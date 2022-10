Babišovy zlatokopky se neztratí. Jedna by chtěla vést schůze ve Sněmovně, druhá už pečuje o miliardy z EU

V Poslanecké sněmovně panují různé zvyklosti a jednou z nich je i místopředsednický post pro opozici. Ale co když na tuto pozici nemáte kandidáta? Riskujete, že o ni přijdete. Andrej Babiš do vedení dolní komory Parlamentu prosadil po loňských volbách Janu Mračkovou Vildumetzovou. Jenomže té na svatbě svědčil podnikatel Zakaría Nemrah, spojený s kauzou Dozimetr, a tak musela z kola ven. Koho místo ní?

Neviditelní Babišovi poslanci

Věrná Alena Schillerová zastává post předsedkyně klubu hnutí ANO, bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček si chválí pozici předsedy Ústavně-právního výboru Sněmovny. Ostatní Babišovi poslanci jsou tak neviditelní, že si jen těžko vybavíme jiné jméno než exministryni Kláru Dostálovou. A podobně je na tom zřejmě i majitel hnutí, který jedné ze svých věrných dam hodlá zařídit pohodlnou židli aspoň na další tři roky.

Její smsková soutěž na téma, jak si nejlépe ulít statisíce ze státních peněz pro soukromé účely, má být asi už dávno zapomenuta. Jednou se přeci řeklo, že to policie odložila, tak co to pořád rozmazávat. Hlavní je, že její manžel už v obytňáku, zaplaceném z peněz určených na poslaneckou asistentku, najezdil krásné prázdninové kilometry.

Pochybení kolem Dostálové dostala stopku

Kauza Kláry Dostálové

Policisté vyšetřovali exministryni ve věci zneužití peněz z rozpočtu Poslanecké sněmovny. Ty měla inkasovat její asistentka a následně je posílat na splácení obytného vozu pro manžela Dostálové. Detektivové chtěli exministryni stíhat, ale odposlechy nebylo možné použít jako oficiální důkaz. Proto byl případ uzavřen bez obvinění. Více na webu Policisté vyšetřovali exministryni ve věci zneužití peněz z rozpočtu Poslanecké sněmovny. Ty měla inkasovat její asistentka a následně je posílat na splácení obytného vozu pro manžela Dostálové. Detektivové chtěli exministryni stíhat, ale odposlechy nebylo možné použít jako oficiální důkaz. Proto byl případ uzavřen bez obvinění. Více na webu seznamzpravy.cz

Tohle myšlení je v hnutí ANO poměrně rozšířené a celkem úspěšně funguje i navenek. Poslankyně Dostálová dostává i nadále poměrně velký prostor v médiích, na sociálních sítích čile kritizuje svého nástupce na ministerstvu pro místní rozvoj Ivana Bartoše, aniž by po ní samotné zůstaly nějaké hmatatelné úspěchy. Pokud tedy nepočítáme její novelu stavebního zákona, která neprošla Sněmovnou a nyní se její znění kompletně předělává.

Nezapomenutelné ale jistě zůstanou kauzy, v nichž figurovala třeba jako nadřízená vyšetřované osoby - připomeňme si rozdělování zakázek státní agentury CzechTourism, anebo jako zúčastněná v již zmíněné kauze s názvem "obytná dodávka ze sněmovních peněz". Jenomže všechny průšvihy kolem Dostálové jako mávnutím proutku zastavilo buďto státní zastupitelství, anebo nebylo policii dovoleno využít jako důkaz odposlechy. I proto je Babišova oblíbenkyně stále čistá jak lilie a hnutí ANO se ji nezdráhá navrhnout do tak významné funkce.

Kam zmizela exhejtmanka Jermanová?

A když už jsme u těch funkcí pro "Andrejovy zlatokopky" - víte, kam se zašantročila exhejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, jejíž pracovní náplň vypadala navenek jako dohazování zakázek svým známým za nejdražší možnou nabídku? Již měsíc se může představovat jako předsedkyně Komise pro hospodářskou politiku (ECON) Evropského výboru regionů. Zní to vznešeně? Aby ne, vždyť tento výbor je institucí Evropské unie a vedle Evropského hospodářského a sociálního výboru funguje jako poradní orgán Evropské komise a Evropského parlamentu. Jeho úkolem je koordinace příspěvků členů ve věcech, týkajících se například politiky v oblasti hospodářské soutěže a státní podpory nebo zadávání veřejných zakázek. A to již Pokorná Jermanová na krajské úrovni ukázala jako jednu ze svých velkých předností.

Jak je možné, že se politička, která rozdávala na kraji kamarádské smlouvy s externími poradci za miliony, na takový post dostala? Jaroslava Pokorná Jermanová zasedá v evropské politické skupině Renew Europe, jejímž členem je i její hnutí ANO 2011, od roku 2017. Uvedl to web hlidacipes.org. Do funkce ji navrhla ještě Babišova vláda a ta Fialova se touto nominací zřejmě v kontrolní fázi nezabývala.

A tak se Jaroslavě, která půjčovala služební auto manželovi k soukromým účelům, podařilo bez problémů získat hezkou pozici, pro níž má ty nejlepší předpoklady - zásah detektivů NCOZ na jejím úřadě v roce 2019 a dva jí přímo podřízené obžalované z trestné činnosti v rozsahu 1,5 milionu korun.

