Babišův soudný den není výsledek spravedlnosti, ale jen odvahy jednotlivců. Policie nad ním drží ochrannou ruku

V návalu emocí se často lehce zapomíná, jak trnitá a klikatá byla cesta kauzy Čapí hnízdo před soud. Trestní oznámení bylo podáno v roce 2015, policie tehdy začala vyšetřovat 11 lidí. Po čtyřech letech státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodl o zastavení stíhání všech obviněných. Jeho rozhodnutí po přezkumu potvrdil jeho nadřízený městský státní zástupce Martin Erazim. Andrej Babiš a dalších 10 obviněných si mohli oddechnout.

Odůvodnění zatavení stíhání bylo, že skutek nebyl trestným činem. Jenže do věci se vložil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který využil své pravomoci a celou věc přezkoumal. Rozhodl, že Andrej Babiš a Jana Mayerová mají být stíháni nadále. Policie a státní zástupci podle něj pochybili. Nebýt Zemana, Babišův dnešní soudní proces by se nikdy neuskutečnil.

Lenka Bradáčová zasahuje

Naprosto identicky se pak vyvíjela i další „reklamní“ větev kauzy Čapí hnízdo. Zde případ smetla ze stolu sama policie, její postup pak posvětil státní zástupce František Partík. Musela přijít až mimořádná kontrola nejvyšší pražské státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která vrátila případ zpět policii opět s konstatováním, že: „v počáteční fázi dohledu bylo zjištěno pochybení policejního orgánu, které státní zástupce vykonávající dozor nenapravil.“ Policie, státní zástupce, chyba za chybou.

Babiš pod ochranou policie

Je to naprosto jasné. V obou případech selhali policisté a státní zástupci, jejich chyby tvořily ucelený řetězec s cílem smést Babišovy kauzy ze stolu a v žádném případě je nenechat dojít

k soudu. Není to náhoda, není to ani jiný právní názor, ostatně nejde o žádnou složitou materii, je to zkrátka zjevný záměr, právě proto, že se prakticky identický postup opakoval v obou kauzách. Babiš má své lidi všude, policie a státní zástupci ho chrání. Nebýt osobní angažovanosti a i statečnosti Pavla Zemana a Lenky Bradáčové, Babišovský matrix by zvítězil.

Je skandální, že jsme neslyšeli od policejního prezidenta žádné vysvětlení, nikdo nepředstoupil před veřejnost, aby rozptýlil pochybnosti. Věc je u soudu, tak co by kdo chtěl, stíhání pokračuje, na minulost raději zapomeňme. Ale pozor, Babišovi lidé nikam neodešli, budou ho chránit i dál. Spravedlnost u nás zatím nevítězí, jen občas někdo ještě stihne zatáhnout za záchrannou brzdu.

Pro Babiše maximálně podmínka

Jak to dopadne se samotným Babišem a jeho soudem, je zatím nejasné. U soudu kromě politických proklamací odmítl vypovídat, stejně tak jeho podřízená Nagyová. V nejlepším případě oba dostanou podmínku. Padesát milionů Babiš dávno vrátil, nikdy dříve nebyl trestán a celý případ už se vleče velmi dlouho (právě vinou policie), což jsou všechno polehčující okolnosti. Politicky podmínka Babišovi také nijak neuškodí, jeho sekta mu odpustí vše.

Podmínka, pokud ji nakonec Babiš skutečně dostane, tak bude jen takovou nemastnou neslanou tečkou za mnohaletým vyšetřováním naprosto jasného případu, který se v průběhu doby tak nějak podivně zamotal.

Odsouzení (ex)premiéři

- Slovinský premiér Jenez Janša dostal dva roky za korupci

- Izraelský premiér Ehud Olmert dostal roční podmínku za korupci

- Francouzský premiér Alain Juppé dostal osmnáct měsíců podmíněně za defraudaci

KAM DÁL: Babiš si koupil nové elektroauto a vysmál se voličům.