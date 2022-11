Urputné hovado chce na Hrad, zachraň se, kdo můžeš!

Doba váhání a hledání je pryč, Andrej Babiš konečně řekl jasné slovo a nastavil tak nové mantinely celé prezidentské volbě. Smutnit může odborář Středula, který doufal, že se stane hlasem nespokojených, kteří ho vynesou do druhého kola. Poslední iluze musel ztratit i Jaroslav Bašta, který rovněž chtěl cílit na nespokojený protivládní elektorát.

Zle to ale vypadá i pro kandidáty, jako je Hilscher či Fischer. Ti zase sázeli na to, že Babiš kandidovat nebude, lidé tudíž nebudou muset při volbě dělat kompromisy a vhodí hlasy i těm, kteří podle průzkumů nejsou zdaleka první na pásce. Babiš svým rozhodnutím postavil jeho odpůrce před nutnost najít konsensus a postavit se za nejsilnějšího kandidáta, který bude mít šanci jej porazit. Na nějaké taktizování, volby srdíčkem nebo hledání dokonalého kandidáta je pozdě. Drak vylezl z jeskyně, legrace skončila.

Hodný děda s hříbky

Co se bude dít teď, je jasné. Babiš rozjede kampaň. Tvrdí, že bude politik konsensu, nebude útočit na protivníky, bude hledat řešení a celkově bude prostě hodný. To mu zcela správně poradili jeho marketingoví mágové, protože jeho konfrontační styl mu generuje více odpůrců než příznivců. Jenže Babiš tohle vydrží tak týden dva, než mu rupnou nervy nebo než ho někdo někde vytočí nějakou nepříjemnou otázkou. Minimálně v politických debatách se zatím nikdy kontrolovat nedokázal. Jeho póza hodného důchodce sbírajícího po lesích houby prostě není autentická, brzy se ta fasáda začne rozpadat a pod ní zase vykoukne ono urputné hovado, pravá tvář Andreje Babiše.

Budou se dít i jiné věci. Začne palba z hnojometů na generála Petra Pavla a Danuši Nerudovou. Munice je nachystána, Achillovy paty obou hlavních soupeřů dávno identifikovány, brzy to začne být nechutné. Vzpomeňme si na Piráty, které Babišova brutální palba připravila o téměř dvacet poslanců a z dredatého aspiranta na premiéra udělala narkomana, který chce dát lidem uprchlíky do chat. Babišova média, řetězové maily, sociální sítě, to vše začne chrlit podložené i nepodložené obvinění mixované s naprostými bláboly. Jestli něco Babišova mediální armáda umí, tak očernit a úplně zničit konkrétní osoby.

Jsem urputné hovado

- Výrok napsal Andrej Babiš na svém facebookovém - Výrok napsal Andrej Babiš na svém facebookovém profilu v reakci na údajné snahy dostat ho z politiky. „Normální člověk by už asi odešel, ale já, jak je obecně známo, jsem urputné hovado."

Přesto to nemusí stačit. Protibabišovský tábor se zdá být rozhodnut, nikdo z něj houfně prchat směrem k Babišovi nebude. Zato nespokojenci lavírují, Babiš přece chtěl lidi očkovat těmi smrtelnými vakcínami, dokonce vyhlašoval různé stavy ohrožení, to mu antivax scéna nezapomene. Ti, co dnes stojí za lidmi jako Rajchl nebo Vrabel, nijak zvlášť Babiše nemilují, ti budou volit komunistu Skálu nebo zůstanou naštvaně doma, protože volby jsou přece zmanipulované a řídí je západní plutokrati ze svých bruselských doupat.

Přesto se dá říct, že situace připomíná spíše zákopovou válku, kde nikdo nikoho už o ničem nepřesvědčí. Babiš už prošel vším možným bahnem, všechno na něj prasklo, je vláčen soudy, stále je právoplatně evidován jako agent StB, neumí česky a má milion dalších handicapů. Jenže to už se všechno dávno ví, jeho fanklub to vůbec nezajímá, po teflonovém muži to stéká a on dál jde za svým cílem. Urputně, neústupně, tak jako to dělá v byznysu.

Prezident na špinavou práci

Babiš hlavně musí své voliče přesvědčit, že on je jejich člověk na špinavou práci (protože přesně to oni očekávají). Už slibuje, že bude zlý na vládu, že ji bude tlačit k větší pomoci lidem. Nechává si vytipovávat lokality nejvíce postižené současnou ekonomickou situací - podniky, které musely zavřít, zkrachovalé prodejny a obchody nebo živnostníky, co museli skončit. Těmi se teď hodlá ohánět a říkat vlastně přesně to, po čem volají davy Vrabelovců na náměstích – dejte nám víc peněz a rychle odstupte!

Bude to celé nechutné, velmi zlé, a ne každý na to bude mít žaludek. Přesto je nutné tuto etapu projít a tento zápas vybojovat. Urputné hovado už ukázalo, jak chce tento stát řídit, dostalo příležitost celé jedno volební období a zůstali po něm mrtví, obří dluhy a totálně rozvrácená společnost. Pokud se dostane na Hrad, pak už zbývá jedině zvolat: zachraň se, kdo můžeš!

