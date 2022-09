Mimořádný projev měl pronést mlčící Zeman. Fiala viděl "díru na trhu" a dobře ji využil, míní politolog Charvát

Mimořádný televizní proslov českého premiéra Petra Fialy vzbuzoval emoce ještě předtím, než byl odvysílán. Expremiéru Andreji Babišovi a jeho stínovým ministrům se nelíbilo jeho načasování, které padlo na týden před komunálními volbami. Měl snad Petr Fiala v úmyslu ovlivnit voliče, kteří půjdou 23. a 24. září k urnám? „Od premiéra to byl politicky pragmatický krok,“ říká k údajné kontroverzi pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát a doplňuje, že to ovšem není nic, co by čeští politici v minulosti nedělali. „Naopak to byla ukázka určitého pokusu nejednat amatérsky a v rámci politického systému se zachovat tak, aby koalice SPOLU získala před volbami určitou výhodu. Tedy - promluvím k národu relativně krátce před volbami, a i když ta řeč o volbách není, jasně zdůrazním svou koalici, svou stranu a její zásluhy na daném tématu.“

Opozice šílí z mimořádnosti

To si samozřejmě dobře uvědomují Fialovi oponenti, a proto je projev tolik rozlítil. Oni musí prosazovat své programy a nápady v různých debatách nebo na náměstích v českých vsích a městech, zatímco jemu patří hlavní vysílací čas v neděli večer na několika televizních kanálech. „...Vyplašený předseda vlády, který místo vize a jasného plánu nabídl jen výmluvy, svalování viny na ostatní a bezradnost. Ani slovo o mafii, která hýbe Českem. Smutná podívaná to byla...“ uvedl na svém twitteru Karel Havlíček z hnutí ANO.

Tomio Okamura šel ve své kritice až na hranu a s vidinou právě ohlášených 14 % hlasů v posledním výzkumu agentury STEM pro CNN Prima News ohledně volitelnosti stran do Poslanecké sněmovny pro SPD nazval projev hloupým. „Ten projev měl zaznít a je nutné zdůraznit, že to byl prezidentský projev,“ komentuje pro Čtidoma.cz reakce opozičních lídrů politolog Jan Charvát.

Ombudsmanův facebookový překlep?

Kouzlem nechtěného tak politolog "posvětil" slova ombudsmana Stanislava Křečka, který pár hodin po vysílání napsal na svůj facebook zmatený status. "Presidentský projev" přirovnal k volání pasáčka ovcí a než aby se ráno za svá slova postavil, začal tvrdit, že po sítích putuje fake. „Pardon, ještě v 1 ráno jste tento komentář na své zdi měl...“ napsala novinářka Nora Fridrichová přímo ombudsmanu Křečkovi na jeho reakci o podvrhu. Sama mu status v noci okomentovala, a i pro to existuje důkaz jako screenshot.

Ombudsman Stanislav Křeček trvá na tom, že žádný hodnotící status v neděli po odvysílání projevu Petra Fialy v TV na svůj facebook nenapsal. Dokonce se podle vlastní reakce obrací na policii. „Jsem upozorňován na nějaký zmatený komentář k projevu premiéra. Je to fake. Projevy politiků již dlouho nekomentuji!" Co měl ombudsman na svou zeď napsat a poté následně smazat? To najdete zde

Záskok za prezidenta Zemana

Projev Petra Fialy tedy nebyl prezidentským, ale zaznělo v něm přesně to, co by mělo v takto těžké době zaznít od prezidenta. Od Miloše Zemana nezní z Pražského hradu nic, a tak dal občanům země jistoty a pevná slova její premiér. „V tomto směru to byl dobrý krok - Fiala simuloval prezidenta, který na situaci nijak nereaguje. Jako profesor politologie Fiala jasně viděl, že tohle by měl národ v těžkých chvílích slyšet. Tedy od své hlavy státu, což se neděje, a tak to učinil za něj. Řekl, že to bude těžké, ale když budeme držet pospolu, nezlomí nás to. Premiér viděl "díru na trhu" a využil ji ke svému profitu,“ vidí politolog Charvát jasné důvody, proč na mimořádný projev ihned po jednání vlády a získání jasných obrysů pomoci občanům a podnikatelům došlo.

„Nikdo nevíme, v jakém reálném stavu prezident je. V jiné zemi a v jiné situaci by zřejmě prezident abdikoval a volba do jeho úřadu by proběhla dříve. Ale to se u nás neděje a zřejmě ani nestane. Netušíme, co Miloš Zeman vnímá a co ví, ale nejsem si jist, jestli vůbec pochopil, že to vzal Petr Fiala za něj,“ hodnotí situaci politolog.

