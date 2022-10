Kartářka předpověděla vývoj senátních voleb. Dokáže Babišova figurka Nagyová porazit Vystrčila a bude Okamura slavit?

Druhé kolo senátních voleb probíhá ve 24 obvodech Česka, tři noví senátoři byli zvoleni již v kole prvním. Volební místnosti se uzavřou v sobotu a během odpoledne už bude jasno, kdo volná křesla obsadí. V některých obvodech bude souboj poměrně těsný, první kola totiž poslala dál kandidáty, které často dělily jen desítky hlasů. A jak je známo, voliči se většinou k urnám ve druhém kole příliš nehrnou, a může tak rozhodovat i každý jednotlivý hlas.

Nagyová, nebo Vystrčil?

Jedním z nejsledovanějších obvodů je Jihlavsko, kde se v druhém kole utkají současný předseda Senátu Miloš Vystrčil, nominovaný SPOLU, a kandidátka hnutí ANO Jana Nagyová, která v současné době čelí soudní obžalobě kvůli neoprávněnému čerpání evropské dotace na Čapí hnízdo. „Jeden člověk tam má velikou naději uspět, ale jeho cesta není úplně snadná. Vše bude záležet na okolnostech, které nemůže sám ovlivnit,“ vyčetla pro Čtidoma.cz z karet kartářka Natali. Že by šlo o nízkou účast? Podle zaplněných prostranství na obou akcích, které v Jihlavě kandidáti před druhým kolem pořádali, by se dalo odhadnout, že právě v tomto obvodě lidé volby nepodcení. Při výkladu karet se nemůžete zeptat, jestli vyhraje například Jana Nagyová, ale můžete položit otázku, jestli Miloš Vystrčil udrží svůj post. „Vidím tam velké komplikace,“ řekla stručně po pohledu do karet Natali.

Bude Okamura slavit?

Lidmi je také velmi sledovaný souboj kandidátek v obvodu Karlovy Vary, kde se vůbec o první senátorské křeslo pro hnutí SPD utká Eva Procházková s konkurentkou za ANO Věrou Procházkovou. Přinesou výsledky druhého kola radost právě Tomio Okamurovi? „Karty říkají, že se do sobotního večera splní tomuto pánovi jeho velké přání,“ vidí jasně Natali.

Zda se bude smát také Andrej Babiš, který nazval komunální a senátní volby jako referendum o vládě Petra Fialy, je poměrně nejisté. V komunálkách uspělo jeho hnutí ve většině krajských měst, drtivým vítězstvím ale výsledky nenazval ani sám Babiš. I proto čeká na spočítání druhého kola voleb do Senátu, v nichž má hned 18 kandidátů pod značkou ANO, kteří mohou volná místa získat. „Tady vidím nějaké skandály, hádky a zlobu. A výsledek nevypadá dobře pro většinu těchto osob,“ vyčetla z vyhozených karet Natali. „Zítra večer žádnou velkou radost u pána, na kterého se ptáte, nevidím,“ doplnila na dotaz, zda se naplní očekávání expremiéra, který by chtěl drtivě porazit kandidáty vládní koalice.

Babišova urážka od šlechtice

Letošní volby provázely nečekané podpásové výpady. Zvlášť ze strany obžalovaného Andreje Babiše směrem ke kandidátům pětikoalice, kteří se ucházeli o místa v zastupitelstvech i v Senátu. O nebývalém očerňování a vytahování lží například na Miloše Vystrčila jsme psali na webu Čtidoma.cz zde. A i když se šéf hnutí ANO dokáže do lidí, kteří mu překáží v jeho cestě za návratem do vlády, pořádně opřít, občas se mu jeho zloba vrátí jako bumerang.

Velmi významně to pocítil v momentě, kdy se pustil do kandidáta SPOLU Tomáše Czernina, který v obvodě Jičín bojuje o post s kandidátem za hnutí ANO Jaromírem Dědečkem. Babiš vytáhl na člena starobylého šlechtického rodu fakt, že pobírá na své zemědělské aktivity dotace. Za to sklidil nebývale drsnou reakci na Twitteru od člena jiného šlechtického rodu Jiřího Lobkowicze: „Pane Babiši, zatímco vaše rodina stále skákala po stromech, jedli banány a navzájem si čichali k zadku, rodina Czerninů téměř 10 století chránila tuto zemi před debily, jako jste vy.“

