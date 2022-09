Vystrčil je hromosvodem pro Babišovy frustrace. Zloba obžalovaného miliardáře míří na Jihlavsko

Obžalovaný Andrej Babiš se hájí před soudem kvůli dotačnímu podvodu na Čapím hnízdu, důkazy obžaloby nabírají na síle a státním zástupcem navrhovaná podmínka se vznáší poměrně blízko nad jeho nevinností. I proto upíná expremiér všechny síly směrem na Vysočinu, kam vyslal do senátních voleb spoluobžalovanou Janu Nagyovou. Podporou se mu ji už podařilo protlačit do druhého kola. Jenomže dokončit plán, a pomstít se vládní pětikoalici, je těžký úkol.

Stokrát může Andrej Babiš tvrdit, že mu o ochranu před zákonem pro kolegyni Nagyovou nejde. Ona totiž pak sama jde a médiím to potvrdí. Jako třeba v rozhovoru pro Českou televizi, kdy na dotaz, co by udělala jako první krok, kdyby se stala senátorkou, odpověděla: „Jako první vejdu do dveří a požádám o imunitu.“ Jde snad o špatně nabrífované spoluobžalované od jejich právníků, nebo si dělá Nagyová z celé situace jen legraci? Podle jejího dalšího vyjádření, kdy pro pořad Reportéři ČT uvedla: „V první řadě bych chtěla říct, že to nebylo jako úplně moje rozhodnutí, to přišlo až následně. První byla nominace, jako jednomyslná...“ to vypadá spíš jako absolutní neuvědomování si závažnosti všeho, co se kolem ní děje. Jinak by přeci nemohla veřejně potvrdit, že do senátních voleb vlastně nechtěla a byla do nich v uvozovkách vmanipulována cílenou nominací z hnutí.

Senátorka, která odmítá mluvit?

To, že Jana Nagyová není příliš připravena komunikovat s médii nebo s případnými voliči, dokládá i její neúčast ve všech debatách, které v týdnu před 2. kolem senátních voleb probíhají na mnoha platformách. Nepřišla do DVTV, nereagovala ani slovem na pozvánku do duelu s protikandidátem v pořadu Ptám se já na SeznamZprávách. „O tom, co by chtěla dělat v Senátu, jsem ji ještě mluvit neslyšela. Na pozvání ale neodpovídá a šéf PR hnutí ANO Vladimír Vořechovský reaguje dokola slovy, že nemá čas mluvit...“ uvedla na Twitteru novinářka Marie Bastlová, který hovory vede. Z časových důvodů odmítla Nagyová přijít i do debaty na Radiožurnálu, stejně tak duelu v programu České televize. Tím sice nabízí poměrně velký mediální prostor rivalovi Miloši Vystrčilovi, ale je otázkou, zda to není pro její pověst přijatelnější varianta.

Že by Babiš zkoušel možnosti pro prezidentskou volbu?

V hnutí ANO už zřejmě pochopili, že je Babišova účetní neřízená střela a bude lepší nechat ji mimo světla reflektorů. A tak po Jihlavsku křižují nejvýraznější osobnosti hnutí a propagují paní, která ani není schopna vystoupit před kamerou. Alena Schillerová a Karel Havlíček umí s lidmi na náměstích mluvit a pokud to bude nutné, přesvědčí je klidně i o tom, že má Vystrčil rohy, v jedné botě kopyto a v kalhotách schovaný ďábelský ocas. „Senátor Vystrčil asi vyhraje, ale prožívá zřejmě hodně hektický týden. Kdo nepostoupil do druhého kola, je proti němu. Musí doufat, že k volbám do druhého kola přijde málo lidí,“ potvrzuje politolog Jan Charvát pro Čtidoma.cz nerovný souboj šéfa Senátu, který stojí víceméně proti celému týmu hnutí ANO a také neomezeným finančním možnostem jeho šéfa.

Andrej Babiš svou nakumulovanou frustraci z probíhajícího soudu a dalších potíží, které mu kazí pověst dokonalého manažera a úspěšného politika, nasměroval právě ke kauzami nezatíženému Vystrčilovi. A kromě zostuzení vládní pětikoalice - kdyby šéf Senátu přišel o funkci, nesly by to vládní strany hodně těžce - může být cílem tak razantního útoku i jedna zkouška. A to nakolik je v Česku snadné získat ve dvoukolové volbě pro zcela neznámého kandidáta, navíc zatíženého soudním řízením, nadpoloviční většinu volebních hlasů.

Mobilizace celebrit a koalice SPOLU

Vystrčilovi přispěchali na poslední chvíli na pomoc kolegové ze SPOLU, jeho špičky napříč stranami se za něj zaručují, vyzdvihují na sociálních sítích jeho kvality a upozorňují na nefér kampaň, kterou proti němu vede hnutí ANO. V Jihlavě proběhne na Vystrčilovu podporu ve čtvrtek v podvečer koncert Volíme slušnost s hlavní hvězdou Davidem Kollerem, který je známý svými tvrdými postoji vůči komunistům i Andreji Babišovi a jeho stylu fungování v politice.

Úderný status na Facebooku napsala také Vystrčilova kolegyně z ODS senátorka Miroslava Němcová. V několika obsáhlých bodech objasnila Babišovy zveřejněné nepravdy o Vystrčilovi. Ke každé z nich přidala pravdu, vztahující se naopak k obžalovanému miliardáři, jehož zloba koncentrovaná směrem na Jihlavsko překračuje všechny meze korektnosti. Zpráva se po sítích mohutně šíří, ale je otázkou, zda se dostane k těm, komu by měla před cestou k volební urně otevřít oči.

Zda budou tyto aktivity Miloši Vystrčilovi proti ANO uragánu u voličů stačit, ukáže druhé kolo senátních voleb. Politolog Jan Charvát k tomu říká: „ANO nepromění zdaleka všechny příležitosti k postupu do Senátu. Avšak když se mobilizují voliči těch, kteří skončili od třetího místa dolů, nemusí to pro Vystrčila dopadnout dobře. Například voliči komunistů si mohou říct, že tam sice není jejich kandidát, ale ANO není zas tak špatné. Už proto, že jim přidalo peníze na důchod. V ten moment může mít jakýkoli pravicový kandidát problém a může se to týkat i šéfa Senátu.“

Zdroje: Twitter.com, Facebook.com, DVTV.cz

