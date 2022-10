Hledá se prezident, který by dal Babišovi milost! Škatulata, škatulata... Vezme to nevěrník Stropnický?

Babišovi zatím čísla moc dobře nevycházejí. Nevyšel mu ani tah s nasazením spoluobviněné Jany Nagyové v Jihlavě proti předsedovi senátu Jiřímu Vystrčilovi. Nagyová v druhém kole pohořela. „Nebyla rozhodně brána jako někdo, kdo by mohl reálně uspět. Babiš jí sice opravdu mocně podporoval, stejně tak ANO, ale prostě ukázalo se, že i ta marketingová mašinérie narazí na své limity a lidem nelze prodat cokoliv. Navíc Nagyová si v kampani počínala velmi nešikovně, když to řeknu diplomaticky,“ říká pro Čtidoma Charvát.

Babiš nasazením Nagyové pravděpodobně sledoval snahu zbrzdit svůj vlastní soud. Ta se ale (zřejmě) přeřekla, a prohlásila, že si půjde v senátu okamžitě říct o imunitu. A to tak nějak dokreslilo bídu celé její kandidatury. Ukázalo se, že tudy cesta zkrátka nevede.

Ve víru protivládních demonstrací, u kterých hrozilo, že zatřesou pozicí celé vlády, se Babiš vrátil k rétorice, že by chtěl být spíše premiérem. V rozhovoru pro Lidové noviny v půlce září prohlásil, že: „Jsem manažer, premiérská role mi sedí víc.“ Půlka rozhovoru se navíc týkala úvah nad tím, jak Babiš Fialovu vládu svrhne. Právě v té době se začaly objevovat spekulace, že Babiš svou kandidaturu definitivně odpískal a nasadí místo sebe někoho jiného nebo že dokonce podpoří odborářského šéfa Jiřího Středulu.

Středula jede na mrtvém koni

Středula je favoritem prezidenta Zemana, nabaluje na sebe hlasy nespokojených z ulice i těch, které děsí vysoké ceny energií a budoucnost tak nějak obecně. Jenže Středulovi nepřišli na jeho demonstraci proti chudobě skoro žádní lidi a akce byla fiasko. Takže i tato varianta se nejeví příliš slibně.

„Babiš a Středula na sebe nemají nějaké přímé vazby, vůbec si nejsem jistý, že by mezi nimi mohla fungovat nějaká domluva. Otázkou je, co by kdo komu mohl slíbit. Ale Středula se hlavně nejeví jako kandidát, který by mohl nějak vážně uspět,“ shrnuje situaci Charvát.

U Stropnického se čeká na čísla

Živě se v posledních dnech začalo mluvit o jménu Martina Stropnického, toho času velvyslance v Izraeli, který v poslední době proslul hlavně svým bouřlivým osobním životem, nevěrou a následným rozchodem s herečkou Veronikou Žilkovou. Kdysi populární herec, bývalý ministr obrany, diplomat, celkem známá osobnost s minimem politických škraloupů... To by mohlo na voliče zabrat.

Milenky se u nás celkem tolerují, takže současné eskapády pana velvyslance vadit nejspíš voličům nebudou. „ANO teď interně testuje všechny varianty, vypouští různé pokusné balonky. Tohle je jeden z nich. Musí zjistit, jaká čísla bude mít Stropnický a podle toho se rozhodnou. Ale jako herec a známá osobnost bude mít samozřejmě určitou výhodu. Herci to mají v politice obecně dobré už od dob Ronalda Reagana,“ dodává Charvát.

Je tu ale ještě jeden faktor, který Babišovi celou věc komplikuje a nutí zvažovat i vlastní kandidaturu. Jeho soud v kauze Čapí hnízdo se pro něj nevyvíjí vůbec dobře a není vyloučeno, že by mohl odejít i s nepodmíněným trestem.

Kandidáti splňující podmínky

- Petr Pavel

- Danuše Nerudová

- Jaroslav Bašta

- Tomáš Březina

Soudce Šott rozhodně nejeví známky toho, že by se bál bývalému premiérovi napařit pár let za mřížemi. Babiš tak potřebuje, aby byl jeho kandidát na prezidenta ochoten mu udělit milost, bude-li to potřeba. Tuto variantu potvrdil i investigativní server Neovlivni.cz. Jeden z jejich zdrojů uvnitř hnutí ANO řekl, že: „Šéf si není jistý, komu z případných náhradníků může věřit, že dodrží, co slíbili, pokud by byli zvoleni.”

Babiš věří jen Babišovi

Udělit milost Babišovi budoucí prezident může, ale není těžké si představit, co by se v takovém případě dělo. Lidé by vyšli do ulic a vývoj by byl zřejmě dramatický. Ne každý má žaludek na to, aby se k něčemu takovému zavázal. Ti, kteří by to zřejmě bez problémů udělali, jako je Havlíček nebo Schillerová, nemají zase ve volbě příliš šanci.

Stropnický by uspět mohl, ale poskvrnil by svou pověst udělením milosti Babišovi? Podle Neovlivni.cz si to šéf hnut ANO nemyslí, nevěří vůbec nikomu, a tak nakonec bude kandidovat osobně. Babiš zkrátka pochopil, že co si člověk sám neudělá, to nemá. V případě prezidentské milosti to platí dvojnásob.

