká se, že poté, co byl v první sérii zabit, zůstal hodně zadlužený. „Nemohl jsem získat další práci. Je to velmi těžké, když máte za sebou Game of Thrones,“ tvrdil pro The Sun Momoa, který tvoří pár s herečkou Lisou Bonetovou.

V roce 2014 sám napsal a režíroval Road To Paloma, zahrál si například hlavní roli ve filmu Aquaman z roku 2018. Objevil se ve sci-fi snímku Duna, který byl představen nedávno. „Pokud jste byli na dně a dokázali jste se zase dostat nahoru, máte sílu. U Jasona ji vidím,“ má jasno Godfreyová.

Emilia Clarke (34) - 9,4 milonu liber

Před Game of Thrones to v případě Clarkeové nebylo nic moc. Objevila se v roli doktorky v několika seriálech, natočila pár reklam. Role Daenerys Targaryen znamenala zlom, když si vydělala 145 tisíc liber za jednu epizodu seriálu. V roce 2014 vyjednala s několika hvězdami zvýšení platů, za díl si pak přišla na 225 000 liber.

V roce 2015 si zahrála v Terminator Genisys či v romantickém dramatu Me Before You. Jako svou tvář si ji vybrala značka Dior, za tři roky prezentovala v kampani parfém The One od Dolce & Gabbana. Loni se pak stala globálním velvyslancem kosmetiky Clinique. Její společnost Scenic Root vydělává stejně jako její produkční společnost Magical Thinking Pictures.

Zdroj: The Sun

